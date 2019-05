26 maja Polacy wybrali 52 posłów do Parlamentu Europejskiego! Do urn ruszyli tłumnie: frekwencja wyniosła 43 procent, co jest absolutnym rekordem, jeśli chodzi o wybory europejskie w naszym kraju. Na RMF 24 na bieżąco informowaliśmy Was o wydarzeniach wyborczej niedzieli: zobaczcie zapis naszej specjalnej relacji na żywo!

01:01

Europejska Partia Ludowa obsadzi w nowym Parlamencie Europejskim 180 mandatów, Socjaliści i Demokraci - 152 mandaty, a liberałowie - 108 mandatów.

Zieloni uzyskali w europarlamencie 67 miejsc, a Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - 61.

Europie Narodów i Wolności przypadnie 57 mandatów, a eurosceptycznej Europie Wolności i Demokracji Bezpośredniej - 54 miejsca.



To aktualizowany na bieżąco przez Parlament Europejski wstępny podział miejsc w PE oparty na niepełnych jeszcze danych i wynikach exit polls.

Co istotne, PE nie przydziela do grup politycznych tych partii, które nie złożyły w tej sprawie wyraźnej deklaracji i nie zasiadały do tej pory w europarlamencie. Takim przypadkiem jest m.in. Wiosna Roberta Biedronia.

00:31 SONDAŻ LATE POLL:

Przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Europejską wg late poll nieznacznie większa niż wskazana przez exit poll - ale prognozowana liczba mandatów w Parlamencie Europejskim bez zmian.

Według tzw. late poll - czyli sondażu z późniejszej godziny niż opublikowany tuż po zakończeniu głosowania exit poll - przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Europejską wzrosła z 3,3 punktu procentowego do 4,7 punktu procentowego.

Nie zmieniły się natomiast prognozy dot. liczby mandatów uzyskanych przez poszczególne komitety wyborcze.

Jak wynika z sondażu late poll, PiS wywalczyło w nowym europarlamencie 24 miejsca, Koalicja Europejska - 22, a Wiosna Roberta Biedronia i Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy - po trzy miejsca.

00:13

Wśród mieszkańców wsi Prawo i Sprawiedliwość uzyskało - według sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos - 56,3 procent poparcia.

W miastach do 50 000 mieszkańców na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 38,7 procent wyborców, a w miastach powyżej 500 000 mieszkańców - 27 procent.

Koalicja Europejska najlepszy wynik uzyskała w miastach liczących od 201 tysięcy do pół miliona mieszkańców: poparło ją tam 51 procent głosujących.

Wiosna Roberta Biedronia najwięcej głosów zdobyła w miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców: miała tam 10,2 procent poparcia.

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy najlepszy wynik uzyskała natomiast w miastach liczących od 51 tysięcy do 200 tysięcy mieszkańców: zagłosowało tam na nią 8 procent wyborców.



PRZECZYTAJ: Wieś i małe miasta głosowały na PiS, miasta duże i średnie - na Koalicję Europejską



27 maja, 00:01. WYNIKI WYBORÓW do EUROPARLAMENTU 2019 - LATE POLL:

Prawo i Sprawiedliwość: 43,1 procent

Koalicja Europejska: 38,4 procent

Wiosna Roberta Biedronia: 6,7 procent

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy: 6,2 procent

PONIŻEJ 5-PROCENTOWEGO PROGU WYBORCZEGO:

Kukiz'15: 3,8 procent

Lewica Razem: 1,4 procent

23:47

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński na Twitterze: "Wygraliśmy, ale przed nami nadal ciężka praca. Decydująca bitwa odbędzie się jesienią".



Marszałek Senatu Stanisław Karczewski na Twitterze: "Dobry wynik wyborów to efekt programu, skuteczności w jego wprowadzaniu, pracy Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło i PiS! Od jutra dalej pracujemy dla Polski!".



