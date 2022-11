Wojska rosyjskie budują umocnienia obronne na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, a także w obwodzie zaporoskim - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Odwrót rosyjskich wojsk z Chersonia nie jest żadnym podstępem i próbą wciągnięcia Ukraińców w pułapkę, lecz porażką Kremla - oznajmił Serhij Chłań, lojalny wobec Kijowa deputowany do rady Chersońszczyzny. Rosja chce zamienić Chersoń w "miasto śmierci". Rosyjscy żołnierze minują wszystko, od mieszkań po kanały - napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Śledzimy dla was najnowsze informacje związane z 260. dniem wojny w Ukrainie w naszej relacji z 10.11.2022 r.

W Kijowie dochodzi do przerw w dostawach prądy / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Ta relacja nie jest już aktualizowana. Najważniejsze informacje dotyczące wojny w Ukrainie znajdziecie w naszym raporcie.

23:45

Nie wierzę, że Rosja użyje na Ukrainie broni jądrowej, ponieważ byłby to ruch pozbawiony jakiejkolwiek racjonalności; ponadto Moskwa prawdopodobnie liczy się w tym względzie z asertywnym stanowiskiem Chin i Indii - ocenił w czwartek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w rozmowie z agencją Reutera.

23:05

Polska przekazała Ukrainie 1570 systemów łączności satelitarnej Starlink - poinformował w czwartek minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow, dziękując rządowi w Warszawie za "ciągłe wsparcie".

22:16

Rząd Norwegii poinformował w czwartek o wsparciu zarządzanego przez Wielką Brytanię międzynarodowego funduszu na rzecz zakupu broni dla Ukrainy kwotą 1,5 mld koron (ok. 144 mln USD) w latach 2022-23.

Norweski minister obrony Bjorn Arild Gram podkreślił w wydanym oświadczeniu, że dzięki darowiźnie Norwegia będzie największym darczyńcą funduszu poza Wielką Brytanią.

Według Grama przekazane pieniądze sfinansują zakup broni i sprzętu wojskowego również produkowanego w Norwegii. "Mamy wiodący na świecie przemysł obronny w specjalnych obszarach (który) produkuje systemy, które mogą zaspokoić specyficzne potrzeby Ukrainy" - zaznaczył.

22:04

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wie, że wojna może zakończyć się tylko przy stole negocjacyjnym - powiedział rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, odpowiadając na pytanie PAP podczas konferencji prasowej. Dodał jednak, że jak dotąd Rosja nie zademonstrowała, by była gotowa do rozmów.

Chcemy Ukrainy, która jest niepodległa, suwerenna, zasobna, demokratyczna i będąca w stanie się obronić. To jest coś, o co w dłuższej perspektywie można się starać i co można osiągnąć przy stole negocjacyjnym. Prezydent Zełenski i rząd ukraiński to wiedzą - powiedział Price. Odpowiedział w ten sposób na pytanie PAP o to, czy USA będą wspierać Ukrainę, nawet gdyby Kijów nie był skłonny do pójścia na kompromis. Rzecznik zaznaczył, że mimo gotowości Ukrainy nie widzi, by za rosyjskimi deklaracjami dotyczącymi chęci do rozmów szły czyny.

21:45

"To szczególnie ważne teraz, gdy z powodu rosyjskich ostrzałów mamy problemy z energią elektryczną. Gdy znika światło, w niektórych regionach nie działają operatorzy mobilni i dostawcy internetu" - zaznaczył Fedorow.

21:37

Rosyjskie wojska nie zniszczą elektrowni wodnej w Kachowce, ponieważ doprowadziłyby w ten sposób do zalania terytoriów, które okupują, ale nie zagroziliby Chersoniowi, gdyby to miasto zostało odbite przez Ukraińców; to zbyt szalony pomysł - ocenił w czwartek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w rozmowie z agencją Reutera.

