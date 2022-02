Uznanie niepodległości republik w Donbasie nie wpływa na „gotowość Rosji do rozmów” z USA - oświadczyła we wtorek rano rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Polityk odniosła się w ten sposób do dyskusji na temat, czy rozmowa Putina z Bidenem wciąż jest możliwa. Prezydent USA zgodził się na nią pod jednym warunkiem – Rosja nie może dokonać zbrojnej napaści na Ukrainę.

