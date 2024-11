Niemiecki kanclerz Olaf Scholz przez telefon rozmawiał z Władimirem Putinem. To pierwsza taka rozmowa obu polityków od niemal dwóch lat

/ Shutterstock

Scholz wezwał Putina do zakończenia wojny

Urząd kanclerski w Berlinie poinformował, że rozmowy koncentrowały się na temacie wojny w Ukrainie.

"Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w przeprowadzonej w piątek rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem nalegał, by Rosja była gotowa na rozmowy z Ukrainą w celu wynegocjowania trwałego, sprawiedliwego pokoju" - poinformował rzecznik rządu w Berlinie.

Olaf Scholz potępił rosyjską agresją - wezwał prezydenta Putina do jej zakończenia i wycofania wojsk. Niemiecki kanclerz dał też do zrozumienia prezydentowi Rosji, że rozmieszczenie północnokoreańskich żołnierzy, to poważna eskalacja wojny w Ukrainie.