W Brukseli państwa Unii Europejskiej podjęły decyzję o rozszerzeniu sankcji na Rosję poprzez wpisanie na listy sankcyjne kolejnych osób i podmiotów - przekazało PAP źródło UE.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lista sankcyjna zostanie rozszerzona o kilkanaście wpisów. Chodzi o osoby i podmioty odpowiedzialne za działania dezinformacyjne.



Wiadomości te w rozmowie z PAP potwierdził stały przedstawiciel Polski przy UE Andrzej Sadoś.



Unijne sankcje za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające mają obecnie zastosowanie do prawie 1800 osób i podmiotów. Lista osób i podmiotów, na które nałożono sankcje, jest przez Radę Unii Europejskiej stale weryfikowana, a jej obowiązywanie - przedłużane na kolejne okresy.



Na liście sankcyjnej znajdują się m.in.: Władimir Putin, Siergiej Ławrow, Wiktor i Ołeksandr Janukowyczowie, członkowie Dumy Państwowej i narodowej Rady Bezpieczeństwa, ministrowie, gubernatorzy i lokalni politycy, urzędnicy wysokiego szczebla i personel wojskowy, dowódcy najemniczej Grupy Wagnera, przedsiębiorcy i oligarchowie oraz propagandyści prokremlowscy i antyukraińscy.



Lista obejmuje również osoby odpowiedzialne za następujące działania lub w nie zaangażowane: okrucieństwa w Buczy i Mariupolu, ataki rakietowe na ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną, deportacje i przymusowe adopcje ukraińskich dzieci, rekrutowanie syryjskich najemników do walki w Ukrainie oraz produkcja i dostarczanie dronów.



Na liście podmiotów znajdują się: banki i instytucje finansowe, firmy z sektora wojskowego i obronnego, firmy z sektora lotnictwa, sektora stoczniowego i sektora budowy maszyn, siły zbrojne i grupy paramilitarne, partie polityczne, ruch Ogólnorosyjski Front Narodowy, media odpowiedzialne za propagandę i dezinformację, grupa Wagnera, RIA FAN (rosyjska organizacja medialna).



Aby zapobiec obchodzeniu sankcji, w wykazie umieszczono również niektóre kontrolowane przez Rosję podmioty z siedzibą na terytorium bezprawnie zaanektowanego Krymu i w Sewastopolu.



Po raz pierwszy sankcje zostały wprowadzone w marcu 2014 r. Ostatnio ich obowiązywanie zostało przedłużone do 15 września 2023 r.