20:59

Wycofywanie z Chersonia zajmie rosyjskich oddziałom co najmniej tydzień - twierdzi minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow. Rosjanie wysadzili część centrum telewizyjnego oraz zniszczyli infrastrukturę energetyczną i ciepłowniczą. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak powiedział wcześniej, że Rosjanie opuszczając Chersoń, zaminowali miasto.

20:45

Jake Sullivan zaznaczył, że jeśli Rosja faktycznie opuści Chersoń, będzie to kolejna bardzo znacząca porażka tego państwa po klęskach pod Kijowem i Charkowem. Poinformował, że USA dostrzegają pewne ruchy rosyjskich wojsk, które zdają się potwierdzać zapowiedzi wycofania Rosji z Chersonia.

19:52

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan zapowiedział przekazanie kolejnego pakietu broni dla Ukrainy, w tym mobilnych systemów obrony powietrznej M1097 Avenger oraz rakiet do systemów Hawk. Sullivan podkreślił też, że USA nie będą naciskać na Ukrainę, by poszła na kompromis z Rosją.

"Ten sprzęt uzupełni inne dostawy w obszarze obrony powietrznej ze strony naszych sojuszników i partnerów" - powiedział Sullivan podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Jak dodał, jest to kluczowy obszar w kontekście rosyjskich ataków na infrastrukturę krytyczną na Ukrainę.

Sullivan nie podał wartości nowego pakietu ani ilości przekazywanego uzbrojenia. Zaznaczył jednak, że złożą się na niego rakiety do systemu Hawk - wyrzutnie do niego ma przekazać Hiszpania - a także amerykańskie systemy Avenger. Są to mobilne wyrzutnie pocisków Stinger.

Doradca prezydenta Joe Bidena odrzucił też sugestie, by Waszyngton miał naciskać na Kijów, by ten rozpoczął negocjacje z Rosją, jeśli Ukraina wyzwoli Chersoń. Dodał, że Ameryka kieruje się prostą strategią, by wzmocnić pozycję negocjacyjną Ukrainy oraz zasadą "nic o Ukrainie bez Ukrainy".

19:32

W czwartek we wpisie na Facebooku szef polskiego rządu wrócił do kwestii bezpieczeństwa. "Nie popełniamy błędów poprzedników, którzy siedzieli cicho, byle nie drażnić rosyjskiego niedźwiedzia" - podkreślił.

"Nasza polityka jest skuteczna - wyrwała z geopolitycznej drzemki wiele państw Europy, a kolejne rządy przyznają nam rację" - dodał Mateusz Morawiecki.

19:30

Wojska rosyjskie budują umocnienia obronne na lewym (wschodnim) brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim, a także w obwodzie zaporoskim - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w czwartek wieczorem.

Sztab generalny przytacza także słowa naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych gen. Wałerija Załużnego o wyzwoleniu w ciągu minionej doby sześciu miejscowości w obwodzie chersońskim na kierunku Petropawliwka-Noworajsk i kolejnych sześciu na odcinku Perwomajske-Chersoń.

W środę rosyjskie władze wojskowe poinformowały o decyzji wycofania wojsk okupacyjnych z prawobrzeżnej (zachodniej) części obwodu chersońskiego. Strona ukraińska nie potwierdza oficjalnie tej informacji, jednak kontrofensywa ukraińska w ciągu minionej doby bardzo przyspieszyła i pojawiają się kolejne - na razie niepotwierdzone - informacje o wyzwalanych terenach wokół Chersonia.

Rosjanie kontynuują działania ofensywne w obwodzie donieckim na kierunkach bachmuckim, awdijiwskim i nowopawliwskim - informuje dalej sztab w komunikacie.

19:21

Wspieramy Ukrainę i to droga do budowania naszego bezpieczeństwa; to jest nasza rozumna polityka z budowaniem przestrzeni bezpieczeństwa w naszej części Europy - powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

"My to znakomicie rozumiemy, to nie jest pomoc bez przyczyny, to nie jest także żadna łaska robiona Ukrainie, to jest nasza rozumna polityka związana z budowaniem przestrzeni bezpieczeństwa w naszej części Europy i domaganiem się, aby prawo międzynarodowe było przestrzegane" - mówił Duda na konferencji prasowej po spotkaniu. "Jasną sprawą jest, że jeśli prawo międzynarodowe będzie przestrzegane, to wojny nie będzie, wojna oznacza łamanie prawa międzynarodowego" - zaznaczył.

