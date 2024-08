Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że już we wrześniu zaprezentuje Stanom Zjednoczonym plan zakończenia wojny. Jak zdradził prezydent Ukrainy, ofensywa w obwodzie kurskim stanowi część tego planu.

Wołodymyr Zełenski / SERGEY DOLZHENKO / PAP/EPA

Zełenski przekazał dzisiaj, że ofensywa ukraińska na kierunku kurskim była kluczowa z kilku powodów. Po pierwsze: zapobiegła większej inwazji Rosjan na obwód charkowski. Po drugie: zapobiegła okupacji obwodów sumskiego i czernihowskiego. Po trzecie: umożliwiła rozbicie dużego zgrupowania rosyjskich wojsk.

Sukces - zdaniem Wołodymyra Zełenskiego - był możliwy także dzięki temu, że Rosjanie niechętnie ściągali posiłki z rejonów, gdzie toczą się najcięższe walki, czyli z Donbasu. Kierunek pokrowski wciąż pozostaje priorytetowym dla Moskwy. Jak z przekąsem stwierdził Zełenski, "Putinowi bardziej zależy na okupacji Ukrainy, niż na bronieniu Rosji".

Zełenski przedstawi plan zwycięstwa

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że we wrześniu przekaże plan zakończenia wojny z Rosją prezydentowi USA Joe Bidenowi oraz kandydatom na jego następcę, Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi.

Obwód kurski jest częścią tego planu - oświadczył na konferencji prasowej w Kijowie, mówiąc o trwającej od 6 sierpnia operacji wojsk swego kraju w tym regionie Rosji.

Zełenski nazwał swój projekt "planem zwycięstwa Ukrainy".

Jeden z kierunków, obwód kurski, został już zrealizowany. Drugi kierunek to strategiczne miejsce Ukrainy w infrastrukturze bezpieczeństwa świata. Trzeci kierunek to pakiet przymusu Rosji do zakończenia wojny drogą dyplomatyczną. I czwarty kierunek - gospodarczy - tłumaczył prezydent.

Prezydent zaznaczył, że nie może teraz mówić o szczegółach oraz że najpierw przedstawi plan Bidenowi, bo "to od niego zależy sukces". Oraz to czy dadzą (Stany Zjednoczone) nam czego potrzebujemy - mówił Zełenski, dodając jednoznacznie, że chodzi o swobodę korzystania ze środków przekazywanych przez USA.