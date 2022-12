Zaporoże znalazło się pod zmasowanym ostrzałem Rosjan. "Okupanci używają systemu S-300, uderzyli w infrastrukturę przemysłową i energetyczną miasta" - poinformował Anatolij Kurtiew, sekretarz Rady Miejskiej Zaporoża. Dziś wizytę w Kijowie złoży Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR). Poniedziałek jest 285. dniem wojny w Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji.

05:33

Według StateWatch, ukraińskiego think-tanku, w irańskich dronach Shahed 136 kupowanych przez Rosję do ataków na Ukrainę są kanadyjskie części anten produkowane przez firmę z Ottawy Tallysman Wireless. Firma podkreśla, że nie sprzedawała produkowanych przez siebie części ani Iranowi, ani Rosji, poinformował "The Globe and Mail".



Drony Shahed 136 są przez Rosję używane do ataków na wrażliwą infrastrukturę cywilną i cele wojskowe, ulegają zniszczeniu w chwili wybuchu przenoszonego ładunku. W połowie listopada br. Shahed Aviation Industries produkująca drony Shahed-136 została objęta kanadyjskimi sankcjami.

05:15

Portal ZN informuje, że słychać eksplozje w Krzywym Rogu. Kanał "Air Alerts Map", monitorujący aktywność wroga w Hołej Prystani donosi, że zarejestrowano tam wystrzelenie rosyjskiej rakiety.

05:13

Zaporoże znalazło się pod zmasowanym ostrzałem wroga, okupanci używają systemu S-300, uderzyli w infrastrukturę przemysłową i energetyczną miasta - poinformował Anatolij Kurtiew, sekretarz Rady Miejskiej Zaporoża.



"Tym razem okupanci uderzyli swoimi przeklętymi pociskami w infrastrukturę przemysłową i energetyczną miasta. Wiadomo, że jedno z prywatnych przedsiębiorstw zostało uszkodzone" - przekazał portalowi ZN Anatolij Kurtiew, sekretarz Rady Miejskiej Zaporoża.



05:12

Poniedziałek to 285. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wizytę w Kijowie złoży dziś wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNHCHR) Volker Tuerk.