19:10

Rosyjskie okupacyjne władze Chersonia na południu Ukrainy są w stanie paniki; najeźdźcy obawiają się spać w swoich domach i podejrzewają o działalność partyzancką nawet starsze osoby handlujące na ulicy - powiadomiła lojalna wobec Kijowa przewodnicząca miejskiej administracji Hałyna Łuhowa.

"Okupanci bardzo obawiają się partyzantów. Do tego stopnia, że boją się kłaść spać. Ruch oporu jest bardzo aktywny w Chersoniu, szczególnie słynna (organizacja) Żółta Wstążka. Partyzanci dają mieszkańcom do zrozumienia, że widzą wszystkich, w tym zdrajców" - poinformowała Łuhowa, cytowana przez agencję UNIAN.

19:02

Od 11 listopada - dnia polskiego Narodowego Święta Niepodległości w polskiej i ukraińskiej telewizji emitowany będzie spot "Dziękuję Ci, Polsko!"; przygotowaliśmy ten spot na znak naszej szczerej wdzięczności za wsparcie - podkreślił ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz.

W przededniu święta ambasador Ukrainy złożył Polakom życzenia oraz podziękował za wsparcie, jakiego udzielają Ukrainie i Ukraińcom od początku rosyjskiej inwazji na ich kraj. "Na znak naszej szczerej wdzięczności za wsparcie, jakiego nam udzielacie, przygotowaliśmy spot, który pokazuje, co przeżywają Ukraińcy od wybuchu wojny" - powiedział Zwarycz podczas prezentacji spotu "Dziękuję Ci, Polsko!".

18:55

Na przestrzeni naszych dziejów największym zagrożeniem dla naszej niepodległości była agresja rosyjska i imperializm rosyjski - mówił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

Spotkania prezydentów Polski i Litwy odbyło się w czwartek po południu w Belwederze.

18:50

Spotkanie prezydenta USA Joe Bidena z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem podczas szczytu G20 w Bali w Indonezji odbędzie się 14 listopada - ogłosił Biały Dom. Przywódcy mają omówić m.in. sytuację wokół Tajwanu i wojnę na Ukrainie.

"Przywódcy omówią wysiłki, by utrzymać i pogłębić kanały komunikacji między Stanami Zjednoczonymi, odpowiedzialnym zarządzaniem rywalizacji i współpracą tam, gdzie nasze interesy się łączą, zwłaszcza w sprawie transnarodowych wyzwań, które wpływają na społeczność międzynarodową" - napisano w komunikacie Białego Domu.

17:42

Dwie grupy rodzin rosyjskich zmobilizowanych z obwodów włodzimierskiego i wołogodzkiego zwrócili się do władz o wycofanie ich bliskich z linii frontu pod miejscowością Swatowe na Ukrainie - informuje niezależny portal Meduza.

Mieszkańcy Wołogdy w apelu napisali, że ich bliskich, zmobilizowanych 1 października, armia wysłała do obwodu ługańskiego Ukrainy po krótkim przygotowaniu już 16 października.

17:19

Odwrót rosyjskich wojsk z Chersonia nie jest żadnym podstępem i próbą wciągnięcia Ukraińców w pułapkę, lecz porażką Kremla, na którą zapowiadało się już od dawna; do końca roku powinniśmy odzyskać pełną kontrolę nad tym miastem - oznajmił Serhij Chłań, lojalny wobec Kijowa deputowany do rady Chersońszczyzny.

