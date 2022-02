Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy rekomenduje parlamentowi wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w całym kraju. Chodzi również o obwody ługański i doniecki.

Ukraina: Rada Najwyższa rozszerzyła przepisy o posiadaniu broni / ALISA YAKUBOVYCH / PAP/EPA

Według sekretarza Rady stan nadzwyczajny "nie wpłynie kardynalnie" na codzienne życie Ukraińców. Jego zdaniem - lokalnie - mogą być podejmowane decyzje o wprowadzeniu godziny policyjnej.



Stan wojenny w kraju będzie wprowadzony tylko, jeśli będzie taka konieczność - zaznaczył przedstawiciel Rady.



Rada Najwyższa (parlament Ukrainy) poparła też w środę - w pierwszym czytaniu - projekt ustawy przewidującej zezwolenie osobom cywilnym na noszenie broni. Z przepisów, proponowanych "ze względu na obecne zagrożenia", ma być wyłączona broń krótka.



"Przyjęcie tej ustawy jest w pełni zgodne z interesami państwa i społeczeństwa" - oświadczyli autorzy projektu, dodając, że nowe przepisy są potrzebne "ze względu na obecne zagrożenia dla obywateli Ukrainy".







Rusza pobór rezerwistów

Pobór rezerwistów w szeregi Sił Zbrojnych Ukrainy rozpocznie się 23 lutego, mobilizacji podlegają osoby w wieku 18-60 lat, przede wszystkim wojskowi; za niestawienie się na wezwanie może grozić odpowiedzialność administracyjna i karna - poinformowała ukraińska armia.



Dowództwo Sił Lądowych przekazało, że poborowi podlegają członkowie operacyjnej rezerwy w wieku 18-60 lat. Do operacyjnej rezerwy pierwszego stopnia należą m.in. wojskowi kontraktowi, którzy odeszli ze służby, i weterani wojny w Donbasie.



"To zarówno oficerowie, jak i szeregowi, sierżanci. Pobór rozpocznie się dzisiaj. Maksymalny termin służby to jeden rok" - napisano w komunikacie.





Jak dodano, rezerwiści będą odbywać służbę w tych jednostkach i w tej specjalności, w których odbywali służbę wcześniej. Zgodnie z prawem ukraińskim rezerwiści utrzymają miejsce pracy i średnie miesięczne wynagrodzenie.



Rezerwiści operacyjnej rezerwy powinni stawić się osobiście po otrzymaniu telefonu albo wezwania.



Jeśli rezerwista z tych czy innych względów - przewidzianych przez prawo - nie może zostać powołany, musi osobiście przedstawić potwierdzające to dokumenty. Za niestawienie się albo zignorowanie wezwania przewidziana jest odpowiedzialność karna albo administracyjna.



We wtorek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wydał dekret o powołaniu do wojska żołnierzy rezerwy. "Dziś nie ma potrzeby ogólnej mobilizacji; musimy szybko uzupełnić personel armii ukraińskiej i innych formacji wojskowych" - dodał.

Dodatkowe ograniczenia przy granicy z Rosją i Białorusią

W ukraińskich regionach graniczących z Rosją, Białorusią, niekontrolowanym przez rząd w Kijowie terytorium Ukrainy i na terytorium nadmorskim obowiązują dodatkowe ograniczenia - poinformowała ukraińska straż graniczna.



Ograniczenia dotyczą m.in. przebywania na terytorium przygranicznym w nocy, ruchu transportu drogami, które nie występują w rejestrze dróg i prowadzą do granicy (nie dotyczy to pojazdów wojska, struktur siłowych, pojazdów rolniczych).



Tymczasowe restrykcje obejmują też przebywanie w pasie przygranicznym cudzoziemców, a także m.in. korzystanie ze stacji radiowych, a także lotów dronów, nagrywania i fotografowania składu osobowego i obiektów straży granicznej.



W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości tzw. Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁGR) Republiki Ludowej, powołanych przez prorosyjskich separatystów na zajmowanych przez nich terenach ukraińskiego Donbasu.



Zdecydował też o wysłaniu na ich terytorium rosyjskich wojsk w charakterze "sił pokojowych".