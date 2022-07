"Ostatni przywódca sowiecki zakończył zimną wojnę reformami, które doprowadziły do ​​upadku ZSRR. Ale teraz Michaił Gorbaczow, który ma 91 lat, widzi, jak jego spuścizna zostanie całkowicie zdemontowana" - powiedział rosyjski dziennikarz Aleksiej Wenediktow, który jest w kontakcie z weteranem-politykiem.

Michaił Gorbaczow / Shutterstock

Jak podkreślił Wenediktow, polityka Gorbaczowa doprowadziła do "rozkwitu otwartości", stawiając większość byłych republik sowieckich na drodze do form demokracji i ogromnego złagodzenia napięć Wschód-Zachód. Jak zaznaczył, teraz, po brutalnej inwazji Putina na Ukrainę, NATO szybko przywraca swoją obecność na terenie Europy Wschodniej, a Rosja jest coraz bardziej izolowana od Zachodu, który nałożył surowe sankcje na Moskwę.

Wenediktow był długoletnim redaktorem niezależnego radia "Echo Moskwy", dopóki nie zostało ono zlikwidowane w marcu, w wyniku rozprawienia się z niezależnymi mediami przez rząd Putina.

Reformy Gorbaczowa - polityczne, a nie gospodarcze - zostały zniszczone - powiedział Wenediktow w wywiadzie dla rosyjskiego "Forbesa". Podczas, gdy Gorbaczow nie wypowiadał się otwarcie na temat obecnej sytuacji, Wenediktow powiedział: "Mogę powiedzieć, że jest zdenerwowany. Oczywiście rozumie, że (...) to było dzieło jego życia".

Wolność przyniósł Gorbaczow. Wszyscy zapomnieli, kto dał wolność Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu? Kto to był? Michaił Siergiejewicz Gorbaczow. Wolność prasy, pierwsza ustawa medialna, kto ją przyniósł? Michaił Siergiejewicz Gorbaczow. Własność prywatna? Michaił Siergiejewicz Gorbaczow. Mówiąc to, pokazał, że wszystko zostało zniszczone. Więc co (Gorbaczow - przyp. red.) mógłby teraz powiedzieć? - pytał Wenediktow.

Gorbaczow cierpi na długotrwałe problemy z nerkami i jest poddawany dializie. Podczas pandemii był zamknięty w klinice. Żona Gorbaczowa Raisa, była pierwsza dama ZSRR, zmarła w 1999 roku.