Kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Armia rosyjska ostrzeliwuje m.in. okolice Kijowa, Mariupola oraz Charkowa. Eksperci zauważają, że ofensywa nieco wyhamowała, jednak Rosjanie wciąż posuwają się naprzód. W czwartek odbyła się druga tura rozmów ukraińsko-rosyjskich – osiągnięto porozumienie w sprawie korytarzy humanitarnych i ewakuacji cywilów. Najważniejsze informacje o rosyjskim ataku na naszego wschodniego sąsiada znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie 04.03.2022.

Zniszczenia w Czernihowie / DSNS / PAP

- W czwartek odbyła się druga runda rozmów rosyjsko-ukraińskich. Przełomu nie było, ale osiągnięto porozumienie o zapewnieniu korytarzy humanitarnych.

- Ukraina w czwartek odzyskała miasto Bucza pod Kijowem. Wciąż toczą się tam ciężkie walki.

- Walki trwają także w Enerhodarze, gdzie znajduje się największa w Europie elektrownia jądrowa.

- Ciężka sytuacja jest w Mariupolu. Znajdujące się przy separatystycznej republice Doniecka miasto nie jest jeszcze pod kontrolą Rosjan, ale mieszkańcy nie mają prądu i ogrzewania.

01:32 Strażacy nie mogą ugasić pożaru przy elektrowni jądrowej

Strażacy nie mogą ugasić pożaru przy elektrowni jądrowej w Enerhodarze, gdyż wciąż trwa rosyjski ostrzał.

01:29 Czechy wyślą Ukrainie broń

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w nocy z czwartku na piątek rząd Czech zdecydował o wysłaniu na Ukrainę kolejnej partii broni i amunicji za blisko 700 tys. euro. Otrzymał je jako darowiznę od czeskich firm zbrojeniowych. Łącznie Praga przekazała już Ukrainie uzbrojenie o wartości ponad 26 mln euro.



Minister obrony Jana Czernochova poinformowała, że chodzi o karabiny maszynowe, karabiny szturmowe, pistolety maszynowe oraz amunicję do nich.

01:20 Władimir Kliczko: Zatrzymajcie wojnę, bo czeka nas połączenie Czarnobyla i Fukushimy

Jeśli wojna na Ukrainie nie zostanie powstrzymana teraz, to świat czeka połączenie Czarnobyla i Fukushimy. Ukraina ma cztery elektrownie jądrowe i rosyjska armia strzela rakietami i bombami tuż obok nich. Nie odwracajcie wzroku, zatrzymajcie rosyjską inwazję teraz - napisał na Twitterze brat mera Kijowa, legenda boksu Władimir Kliczko.

01:17 Ofiary w Enerhodarze

Jak przekazał mer Enerhodaru, w walkach w mieście zginęli ludzie, ale dokładnej liczby i okoliczności nie jest w stanie jeszcze podać.

01:08 Pożar po ostrzale w okolicy elektrowni jądrowej

Ostrzał w okolicach elektrowni jądrowej w Enerhodarze. Wybuchł pożar.

01:00 Ukraińskie wojsko podsumowuje ósmy dzień rosyjskiej inwazji

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podsumował kolejny dzień rosyjskiej inwazji. Według nich Rosjanie wprowadzili do Ukrainy większość wojska, które było zgromadzone przy granicach. Ze 117 batalionów, które tam stacjonowały, poza granicami Ukrainy pozostało "nie więcej niż sześć". "Stan moralny i psychologiczny tych jednostek jest na niskim poziomie" - napisano.

Rosjanie opóźniają desant w rejonie Odessy, prowadząc akcje, które mają odwrócić uwagę ukraińskiego wojska.

Do przeprowadzenia ataków rakietowych Rosjanie mieli zużyć prawie całą amunicję systemu Kalibr, który był przeznaczony na inwazję. Teraz próbują uzupełniać rezerwy.

Ukraińskie wojsko poinformowało także, że Rosjanie podjęli kolejną nieudaną próbę przejęcia Hostomla. Stracili około 20 jednostek sprzętu i część żołnierzy.

