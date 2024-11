"Rosja Putina pozostanie jednym z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa nie tylko dla Europy, ale także dla ładu światowego. Musimy stanowczo przeciwdziałać jej imperialnym ambicjom" - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski po spotkaniu szefów dyplomacji w Warszawie. Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock podkreślała, że 1000 dni ataku na Ukrainę to także 1000 dni ataku na naszą europejską wolność i "nasz europejski pokój".

Minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski (2P), minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock (P), minister do spraw Europy i spraw zagranicznych Francji Jean-Noel Barrot (L) oraz minister spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajani (2L) podczas konferencji prasowej w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie / PAP

W stolicy odbyło się spotkanie szefów dyplomacji: Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Ministrowie mieli rozmawiać nt. kwestii związanych z obronnością Europy i relacjami transatlantyckimi w obecnej sytuacji geopolitycznej.

Byliśmy zgodni, że narzucanie Ukrainie rozwiązań pokojowych sprzecznych z jej interesami lub pozbawionych społecznej akceptacji negatywnie wpłynęłoby na stabilność kraju. Scenariusze rozwiązania konfliktu i zakończenia rosyjskiej agresji muszą być wypracowywane w ścisłym współdziałaniu z władzami ukraińskimi - mówił Sikorski na konferencji prasowej.



Dodał, że szefowe dyplomacji opowiadają się za utrzymaniem i wzmocnieniem sankcji wobec Rosji do czasu wycofania się jej z terytorium Ukrainy oraz pokrycia kosztów odbudowy kraju. Sankcje skutecznie osłabiają potencjał militarny Rosji izolując ją gospodarczo. Wszelkie istniejące luki w systemie sankcyjnym powinny zostać uszczelnione - zaznaczył szef polskiego MSZ.



Nie mamy złudzeń, Rosja Putina pozostanie jednym z najpoważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa nie tylko dla Europy, ale także dla ładu światowego. Jej celem pozostaje trwałe zniszczenie europejskiej architektury bezpieczeństwa. Musimy stanowczo przeciwdziałać jej imperialnym ambicjom - podkreślił Sikorski.

Tajani: Przygotowujemy się do konferencji na temat odbudowy Ukrainy

Szef włoskiego MSZ Antonio Tajani powiedział, że trwają przygotowania do zorganizowania wspólnej konferencji na temat odbudowy Ukrainy.

Musimy o tym myśleć teraz, gdy trwa wojna. (...) Nie możemy pozwolić, żeby zima stała się głównym sojusznikiem Rosji - podkreślił Tajani. Przypomniał, że w lutym podpisano porozumienie dotyczące odbudowy części sieci energetycznej na Ukrainie, po to żeby naród ukraiński przetrwał najbliższą zimę.

Mamy nadzieję, że to będzie ostatnia zima tej wojny - dodał szef włoskiej dyplomacji.

Szefowa MSZ Niemiec: Wolny świat jest silny, a nie słaby

Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock podkreślała na konferencji prasowej, że 1000 dni ataku na Ukrainę to także 1000 dni ataku na naszą europejską wolność i "nasz europejski pokój".



Jesteśmy zgodni co do tego, że aby chronić nasze bezpieczeństwo, (...) musimy wzmacniać dalej europejski filar w NATO - mówiła szefowa niemieckiego MSZ. Zapowiedziała również inwestycje w obronność "znacznie przekraczające" 2 proc. PKB.



Nasza wolna Unia Europejska jest silna i dlatego mówimy wyraźnie, (...) ponownie: wolny świat jest silny, nie słaby. Tę siłę będziemy codziennie okazywać codziennie, aż pokój w Europie zostanie w pełni osiągnięty - powiedziała.



Nawiązując do relacji między Unią a Stanami Zjednoczonymi, Baerbock podkreśliła, że decydujące nie jest to, jak nazywa się prezydent Stanów Zjednoczonych, a to, czy stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Europą są bliskie. W tym duchu chciałabym jeszcze raz podkreślić (...) - nie możemy robić przerwy w zabezpieczaniu pokoju w Europie - dodała.