"W najbliższym czasie Chersoń zostanie wyzwolony. Trudno podawać konkretne daty, ale myślę, że stanie się to jeszcze przed początkiem grudnia. Do końca listopada przywrócimy pełną kontrolę nad Chersoniem. Trzeba zdawać sobie jednak sprawę z tego, że okupanci zaminowują podejścia do miasta i wiele miejsc na linii frontu. Czeka nas dużo pracy przy usuwaniu tych ładunków. Do końca roku miasto na pewno będzie jednak całkowicie oczyszczone (z rosyjskich wojsk) i rozminowane" - zapewnił Chłań na antenie niezależnej białoruskiej telewizji Biełsat.

16:50

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch został odznaczony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderem Księcia Jarosława Mądrego. To wielki zaszczyt - podkreślił w czwartek prezydencki minister.

"Wczoraj w czasie wizyty na Ukrainie zostałem odznaczony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderem Księcia Jarosława Mądrego. To wielki zaszczyt" - napisał w czwartek na Twitterze Kumoch.

"Jeśli moi współpracownicy i ja mogliśmy w służbie Prezydentowi RP wspierać walkę Ukrainy, to jest dla mnie i dla Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP powód do dumy" - podkreślił minister.

16:40

Jest u nas drugi front walki z rosyjską agresją. To pracownicy komunalni naprawiający uszkodzenia po bombardowaniach. To oni dodają mieszkańcom siły - powiedział dziennikarzom podczas wizyty w Ciechanowie (Mazowieckie) mer miasta Chmielnicki Oleksandr Symczyszyn.

Ciechanów przekazał w czwartek partnerskiemu miastu Chmielnicki na Ukrainie 23 agregaty prądotwórcze, 33 apteczki oraz trzy drony. Dary te będą służyć ludności cywilnej oraz wojsku. To dziesiąty transport pomocowy, który z Ciechanowa trafi na Ukrainę. Uroczystość z udziałem ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza odbyła się w ciechanowskim Urzędzie Miasta.

16:30

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak powiedział w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, że "wycofanie się Rosjan z okupowanego Chersonia będzie demonstracją mocnych postępów wojsk ukraińskich" - przekazało biuro szefa brytyjskiego rządu.

Politycy zgodzili się jednak, że Ukraina "ma prawo nadal zachowywać ostrożność, dopóki ukraińska flaga nie zostanie podniesiona nad miastem". W środę rosyjskie władze poinformowały o wycofaniu wojsk z zachodniego brzegu Dniepru w Chersoniu, choć podnoszone są obawy, że może to być pułapka.

15:40

Rosyjska decyzja o wycofaniu się z Chersonia wydaje się ważnym elementem w zmaganiach Ukrainy o przywrócenie jej suwerenności i integralności terytorialnej; to wydarzenie, którego można się było spodziewać obserwując sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim w ostatnich tygodniach - ocenił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau.

Jest jednak jeszcze za wcześnie, by ocenić, co to zdarzenie oznacza dla całej architektury frontu i kierunków zmagań ukraińskich o odzyskanie swojej suwerenności na prawej (zachodniej) stronie Dniepru, a w przyszłości także na lewej (wschodniej) - mówił Rau dziennikarzom w Paryżu, w którym od środy przebywa z wizytą.

15:33

Ukraińskie wojska odzyskały w czwartek kontrolę nad miejscowością Kyseliwka, położoną zaledwie 15 km na północny zachód od okupowanego przez Rosjan Chersonia, stolicy obwodu chersońskiego na południu kraju - poinformował portal RBK-Ukraina za przedstawicielami armii Ukrainy.

Media przekazały te doniesienia na podstawie nagrań wideo przedstawiających ukraińskich żołnierzy w wyzwolonej Kyseliwce i opublikowanych na Telegramie.

15:22

Litwa kupi osiem amerykańskich systemów artylerii rakietowej HIMARS wraz z pociskami za szacunkową kwotę 495 mln dolarów - przekazał w litewski resort obrony. Poinformowano, że na sprzedaż uzbrojenia Litwie zgodziła się amerykański rząd. HIMARS-y mają się znaleźć na Litwie w latach 2025-26.

