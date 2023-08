„Kierowana bomba lotnicza Rosji przeciwko centrum krwiodawstwa w Ukrainie. Wieczorem w mieście Kupiańsk w obwodzie charkowskim. Są zabici i ranni” – napisał w Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińskie siły powietrzne podały, że z terytorium Białorusi na Ukrainę wystrzelonych zostało kilka rakiet. Wcześniej armia ukraińska informowała też o wystrzeleniu rakiet z Rosji, z rejonu Tambowa. We wszystkich regionach Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy. Sześć rosyjskich portów czarnomorskich: w Anapie, Noworosyjsku, Gelendżyku, Tuapse, Soczi i Tamanie znajduje się w "strefie zagrożenia wojną" - ostrzegła ukraińska agencja ds. nawigacji i służb hydrograficznych. Rosyjski tankowiec SIG został minionej nocy uszkodzony na skutek ataku morskiego drona na wodach Morza Czarnego - poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie władze. Statek został zaatakowany w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej łączącej okupowany przez Rosjan Krym z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Sobota to 528. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieraliśmy w relacji z 05.08.2023 r.

Żołnierze ukraińskiego 111. Batalionu Obrony Terytorialnej podczas patrolu zwiadowczego na granicy z Białorusią w Wołyniu na zdjęciu z 30 lipca / Leszek Szymański / PAP

"Kierowana bomba lotnicza Rosji przeciwko centrum krwiodawstwa w Ukrainie. Dziś wieczorem w mieście Kupiańsk w obwodzie charkowskim. Są zabici i ranni. Moje kondolencje! Nasi ratownicy gaszą pożar" - napisał w Telegramie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Prezydent podkreślił, że nawet tylko ta zbrodnia wojenna mówi wszystko o agresji Rosji.



"Bestie, które niszczą to, co po prostu umożliwia życie. Pokonanie terrorystów, to sprawa honoru dla wszystkich, którzy cenią sobie życie" - napisał Zełenski.

Rosja podwoiła budżet na obronność do 100 miliardów dolarów. To oznacza, że 1/3 wszystkich wydatków publicznych będzie w 2023 roku przeznaczona na wojsko. Koszty wojny w Ukrainie nieustannie rosną, a władze na Kremlu zaczynają balansować na cienkiej linii, bo sytuacja finansowa kraju staje się niepokojąca.

Przywrócenie w bliskiej przyszłości do służby okrętu desantowego Oleniegorskij Gorniak, który został zaatakowany w piątek w pobliżu bazy Floty Czarnomorskiej w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, będzie dla Rosjan bardzo trudnym zadaniem - ocenił Andrij Jusow z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).



Jusow poinformował, że okręt doznał bardzo poważnych uszkodzeń, które uniemożliwią korzystanie z niego w najbliższej przyszłości.



Przedstawiciel wywiadu Ukrainy zaznaczył, że Rosja nadal dysponuje wieloma okrętami, dlatego "niezidentyfikowane obiekty zanurzone" mają wiele celów wojskowych, na których powinny się skupić.



Wróg nie może czuć się bezpiecznie nigdzie, ani na lądzie, ani na wodzie. Sytuacja zmieni się dopiero, gdy Rosjanie opuszczą nasze terytorium i niezależność Ukrainy zostanie przywrócona - podkreślił Jusow.

Rakiety wystrzelone przez Rosję przeciwko Ukrainie w sobotni wieczór uderzyły w budynki producenta silników samolotowych i śmigłowcowych Motor Sicz, nad którym kontrolę państwo przejęło w ubiegłym roku - poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.



Doszło do nowego rosyjskiego ataku rakietowego na nasz kraj (...). Uderzyli w Motor Sicz i nasz obwód chmielnicki - powiedział Zełenski w swoim codziennym orędziu zamieszczanym w mediach społecznościowych.



Część pocisków została zestrzelona, dzięki naszym żołnierzom obrony przeciwlotniczej - dodał.

Ukraińskie siły powietrzne podały, że z terytorium Białorusi na Ukrainę wystrzelonych zostało kilka rakiet. Wcześniej armia ukraińska informowała też o wystrzeleniu rakiet z Rosji, z rejonu Tambowa. We wszystkich regionach Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy.



O ataku rakietowym na Ukrainę z terytorium Białorusi informował też na Twitterze białoruski niezależny portal Biełaruski Hajun.

Sześć rosyjskich portów czarnomorskich: w Anapie, Noworosyjsku, Gelendżyku, Tuapse, Soczi i Tamanie znajduje się w "strefie zagrożenia wojną" - ostrzegła w sobotę ukraińska agencja ds. nawigacji i służb hydrograficznych.



Jest to odpowiedź Ukrainy na wycofanie się Rosji z umowy zbożowej i ataki Rosji na infrastrukturę portów ukraińskich oraz ogłoszenie przez Moskwę, że wszystkie statki, które wpływają do portów Ukrainy, będzie traktowała jak cele wojskowe.

