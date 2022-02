Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oświadczył we wtorek, że prawo do suwerenności powinno być respektowane tylko wobec państw, które reprezentują cały naród żyjący na jego terytorium, a Ukraina - zdaniem rosyjskiego ministra - od 2014 roku nie jest takim państwem.

Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow / Anton Novoderezhkin / PAP/EPA

"Myślę, że nikt nie może twierdzić, że reżim ukraiński, poczynając od zamachu stanu z 2014 roku, reprezentuje cały naród mieszkający na terenie państwa ukraińskiego" - powiedział Siergiej Ławrow w wywiadzie dla telewizji Rossija24.



Podkreślił, że Rosja będzie "zapewniać bezpieczeństwo" tzw. republik ludowych w Donbasie, których niepodległość uznała w poniedziałek.



"Podpisane są umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rosją i tymi nowymi państwami, w których gwarantujemy zapewnienie ich bezpieczeństwa. Myślę, że wszyscy to rozumieją" - zaznaczył rosyjski minister.



W 2014 roku doszło do obalenia w Kijowie prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Rosja zaanektowała Krym i doprowadziła do stworzenia w ukraińskim Donbasie dwóch separatystycznych republik.

Rosja uznaje separatystyczne republiki w ukraińskim Donbasie w tych granicach, w których realizują one swoje pełnomocnictwa. Poinformowało we wtorek rosyjskie MSZ.



"Rosja uznaje DRL i ŁRL (tzw. Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową) w tych granicach, w których realizują one swoje pełnomocnictwa i jurysdykcję" - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andriej Rudenko, cytowany przez portal rbk.

Zełenski rozważy zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją

Otrzymałem wniosek od MSZ, abym rozważył zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją - oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że stan wojenny w kraju będzie wprowadzony w przypadku agresji Rosji na pełną skalę.

"Wierzymy, że potężnej wojny przeciwko Ukrainie nie będzie i nie będzie szerokiej eskalacji ze strony Rosji. Jeśli będzie - będzie wprowadzony stan wojenny" - stwierdził Zełenski. Jego zdaniem, sankcje wobec Rosji powinny obejmować całkowite wstrzymanie projektu Nord Stream 2. Uznanie separatystycznych tzw. republik ludowych w Donbasie, które Zełenski nazwał "terrorystycznych tworami", szef państwa ocenił jako "akt agresji".



Powiedział, że reakcja na działania Rosji - wprowadzenie sankcji - powinna być tak samo szybka jak uznanie przez Moskwę niepodległości tzw. republik.



Uznając tzw. republiki, Rosja tworzy "prawne podstawy do dalszej agresji przeciwko Ukrainy" - ocenił prezydent Zełenski.