14:44

Dwa tysiące ciał osób zabitych podczas wojny na Ukrainie jest wciąż niezidentyfikowanych - poinformowała wiceszefowa MSW Ukrainy Mery Akopian. Dodała, że trwają prace nad rozminowaniem terenów, gdzie trwały działania wojenne.

Jest to 175 tys. km kwadratowych, czyli około jednej trzeciej terytorium kraju - poinformowała Akopian. Nazwała Ukrainę "najbardziej zaminowanym" krajem świata. Jak przekazała, władze w Kijowie zamierzają dzięki środkom przekazanym przez USA zaangażować sto dodatkowych grup saperów do rozminowywania terytoriów. "Według optymistycznych szacunków potrzebnych będzie siedem lat aktywnego rozminowywania" - dodała Akopian.

14:38

Zachód i NATO powinny bardziej zdecydowanie reagować na rosyjskie groźby nuklearne - stwierdził w Kijowie Andrij Melnyk, były ambasador Ukrainy w Niemczech. W rozmowie z dziennikiem "Welt" podkreślił, że Zachód powinien "krystalicznie jasno sformułować, jakie poważne konsekwencje miałby atak nuklearny dla Putina osobiście, dla jego reżimu oraz dla Rosji jako państwa".

14:25

W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy wojska rosyjskie przemieszczają się na lewy brzeg Dniepru, jednak dość znaczne siły wciąż pozostają na prawym brzegu - oświadczyła rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe ukraińskiej armii Natalia Humeniuk.

Rzeczniczka cytowana przez portal Suspilne zapewniła, że linia frontu zmienia się pod naciskiem armii ukraińskiej. Z tego powodu - dodała - trzeba obecnie zachować tryb "ciszy informacyjnej" na temat przemieszczania się wojsk.

13:56

Rosja jest pod silną presją ze strony Ukrainy po tym, jak rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu nakazał swoim wojskom wycofać się z Chersonia - powiedział Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg cytowany przez agencję Reutera.

"To, co jest jasne, to fakt, że Rosja znajduje się pod silną presją i jeśli opuszczą Chersoń, będzie to kolejne zwycięstwo Ukrainy" - powiedział Stoltenberg dziennikarzom po spotkaniu z premier Włoch Giorgią Meloni w Rzymie.

13:25

Od 1 października odzyskaliśmy kontrolę nad 41 miejscowościami w obwodzie chersońskim - poinformował dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny w Telegramie.

"Od 1 października na kierunku chersońskim odepchnęliśmy przeciwnika o 36,5 km, ogólnie odzyskaliśmy 1381 kilometrów kwadratowych i odzyskaliśmy kontrolę nad 41 miejscowościami" - napisał Załużny.

Generał dodał też, że w ciągu minionej doby na odcinku Petropawliwka-Noworajsk oddziały ukraińskie przesunęły się o siedem kilometrów, wzięły pod kontrolę sześć miejscowości i wyzwoliły 107 kilometrów kwadratowych okupowanego terytorium. Na odcinku Perwomajske-Chersoń również wyzwolono sześć miejscowości i odzyskano 157 kilometrów kwadratowych.

12:21

Armia Ukrainy nie może potwierdzić ani zaprzeczyć doniesieniom o wycofaniu się wojsk rosyjskich z Chersonia na południu kraju - oświadczył generał Ołeksij Hromow.

"W tej chwili nie możemy ani zaprzeczyć, ani potwierdzić informacji o tak zwanym wycofaniu wojsk rosyjskich z Chersonia. My kontynuujemy realizację własnych planów ofensywnych. Czekajcie na oficjalne doniesienia Sztabu Generalnego na temat działań bojowych Sił Zbrojnych Ukrainy" - powiedział Hromow na briefingu prasowym.

Wojskowy zaznaczył, że działania armii rosyjskiej są następstwem działań armii Ukrainy.

12:07

Mieszkańcy informują o eksplozjach w Nikopolu.

12:03

Brytyjski rząd poinformował, że od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zamroził aktywa o łącznej wartości 18 mld funtów należące do rosyjskich oligarchów, innych osób i podmiotów objętych sankcjami.