W odpowiedzi Ministerstwo Obrony Ukrainy oświadczyło, że tak samo będzie traktowało wszystkie statki przewożące towary wojskowe do portów rosyjskich i portów Ukrainy niekontrolowanych przez Kijów.

W spotkaniu w Arabii Saudyjskiej biorą udział delegacje ok. 40 państw na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego i innych wysokich rangą urzędników. W Dżuddzie jest przedstawiciel Pekinu. Chiny były już zaproszone do udziału w poprzedniej rundzie negocjacji w Kopenhadze w czerwcu, ale nie wysłały tam swojego reprezentanta.



"Chiny są gotowe współpracować ze społecznością międzynarodową, aby nadal odgrywać konstruktywną rolę w promowaniu politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie" - przekazał Wang Wenbin, rzecznik chińskiego resortu spraw zagranicznych.

W sobotę w Dżuddzie rozpoczęły się prowadzone przez Arabię Saudyjską rozmowy na temat 10-punktowego planu pokojowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według oficjalnych mediów saudyjskich w rozmowach biorą udział przedstawiciele ok. 40 państw, w tym Chin. Rosja nie została zaproszona.

Ambasada Chin w Rosji poinformowała, że rosyjskie organy ścigania przez kilka godzin przesłuchiwały na granicy pięciu chińskich obywateli i ostatecznie odmówiły im wjazdu na terytorium Rosji. Chińscy dyplomaci nazwali te działania "okrutnymi".

Na uroczysku Sandarmoch w Karelii w północno-zachodniej Rosji, gdzie w masowych grobach spoczywają ofiary stalinizmu, odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Memoriał uroczystości, upamiętniające ofiary represji politycznych. Uczestniczyli w nich m.in. dyplomaci z Polski i z innych państw.

Celem rosyjskiej propagandy jest podkopanie zaufania między Kijowem i sojusznikami - ocenił Wadym Skibicki, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR).

Główne zadania rosyjskiej propagandy na obecnym etapie sprowadzają się do tego, żeby zniszczyć wewnętrzną jedność ukraińskiego społeczeństwa, podkopać zaufanie między Ukrainą i naszymi partnerami, aby zatrzymać wsparcie wojskowe - powiedział Skibicki, cytowany w mediach społecznościowych HUR.

Wewnątrz Rosji propaganda kremlowska skoncentrowana jest na tym, by podtrzymywać mit o tym, że rzekomo dzisiejsza Rosja jeszcze jest w stanie się rozwijać - stwierdził przedstawiciel HUR.

Zaznaczył, że po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji przeciwko Ukrainie Kijów aktywniej przeciwdziała wrogiej propagandzie.

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow zapowiedział, że Rosja będzie ponosić cięższe straty. Podkreślił, że rosyjskie cele to poligon dla ukraińskiej broni.

"Z każdym nowym zadaniem bojowym ukraińskie bojowe bezzałogowce i morskie drony stają się coraz bardziej precyzyjne, operatorzy bardziej doświadczeni, koordynacja bojowa bardziej efektywna, a producenci (broni) otrzymują możliwość doskonalenia taktycznych i technicznych właściwości (sprzętu)" - napisał w mediach społecznościowych.

Jak ocenił, sierpień jest "wyjątkowo udany dla ukraińskich łowców". W dalszej kolejności będzie poszerzenie skali, zasięgu działań bojowych, rosyjskie straty będą cięższe - zapowiedział szef RBNiO.

Ołeksij Daniłow stwierdził, że "rosyjskie cele to najlepszy poligon dla ukraińskiej broni i jej reklamy". Według niego, ukraiński kompleks wojskowo-przemysłowy, którego produkty przeszły wyjątkową próbę bojową, będzie jednym z głównych graczy na światowym rynku.

Poprzez obecność żołnierzy Grupy Wagnera na Białorusi Rosjanie testują Polskę i NATO - oceniają eksperci cytowani przez holenderski portal NOS.

To nie ma znaczenia militarnego, jest to jednak rozgrywka na politycznej szachownicy - komentuje generał Mart de Kruif, były dowódca holenderskiej armii.

Gdy w maju br. prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski odwiedził Berlin, niemiecki rząd obiecał mu przekazanie uzbrojenia o wartości 2,4 mld euro, które miało być dostarczone tak szybko, jak to możliwe. Ukraina do tej pory nie otrzymała niemal nic z tego pakietu - pisze dziennik "Welt".

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz rozpoczyna udział w organizowanym w Arabii Saudyjskiej spotkaniu doradców głów państw na temat 10-punktowego planu pokoju na Ukrainie.