00:45 Rosyjskie ekipy telewizyjne jadą do Chersonia

Rosja przygotowuje materiał propagandowy z Chersonia - informują portal Most. Do miasta jedzie konwój "pomocy humanitarnej" wraz z ekipami telewizyjnymi rosyjskich kanałów.

Telewizje mają nakręcić inscenizowane materiały o "chersońskiej miłości do Rosjan". Uczestniczący w nagraniach mieszkańcy dostaną racje żywnościowe.

Chersoń wczoraj został zdobyty przez Rosjan. To pierwsze duże miasto utracone przez Kijów.

00:41 PKB Rosji w II kwartale spadnie o 35 proc.

Produkt Krajowy Brutto Rosji spadnie o 35 proc. w drugim kwartale i o 7 proc. w całym 2022 roku, co stanowi dramatyczne spowolnienie porównywalne z kryzysami finansowymi z 1998 i 2008 r. - prognozują analitycy JPMorgan.

Sankcje i decyzje zagranicznych firm o wstrzymaniu lub wstrzymaniu działalności Rosji doprowadziły do zastoju w handlu międzynarodowym, zmniejszenia produkcji i zakłóceń w łańcuchu dostaw - napisał strateg JPMorgan Anatoliy Shal w notatce do klientów zatytułowanej "Rosja: nagłe zatrzymanie".

Szok implikuje niższą potencjalną produkcję, której towarzyszyć będzie skok cen. Kryzys kredytowy zwiększy ból, chociaż istnieją oznaki, że run na banki nieco słabnie - dodał.

00:28 Trybunał w Hadze zbiera dowody

Ekipa prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego Karima Khana wyjeżdża na Ukrainę, gdzie będzie zbierać dowody ws. zbrodni wojennych.

00:04 S&P obniża rating Rosji

S&P obniżył rating długoterminowego zadłużenia Rosji w walucie obcej do poziomu "CCC-" z "BB+" wcześniej - poinformowała agencja w czwartek na stronie internetowej. Poprzednia obniżka ratingu Rosji przez S&P miała miejsce 26 lutego. Agencja obniżyła wtedy rating tego kraju do "BB+", czyli do poziomu śmieciowego,

Decyzję o obniżce ratingu agencja tłumaczyła ryzykiem spowodowanym inwazją rosyjskich wojsk na Ukrainę.

00:02 Trudna sytuacja w Enerhodarze

Mer Enerhodaru Dmitrij Orłow na Telegramie napisał, że kolumna rosyjskich pojazdów pojechała w kierunku Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W mieście słychać strzały.

Po mieście ma chodzić "wielu młodych mężczyzn w strojach sportowych z karabinami", którzy włamują się do domów i mieszkań.

00:02 Duda rozmawiał z Zełenskim

"Nie poddamy się, nawet jeśli Rosjanie otoczą miasto. Jeśli rozpoczną blokadę Kijowa, skończą jak Naziści oblegający Leningrad w czasie II Wojny Światowej. Nie złamią nas i odejdą w niesławie, jako zbrodniarze" - tak powiedział do mnie Wołodymyr Zełenski dziś wieczorem - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

00:02 Cichanouska wspiera Ukrainę

Chcę wyrazić słowa podziwu mieszkańcom Ukrainy i prezydentowi Zełenskiemu. Białorusini wspierają Ukrainę i zrobią wszystko, co możliwe, aby zatrzymać tam wojnę przeciwstawić się działaniom białoruskiego reżimu. Nasz ruch antywojenny zaczął przynosić konkretne rezultaty - mówi w opublikowanym na Twitterze filmie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

00:01 Ulgi podatkowe dla pomagających Ukrainie

Zwolnienie z podatku od darowizn, możliwość zaliczania przez firmy pomocy do kosztów, zwolnienie z PIT nieodpłatnych świadczeń - przewidują zmiany podatkowe, jakie znajdą się w pakiecie związanym z pomocą dla Ukrainy - poinformował wiceminister finansów Artur Soboń.