"Nałożyliśmy na Rosję najsurowsze sankcje w historii i to paraliżuje ich machinę wojenną. Nasze przesłanie jest jasne: nie pozwolimy Putinowi na sukces w tej brutalnej wojnie" - powiedział Andrew Griffith, jeden z wiceministrów w ministerstwie finansów.

11:50

Zdjęcia z okupowanego przez Rosjan Mariupola.

11:46

Ewentualny atak na Ukrainę od strony Białorusi spotka się ze zdecydowanym odporem. Odpowiedzią na wkroczenie na nasze terytorium z tego kierunku będzie zmasowany atak ogniowy - oświadczył Sztab Generalny Sił Zbrojnych w Kijowie.



Ukraińskie dowództwo określiło swoje działania wobec możliwego ataku z Białorusi mianem "aktywnej obrony". "Każda droga i ścieżka, lasy i wzgórza będą dla wroga pułapką albo niemiłą niespodzianką. Jego straty będą ogromne" - uprzedzono.



Sztab poinformował, że dla obrony i odparcia ewentualnej ofensywy na odcinku granicy z Białorusią wykorzystane zostaną wszystkie możliwe środki: przeszkody inżynieryjne, miny i inne ładunki wybuchowe.

11:31

Rosja chce zamienić Chersoń w "miasto śmierci". Rosyjscy żołnierze minują wszystko, od mieszkań po kanały - napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

"Artyleria rosyjska na lewym brzegu planuje zamienić miasto w zgliszcza" - napisał Podolak. "Tak właśnie wygląda ‘ruski mir’ - przyszli, okradli, poświętowali, zostawili ruiny i poszli" - dodał.

11:10

Administracja prezydenta USA Joe Bidena odmówiła przekazania Ukrainie dronów Grey Eagle, o które Kijów prosił od miesięcy, wspierany przez grupę 17 kongresmenów, aby uniknąć eskalacji konfliktu z Rosją - poinformował amerykański dziennik "Wall Street Journal".

Pentagon odmówił Ukrainie, ponieważ zdaniem USA przekazanie dronów Gray Eagle MQ-1C stanowiłoby sygnał dla Moskwy, że Stany Zjednoczone dostarczają uzbrojenie, które mogłoby zostać użyte przeciwko celom wewnątrz Rosji - przekazali anonimowi amerykańscy przedstawiciele władz.

Jak dodali, USA są również zaniepokojone możliwością przejęcia broni przez Rosjan na polu bitwy.

10:29

Mieszkańcy Chersonia w południowej Ukrainie nie potwierdzają informacji o wycofaniu się armii Rosji z tego miasta - powiedziała chersońska dziennikarka Oksana Naumowa, która kilka miesięcy temu uciekła przed okupacją do Kijowa.



"Moi znajomi w Chersoniu na razie nie wierzą w odejście Rosjan. Rosjanie nie opuścili go zresztą całkowicie. Jest ich o wiele mniej, niż wcześniej, ale oni nadal tam są. Poprzebierali się w cywilne ubrania i udają miejscowych, choć mieszkańcy z łatwością identyfikują ich po akcencie" - wyjaśniła.



Mieszkańcy Chersonia uważają, że celem tych działań może być wciągnięcie armii ukraińskiej w pułapkę - przekazała.

10:13

Kłęby dymu nad Donieckiem.

09:54

Wycofanie sił rosyjskich z zachodniego brzegu Dniepru w Chersoniu prawdopodobnie uniemożliwi Rosji stworzenie mostu lądowego do Odessy, co było jej dalekosiężnym planem strategicznym - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

"Zdolność Rosji do utrzymania swoich sił na zachodnim brzegu Dniepru była pod presją w związku z ukraińskimi atakami na rosyjskie szlaki zaopatrzeniowe. Wycofując się, siły rosyjskie zniszczyły wiele mostów i prawdopodobnie podłożyły miny, aby spowolnić i opóźnić natarcie sił ukraińskich. Utrata zachodniego brzegu Chersonia prawdopodobnie uniemożliwi Rosji realizację strategicznych aspiracji do stworzenia mostu lądowego do Odessy. Przy ograniczonej liczbie przejść, siły rosyjskie będą narażone przy przekraczaniu Dniepru. Prawdopodobnie odwrót będzie trwał kilka dni z pozycjami obronnymi i ostrzałem artyleryjskim osłaniającym wycofujące się siły" - napisano.