23:39

Jarosław Gowin:

Cytat Na pewno to stawia nas w sytuacji faworyta jesiennych wyborów. (...) To nie jest wcale tak, że to zwycięstwo przesądza o wyniku wyborów jesiennych. (...) Od jutra musimy z pełną pokorą ciężko pracować na to, żeby podtrzymać zaufanie Polaków, którego po raz kolejny nam udzielili. Jarosław Gowin

23:31

Jerzy Buzek, Koalicja Europejska:

Cytat Zbudowaliśmy koalicję, trudną, w niej nie było łatwo. Nie tylko nam, ale też naszym partnerom. Bo nie do końca rozumieliśmy się, to była pierwsza próba (...). Uważam, że jesteśmy dobrej drodze. Ten wynik - 39 procent, może 40 procent, bo musimy sobie zaokrąglić, tak się zaokrągla - to jest bardzo fajny wynik jak na początek Koalicji Europejskiej. Jerzy Buzek podczas wieczoru wyborczego Koalicji Europejskiej w Chorzowie

Cytat Myślę, że to jest dobry rozbieg. Mieliśmy wspaniały rozbieg, teraz trzeba za pół roku ten wynik po prostu wzmocnić. Jest to możliwe, bo widzę wielu zaangażowanych ludzi. Sam odwiedziłem wiele miejsc w województwie śląskim - i wiem, jak trudno jest trafić z przekazem do ludzi, szczególnie z przekazem europejskim. Ale jednak nam się to udało. Jerzy Buzek w rozmowie z dziennikarzami

23:25

Ewa Kopacz, Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska: "Może się okazać, że będzie remis albo minimalna różnica".

"Ci, którzy tworzą Koalicję Europejską, dokładnie wiedzą, że ten wynik, który w tej chwili ogłoszono - oczywiście wstępny wynik - to jest wynik również tego, że potrafiliśmy tę Koalicję stworzyć.

Jeszcze nie tak dawno telewizja niepubliczna pokazywała, że dystans między nami a PiS-em jest zdecydowanie większy. Uważam, że te trzy punkty procentowe, czyli właściwie w granicach błędu statystycznego, to się też jeszcze może zmienić, kiedy wpływają te policzone głosy z poszczególnych komisji wyborczych - więc może się okazać, że to będzie albo remis, albo minimalna różnica.

Dzisiaj wykonaliśmy jeden krok, a następny krok będzie wykonany na jesieni, w październiku, kiedy mobilizacja powinna być jeszcze większa".

23:20

Wicepremier Beata Szydło na Twitterze:

"Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, oddając na mnie głos. Dziękuję też tym, którzy pracowali w mojej kampanii. To dzięki Wam nasza drużyna zwyciężyła, daliśmy radę! Dziękuję tym, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość. Dotrzymamy słowa!".

23:17

24 mandaty oznaczają, że w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego Prawo i Sprawiedliwość będzie miało o 5 eurodeputowanych więcej niż do tej pory.

Partie tworzące Koalicję Europejską muszą natomiast oddać sześć miejsc.

W 2014 roku Platforma Obywatelska, PSL i SLD - startując osobno - wywalczyły w sumie 28 mandatów, teraz - startując pod szyldem Koalicji Europejskiej - zdobyły w europarlamencie jedynie 22 miejsca.

23:08 TOP 5 KANDYDATÓW

Beata Szydło: ponad 471 tysięcy głosów

Jadwiga Wiśniewska: 389 tysięcy głosów

Jerzy Buzek: 387 tysięcy głosów

Janina Ochojska: 293 tysiące głosów

Tomasz Poręba: 267 tysięcy głosów





Prezes PiS Jarosław Kaczyński wręcza wicepremier Beacie Szydło kwiaty / Jakub Kamiński / PAP

23:01 TRWA TRANSMISJA NA ŻYWO!

Analiza wyników wyborów i polityczne prognozy na jesień: zapraszamy na autorski program dziennikarza RMF FM Marcina Zaborskiego!





Wideo youtube

22:58 SIEDEM do SZEŚCIU

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w siedmiu okręgach, Koalicja Europejska - w sześciu - wynika z sondażu Ipsos dla TVN, TVP i Polsatu.

Najwyższe poparcie Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w okręgach: nr 9 obejmującym Podkarpacie: 60,7 procent; nr 5 obejmującym część Mazowsza: 56,9 procent; nr 8 na Lubelszczyźnie: 55,6 procent - oraz nr 10 obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie: 52,7 procent.

Koalicja Europejska najwyższe wyniki uzyskała natomiast w okręgach: nr 1 na Pomorzu: 51,8 procent; nr 13 obejmującym województwa lubuskie i zachodniopomorskie: 47,9 procent; nr 4 obejmującym Warszawę i okoliczne powiaty: 47,4 procent - oraz nr 7 w Wielkopolsce: 46 procent.

