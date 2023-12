Są dwie kwestie, które napawają największym niepokojem rządzących w Moskwie - twierdzi przedstawiciel ukraińskiego wywiadu. Reżim obawia się, że dojdzie do zmiany władzy oraz do rozpadu Rosji - przekonuje Wadym Skibicki z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Władimir Putin / MIKHAIL KLIMENTYEV / East News/AFP

"Czego się najbardziej boją? To bardzo proste, dwóch rzeczy. Po pierwsze to zmiana reżimu w Moskwie. Po drugie to fragmentaryzacja albo rozpad Federacji Rosyjskiej. Dlatego, żeby temu zapobiec, Rosja prowadzi taką politykę, jak dziś" - powiedział Skibicki, cytowany w piątek przez HUR.

Jak dodał, zadaniem Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na przyszły rok pozostaje dojście do granic administracyjnych obwodu donieckiego i ługańskiego oraz utrzymanie kontroli nad okupowanymi terytoriami ukraińskimi.

Skibicki wskazał, że cele Putina nie zostały osiągnięte ani w 2022, ani w 2023 roku. "Po prostu przenosi je na następny rok" - stwierdził.

Strategicznym zadaniem dla Ukrainy pozostaje wyzwolenie wszystkich zajętych przez stronę rosyjską terytoriów - dodał Skibicki.

Agresja Rosji na Ukraine trwa od 22 lutego 2022 r.