09:47

Rosyjskie wojska rozpoczęły budowę okopów w południowej części anektowanego Półwyspu Krymskiego w pobliżu granicy z obwodem chersońskim - podało Radio Swoboda po analizie zdjęć satelitarnych.

Nowe fortyfikacje pojawiły się niedaleko przejścia granicznego Dżankoj. Konstrukcje obronne są również budowane w samym obwodzie chersońskim, np. w pobliżu wsi Nowotrojicke.

09:30

Ukraina oskarżyła Rosję o wwiezienie na okupowane terytoria wielu ton amunicji pod pozorem pomocy humanitarnej - poinformował powiązany z ukraińskim rządem portal Centrum Sprzeciwu Narodowego.

Służby ukraińskie twierdzą, że 5 listopada dziesiątki ton pomocy humanitarnej i żywności zostały dostarczone przez rosyjską armię na okupowane przez nią tereny Ukrainy, jednak dużą część tego ładunku stanowiła w rzeczywistości amunicja oraz wojskowe mundury zimowe.

Ukraińcy twierdzą, że taktyka ta jest stosowana przez Rosję od czasu inwazji na Ukrainę w 2014 roku.

08:56

08:47

Kijów odbudowuje się po rosyjskich ostrzałach.

08:41

We wtorek na stronie Kijowskiej Rady Miejskiej pojawiła się petycja przeciwko ustawieniu choinki na Placu Sofijskim, która już zebrała ponad 6 tys. podpisów i ma zostać rozpatrzona na posiedzeniu Rady Miasta.

Plac Sofijski to jedno z najbardziej znanych miejsc Kijowa, dawniej centrum polityczne i sakralne; ustawianie na nim choinki ma długą tradycję. W tym roku jednak pojawiły się liczne głosy podważające sens stawiania jej ze względu na sytuację polityczną.

W ubiegłym tygodniu mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w tegorocznym okresie świątecznym (obejmującym Boże Narodzenie i Nowy Rok) ze względu na obowiązujący w mieście stan wojenny nie będą organizowane tradycyjne jarmarki. Zwykle pojawiały się w kilku centralnych dzielnicach miasta około 19 grudnia i trwały do 15 stycznia.

08:22

Na Morzu Czarnym znajduje się do 12 wrogich statków: lotniskowce są ukryte w bazach, mówi Serhii Bratczuk, przewodniczący administracji wojskowej Pułku Odessa.

Również Rosjanie próbują przeprowadzić rozpoznanie lotnicze, ale ich dwa bezzałogowe samoloty zostały zestrzelone.

08:19

Na Białorusi trwa formowanie rosyjsko-białoruskiej grupy wojsk. Kraj ten przyjmuje i rozlokowuje wojskowych rosyjskich i udostępnia Rosji swoje poligony - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym raporcie o sytuacji na froncie.

Utrzymuje się groźba ataków rosyjskich z terytorium Białorusi i prowadzenia ataków dronów ofensywnych z terytorium tego kraju i z wykorzystaniem białoruskiej przestrzeni powietrznej - poinformował sztab generalny.

07:45

W ciągu ostatniego dnia rosyjskie wojsko zabiło w obwodzie donieckim trzech cywilów: dwóch w Bachmucie i jednego w Pawliwce. Kolejnych 12 osób zostało rannych - informuje szef Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko.

07:27

Ramzan Kadyrow nagrał nowe wideo, w którym zdementował doniesienia ukraińskich mediów o stratach bojowników czeczeńskich pod Łysyczańskiem.

07:02

Eksplozje w okupowanym Doniecku.