Wiosna Roberta Biedronia najwyższy wynik uzyskała, wg sondażu, w okręgach: nr 4, czyli w Warszawie i okolicznych powiatach: 10,8 procent - oraz nr 7 obejmującym Wielkopolskę: 8,3 procent.

Konfederacja KORWIN Braun Liroy Narodowcy największe poparcie zdobyła natomiast w okręgu nr 12 obejmującym województwa dolnośląskie i opolskie: 7,7 procent - oraz nr 9 na Podkarpaciu: 7,3 procent.

22:39 NAJLEPSI z NAJLEPSZYCH

Beata Szydło zdobyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego największą spośród wszystkich 872 kandydatów liczbę głosów: według sondażu Ipsos, swoje głosy oddało na wicepremier ds. społecznych - która startowała w Małopolsce z pierwszego miejsca listy PiS - 471 104 wyborców!

Drugie miejsce zajęła inna posłanka PiS, liderka listy tej partii w okręgu śląskim, Jadwiga Wiśniewska, która uzyskała 389 795 głosów.

Trzeci wynik ma natomiast europoseł i były premier, startujący z pierwszego miejsca listy Koalicji Europejskiej w Katowicach, Jerzy Buzek: poparło go 387 466 wyborców.

22:33

Adrian Zandberg, Lewica Razem:



Cytat Partia ma o czym myśleć w najbliższych tygodniach. Wszyscy po tych wyborach, poza PiS, mają do przemyślenia swoje przyszłe strategie. (...) Nie ulega też wątpliwości, że szliśmy w tych wyborach po to, by upomnieć się o lepszą, sprawiedliwą społecznie Polskę, o sprawiedliwą społecznie, stojącą po stronie zwykłych ludzi Europę. O Europę, w której ludzie spokojnie mogą położyć się spać i nie bać się o jutro. O Polskę, w której ludzie mogą być pewni dachu nad głową, godnej płacy i porządnej ochrony zdrowia. (...) Walczyliśmy o to, walczymy i będziemy walczyć, bo Lewica nie wymięka. Adrian Zandberg

22:19

Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL i Koalicja Europejska:

Cytat Jutro będziemy poznawać te pierwsze wyniki, będziemy widzieć, kto wchodzi do europarlamentu. Ale jednego możemy być pewni: każdy europarlamentarzysta z list Koalicji Europejskiej jest za silną Polską w Unii Europejskiej. I to jest stuprocentowa gwarancja. To jest wielki wybór. I Polacy w znakomitej większości dokonali wielkiego wyboru - dobrego wyboru. Władysław Kosiniak-Kamysz

22:13

Ja się w życiu nie poddam, dopóki nie osiągnę tych zmian ustrojowych, do jakich zmierzam - stwierdził na antenie telewizji Polsat Paweł Kukiz.

Przypomnijmy: przedstawiciele Kukiz '15 nie wejdą, wg sondażowych wyników wyborów, do Parlamentu Europejskiego.

"Jeżeli zdarzy się sytuacja, że w wyborach jesiennych przekroczymy próg, wejdziemy do parlamentu, ale nie będziemy mieli niczego do powiedzenia, tak jak teraz, bo jedna partia ma większość, to ja złożę mandat" - zadeklarował również Paweł Kukiz.



Paweł Kukiz z żoną Małgorzatą i córkami podczas głosowania w miejscowości Łosiów / Krzysztof Świderski / PAP

22:04 KTO ZDOBYŁ MANDAT?

Komu spośród 872 kandydatów Polacy sprezentowali bilety do Brukseli?



Zobaczcie listę nazwisk tych, którzy - według sondażowych wyników wyborów - zdobyli mandaty w Parlamencie Europejskim!





21:58

Już wkrótce Marcin Zaborski, na co dzień przepytujący polityków w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, zaprosi Was na swój autorski program, w którym przeanalizuje wyniki wyborów do europarlamentu i pokusi się o prognozy dot. jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu.



TRANSMISJĘ ZNAJDZIECIE TUTAJ!





