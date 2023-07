12:17

Na odbywających się w Stambule międzynarodowych targach przemysłu obronnego zaprezentowano nowego podmorskiego drona, opracowanego na Ukrainie - poinformował portal mil.in.ua.

Urządzenie przeznaczone jest do nadzorowania, rozpoznawania, patrolowania, poszukiwania i ratowania ludzi, ostrzegania o minach oraz do misji bojowych - napisał portal. Ma 5,5 m długości i 1,5 m szerokości, może zabrać 320 kg ładunku. Ma zasięg około 830 km i może rozwinąć maksymalną prędkość 42 węzłów (ok. 78 km/h). Dron sterowany jest za pomocą radiotelefonu lub łączności satelitarnej. Hydrodynamiczny kadłub i smukły profil pozwalają na manewrowanie urządzeniem z dużą dokładnością.

11:38

Sztorm na Morzu Czarnym doprowadził do wzrostu zagrożenia minowego. Dziś rano w pobliżu jednej z plaż Odessy zostały spontanicznie zdetonowane w wodzie dwie miny, których rodzaju nie udało się ustalić - przekazało "OC" Południe.