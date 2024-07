"Ekipy remontowe pracują nawet podczas nalotów wroga" – powiedział wiceminister energetyki Ukrainy Mykoła Kolisnyk, odnosząc się do kwestii odbudowy obiektów infrastruktury krytycznej celowo niszczonych przez Rosjan. Ukraińcy doświadczają m.in. częstych przerw w dostawie prądu.

Robotnik w elektrowni charkowskiej uszkodzonej w wyniku rosyjskich ostrzałów. / Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform/East News

Sytuacja w systemie energetycznym jest dość trudna. W rzeczywistości mamy do czynienia z kompleksowym atakiem na obiekty infrastruktury energetycznej i utratą ponad 9 gigawatów mocy. Zniszczono systemy produkcji, zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, co uniemożliwia pokrycie istniejącego zapotrzebowania w maksymalnym możliwym stopniu - poinformował wiceminister podczas wtorkowego forum "Przyszłość ukraińskiej energetyki. Dialogi z NV", zorganizowanego w Kijowie.

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w poprzednim miesiącu, w którym wszyscy doświadczyliśmy ograniczeń w dostawach energii elektrycznej. Mamy nadzwyczajną falę upałów, która dodatkowo zwiększa zużycie. Do pewnego stopnia jest to (jednak) siła napędowa, ponieważ wszyscy zaczynają (dzięki temu) rozumieć wpływ energii elektrycznej na całą gospodarkę - zauważył polityk.

Kolisnyk wyjaśnił, że dla ukraińskiego sektora energetycznego niezwykle istotna jest dziś jego szybka odbudowa.

Ostrzały trwają niemal codziennie. Ekipy naprawcze pracują przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, bez względu na alarmy, zagrożenia itp. Jedną z głównych kwestii, które pojawiają się obecnie, jest to, jak przeprowadzić działania naprawcze tak szybko, jak to możliwe i uzyskać niezbędne zasoby - powiedział wiceminister.

Dlatego współpraca z międzynarodowymi partnerami, takimi jak instytucje kredytowe i międzynarodowi darczyńcy, jest pierwszoplanowym zadaniem rządu. To nasz ważny kierunek strategiczny. Spotykamy się z naszymi partnerami niemal codziennie, aby jak najszybciej uzyskać pomoc - podkreślił.

Sposoby pomocy Ukrainie

Wicepremier zwrócił uwagę, że europejscy i międzynarodowi partnerzy mogą pomóc Ukrainie zarówno poprzez dostawę sprzętu dla sektora energetycznego, jak również poprzez umożliwienie pełnego finansowania strukturalnego na zakup niezbędnych komponentów tego sprzętu.

Największym problemem jest to, że sprzęt energetyczny jest technicznie dość skomplikowany, a czas jego produkcji - dość długi. Obecnie nasze ministerstwo monitoruje dostępność sprzętu na całym świecie - oznajmił Kolisnyk.

Ukraiński polityk uważa, że jeśli dzisiaj sytuacja w energetyce jest trudna, "to taka będzie też w przyszłości".

Musimy tworzyć zarówno projekty krótkoterminowe, szybkie, które można wdrożyć dzisiaj, jak też rozwijać przedsięwzięcia długoterminowe - podsumował wicepremier.

Obiekty infrastruktury krytycznej na Ukrainie, w szczególności elektrownie cieplne, są regularnie ostrzeliwane przez rosyjskie wojska. Największą kampanię takich uderzeń siły agresora przeprowadziły jesienią 2022 roku oraz zimą na przełomie roku 2022 i 2023. Do zmasowanych ataków na elektrownie doszło również wiosną 2024 roku.