21:55

Stanisław Tyszka, Kukiz '15:



Cytat Możemy partyjniakom dzisiaj powiedzieć: wiosna wasza, jesień nasza. Stanisław Tyszka

21:52

Premier Mateusz Morawiecki na Twitterze:



"Historyczny wynik PiS w wyborach do europarlamentu i piąte zwycięstwo z rzędu są najlepszym dowodem, że Polacy chcą dobrej zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziękuję kandydatom i wolontariuszom, bez których nie byłoby tej wygranej. Zrobiliśmy to!".

21:49 TRANSMISJA NA ŻYWO

REPORTERZY RMF FM PROSTO ZE SZTABÓW WYBORCZYCH: ZOBACZCIE!





Wideo youtube

21:44

Robert Biedroń, Wiosna:





Cytat Zrobiliśmy to, daliśmy radę, jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. To dopiero początek naszej drogi, na jesieni musimy być pierwszą siłą polityczną

PRZECZYTAJ: Biedroń: Jesteśmy trzecią siłą polityczną w Polsce. Na jesieni musimy być pierwszą





21:33

Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska i Koalicja Europejska:





Cytat Zrobiliśmy wielki krok, razem zbudowaliśmy Koalicję Europejską, zjednoczyliśmy opozycję - to jest nasz wielki sukces, ale wiemy, że to jest dopiero początek drogi

PRZECZYTAJ: Schetyna: Zbudowaliśmy Koalicję Europejską - to nasz wielki sukces, ale też początek drogi





21:25 FREKWENCJA:

21:23

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości:



Cytat Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, trzeba go docenić, docenić także autonomiczną wartość naszego zwycięstwa w tych wyborach. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadanie, ale trzeba też pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni i musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz. To jest ogromne wyzwanie i musimy mu podołać Jarosław Kaczyński

PRZECZYTAJ: Jarosław Kaczyński: Na jesieni rozstrzygający bój o przyszłość





21:21

Sondaż Ipsos: spośród kandydatów Wiosny mandat do PE uzyskał na pewno Robert Biedroń, z Konfederacji - Jacek Wilk.



21:19

Prognoza Parlamentu Europejskiego nt. podziału miejsc po wyborach 2019:



EPL - 173 mandaty

Socjaliści - 147 mandatów

Liberałowie - 102 mandaty

Zieloni - 71 mandatów

EKR - 58 mandatów

ENF - 57 mandatów

EFDD - 56 mandatów



21:29

"My już zwyciężyliśmy" - ogłosił Robert Biedroń, którego Wiosna uzyskała w wyborach do europarlamentu 6,6 procent głosów:









21:27

Zobaczcie transmisję prosto ze sztabów wyborczych:





Wideo youtube





21:17 SONDAŻOWE WYNIKI WYBORÓW do EUROPARLAMENTU 2019:

Spośród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości mandaty do PE uzyskali m.in.:

Beata Szydło, Joachim Brudziński, Anna Zalewska, Adam Bielan, Patryk Jaki, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Kempa, Beata Mazurek.

Spośród kandydatów Koalicji Europejskiej mandaty do PE uzyskali m.in.:

Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Bartosz Arłukowicz, Marek Belka, Danuta Huebner.

21:11

PiS zdobył w Parlamencie Europejskim 24 mandaty, Koalicja Europejska - 22, Wiosna Roberta Biedronia i Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy - po 3 mandaty - wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat.



21:05 WYNIKI WYBORÓW DO EUROPARLAMENTU 2019:

21:01 WYNIKI WYBORÓW DO EUROPARLAMENTU 2019:

Prawo i Sprawiedliwość: 42,4 procent

Koalicja Europejska: 39,1 procent

Wiosna Roberta Biedronia: 6,6 procent

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy: 6,1 procent





PONIŻEJ 5-PROCENTOWEGO PROGU WYBORCZEGO:



Kukiz'15: 4,1 procent

Lewica Razem: 1,3 procent



20:55

To ostatnie minuty głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019!



O 21:00 lokale wyborcze zostaną zamknięte, a w RMF FM i na RMF 24 rozpocznie się Wieczór Wyborczy! Na specjalne wydania Faktów RMF FM zapraszamy co pół godziny: możecie słuchać ich na żywo w serwisie RMFon!