06:48

Analitycy zauważają, że rosyjski odwrót nie jest pułapką mającą na celu zwabienie wojsk ukraińskich do kosztownych bitew pod Chersoniem, jak sugerują niektóre źródła ukraińskie i zachodnie.



"Dowództwo rosyjskie z pewnością będzie próbowało spowolnić postęp sił ukraińskich, aby zapewnić uporządkowane wycofanie oddziałów, a niektóre z nich mogą pozostać, aby powstrzymać siły ukraińskie w samym Chersoniu - ale te starcia będą tylko środkiem do umożliwienia wycofania się przez Dniepr w sposób uporządkowany" - prognozuje ISW.

06:37

W ciągu ostatnich miesięcy siły ukraińskie przeprowadziły ukierunkowaną i dobrze zrealizowaną kampanię ataków na rosyjskie zgrupowania wojskowe, obiekty wojskowe i węzły logistyczne w całym obwodzie chersońskim, aby uniemożliwić dalsze utrzymanie rosyjskich pozycji na zachodnim brzegu bez konieczności dużych i kosztownych manewrów naziemnych w celu wyzwolenia terytorium.



Jednocześnie źródła rosyjskie zauważyły, że wycofanie wojsk jest naturalną konsekwencją ukierunkowanych i systematycznych ataków ukraińskich, które doprowadziły do przerwania głównych arterii zaopatrzeniowych oddziałów rosyjskich, co stopniowo zmniejszało ich bojową siłę i możliwości.

06:25

Według Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) priorytetem dla wojsk rosyjskich w rejonie Chersonia jest teraz zorganizowane wycofanie ich sił przez Dniepr i opóźnienie Sił Zbrojnych Ukrainy, a nie próba całkowitego powstrzymania ukraińskiej kontrofensywy, informuje Ukrinform.



"Od sierpnia kontrofensywa Ukrainy w kierunku Chersonia - skoordynowana kampania przechwytująca, mająca na celu zmuszenie wojsk rosyjskich do wycofania się przez Dniepr bez konieczności przeprowadzania dużych operacji ofensywnych naziemnych ze strony Ukrainy - prawdopodobnie zakończyła się sukcesem",stwierdzają analitycy ISW.



06:14

Na koniec roku Lasy Państwowe będą miały pełną wiedzę, która pozwoli na rozliczenia ze stroną rosyjską za nieruchomość w Skubiance, gdzie funkcjonował ośrodek wypoczynkowy ambasady Rosji - poinformował PAP rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski.



Na terenie nieruchomości w Skubiance nad Zalewem Zegrzyńskim zajmowanej do niedawna przez ambasadę Federacji Rosyjskiej trwa inwentaryzacja.





05:28

Prezydent Rosji Władimir Putin nie weźmie udziału w spotkaniu przywódców z państw Grupy 20 (G20) na Bali w przyszłym tygodniu, powiedział w czwartek Agencji Reuters urzędnik indonezyjskiego rządu.

Putin będzie reprezentowany przez rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który ma dołączyć do jednego ze spotkań wirtualnie - powiedział Jodi Mahardi,zastępca ministra ds. zasobów morskich.

05:19

Generał armii Mark Millley oszacował, że rosyjska armia straciła ponad 100 tys. zabitych i rannych żołnierzy w Ukrainie i dodał, że najprawdopodobniej siły zbrojne Kijowa poniosły w wojnie straty na podobnym poziomie.

Dodał, że od początku inwazji Rosji w lutym w wojnie prawdopodobnie zginęło również około 40 tys. ukraińskich cywilów.

05:05

Odmówiliśmy Ukrainie przekazania samolotów, bo nie chcemy III wojny światowej - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Dodał też, że USA nie zgodziły się też przekazać Ukraińcom rakiet długiego zasięgu.

Biden odniósł się w ten sposób do wcześniejszych słów lidera republikanów w Izbie Reprezentantów Kevina McCarthy'ego, który zapowiadał, że po dojściu do władzy jego partia nie będzie wypisywać dla Ukrainy "czeków in blanco".