20:39 FREKWENCJA

Przypomnijmy: wedle najnowszych danych Państwowej Komisji Wyborczej - z godziny 17:00 - głosy w wyborach do europarlamentu oddało 9,672 mln Polaków, czyli 32,51 procent uprawnionych do głosowania!

To rekord frekwencji, jeśli chodzi o wybory europejskie. W 2014 roku do godziny 17:30 zagłosowało zaledwie 16,91 procent uprawnionych.

Wśród regionów pod względem frekwencji przodowała Małopolska: tam do 17:00 do urn poszło 35,8 procent uprawnionych do głosowania.

Miejsce drugie to Mazowsze, gdzie frekwencja sięgnęła do siedemnastej 35,33 procent, a miejsce trzecie: Pomorze i frekwencja na poziomie 33,32 procent.

Na drugim końcu były województwa: opolskie - z frekwencją wynoszącą 27,03 procent, warmińsko-mazurskie, gdzie do 17:00 zagłosowało 27,59 procent uprawnionych, i lubuskie z frekwencją na poziomie 29,24 procent.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: głosowanie w lokalu wyborczym w Szkole Podstawowej nr 23 we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

20:33

W jednej z obwodowych komisji wyborczych we Wrocławiu, jej członek w trakcie stemplowania kart do głosowania ukrył cztery z nich w kieszeni. Decyzją komisarza wyborczego we Wrocławiu odwołano go ze składu komisji - poinformowała Magdalena Kaszuba z delegatury KBW we Wrocławiu.



20:25

Z relacji wyborców wynika, że przed polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą ustawiają się kolejki chętnych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wczoraj odbyło się głosowanie za Oceanem. Korespondent RMF FM rozmawiał z tymi, którzy oddali swój głos w wyborach:



20:07

O wydarzeniach wyborczej niedzieli 26 maja informowaliśmy Was w naszej specjalnej RELACJI NA ŻYWO: jej zapis ZNAJDZIECIE TUTAJ!





Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: Padł rekord frekwencji! [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO] W kalendarzu 26 maja: właśnie dzisiaj wybieramy 52 posłów do Parlamentu Europejskiego! Lokale wyborcze otwarte zostały w całym kraju o godzinie 07:00, a Polacy - jak wynika z informacji przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą - tłumnie je odwiedzają. Do godziny 17:00 głosy oddało 32,51... czytaj więcej

20:03

Tak jak w wyborach do Sejmu mandaty zostaną rozdzielone między komitety, które osiągną 5-procentowy próg wyborczy (według Kodeksu wyborczego w wyborach do PE 5 proc. próg obowiązuje także komitety koalicji). Głosy oddane na listy w skali kraju będą przeliczane metodą d'Hondta; dopiero później uzyskane przez komitet wyborczy mandaty będą rozdzielane pomiędzy okręgi w zależności od proporcji głosów oddanych na listę w danym okręgu.



W odróżnieniu od wyborów krajowych - okręgi wyborcze nie mają więc przypisanej określonej liczby mandatów do zdobycia. To ile mandatów przypadnie na dany okręg będzie pochodną kilku czynników: frekwencji, rozkładu głosów i mandatów pomiędzy poszczególne komitety w skali kraju oraz rozkładu głosów oddanych na komitety w poszczególnych okręgach.

20:02

Cząstkowe wyniki głosowania obwodowych komisji wyborczych będą publikowane dopiero od godz. 23 - dopiero wówczas zakończy się głosowanie we wszystkich krajach członkowskich

UE. Jak poinformowała PAP szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak, oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego powinniśmy poznać we wtorek.



20:01

W RMF FM tuż po zakończeniu ciszy wyborczej podamy wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego oparte na sondażu exit poll, czyli na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokali wyborczych. Sondaż przeprowadzono dla TVP, TVN i Polsat.

Będą to informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, podziale mandatów, frekwencji wyborczej oraz kandydatach, którzy zdobyli mandaty w PE.



20:00

Startuje Wieczór Wyborczy w RMF FM i na RMF 24!



Na specjalne wydania Faktów RMF FM zapraszamy co pół godziny: o 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 i 23:00.



Zarówno w czasie niedzielnego Wieczoru Wyborczego, jak i w poniedziałek, najbardziej aktualne informacje, komentarze, prognozy i symulacje znajdziecie oczywiście na RMF 24.

Już teraz zapraszamy na specjalną relację na żywo!