W Arabii Saudyjskiej (Dżudda) rozpoczyna się dwudniowe spotkanie dotyczące pokoju na Ukrainie. Rozmowy będą się toczyć wokół 10-punktowego planu pokojowego przedstawionego w listopadzie 2022 r. przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

W spotkaniu biorą udział delegacje ok. 40 państw na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego i innych wysokich rangą urzędników. Spotkanie nie uwzględnia uczestnictwa Rosji.

W Dżuddzie pojawi się przedstawiciel Pekinu. Chiny były już zaproszone do udziału w poprzedniej rundzie negocjacji w Kopenhadze w czerwcu, ale nie wysłały tam swojego przedstawiciela.

Rosyjskie wojska ostrzelały w piątek wieczorem wieś Newske w obwodzie ługańskim amunicją fosforową i pociskami Grad - poinformował Artem Łysohor, szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy.

W miejscowości, wyzwolonej jesienią spod rosyjskiej okupacji, żyje kilkadziesiąt osób.

Nad ranem terytorium Białorusi opuściło 10 rosyjskich śmigłowców bojowych, pozostał jeden - poinformował zajmujący się obserwacją aktywności wojsk projekt Biełaruski Hajun.

Śmigłowce opuściły lotnisko wojskowe w Maczuliszczach koło Mińska. Udały się w kierunku południowo-wschodnim, zostały potem zauważone nad obwodem mohylewskim, gdzie przekroczyły granicę i wleciały do Rosji - napisano na Telegramie projektu.

Większość z nich spędziła na Białorusi 209 dni - przybyły do kraju w styczniu tego roku. Biełaruski Hajun zaznaczył, że śmigłowce udały się do graniczącego z Białorusią i Ukrainą obwodu briańskiego w Rosji.

"Dziś rano grupa lotnicza Sił Powietrznych Rosji na Białorusi znacznie się zmniejszyła. W kraju został prawdopodobnie tylko jeden rosyjski śmigłowiec" - podano.

Chociaż siły białoruskie nie wsparły wojsk Rosji w agresji na sąsiedni kraj, reżim Alaksandra Łukaszenki udostępnił terytorium swojego państwa na potrzeby Moskwy. Z Białorusi przeprowadzono pod koniec lutego 2022 roku natarcie na północ Ukrainy, w tym na obwód kijowski. Jednostki rosyjskie dokonywały też stamtąd ostrzałów rakietowych ukraińskich miast, w tym obiektów cywilnych.

Morski dron został zaobserwowany w rejonie Sewastopola na tymczasowo okupowanym Krymie - poinformowała rosyjska agencja RIA Nowosti.

W niedalekiej przyszłości Litwa przekaże Ukrainie wyrzutnie systemów obrony powietrznej NASAMS, systemy antydronowe, sprzęt logistyczny, łóżka i znaczne ilości innego rodzaju wsparcia - poinformował portal kam.lt.

Ukraina zatwierdziła mundur wojskowy dla kobiet. To pierwszy mundur polowy Sił Zbrojnych Ukrainy dla kobiet w historii kraju.

Z Łotwy na Ukrainę wyruszyła już setna grupa samochodów w ramach inicjatywy Twitter Konwój. Pojazdy będą wykorzystywane m.in. przez ukraińską armię.

To okrągła liczba, ale będziemy świętować, kiedy wojna zakończy się zwycięstwem - powiedział Reinis Poznaks, założyciel akcji Twitter Konwój, cytowany przez portal LSM.

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow poinformował, że w ciągu ostatniej doby pięć rejonów obwodu zostało ostrzelanych i zaatakowanych przez drony Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie ma ani ofiar, ani zniszczeń.

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow skomentował w ukraińskiej telewizji ataki na rosyjskie okręty.

Wojskowy stwierdził, że te działania są bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dodał, że "rosyjska flota nie wydaje się już tak niezniszczalna".

Ambasada Chin w Rosji poinformowała, że pięciu chińskich obywateli było przez kilka godzin przesłuchiwanych na granicy rosyjsko-chińskiej i w efekcie nie wpuszczono ich na terytorium Rosji. Pekin zażądał wyjaśnień od Moskwy.

Służba prasowa ukraińskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych poinformowała, że od początku rosyjskiej inwazji na ten kraj zginęło 61 431 rosyjskich żołnierzy. Mowa tylko o tych wojskowych, których tożsamość udało się potwierdzić. Rzeczywista liczba jest znacznie większa.

Eksperci z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) skontrolowali dachy bloków nr 3 i 4 Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej i nie znaleźli tam min ani materiałów wybuchowych. Poinformował o tym szef MAEA Rafael Grossi.

Przekazanie Ukraińcom zachodnich systemów obrony powietrznej, w tym amerykańskich Patriotów, pozwoliło uniknąć całkowitego zniszczenia ich infrastruktury energetycznej - pisze portal brytyjskiego dziennika "The Times". Jeden z ukraińskich wojskowych ujawnił, że w grudniu - w związku z atakami rakietowymi - blisko ewakuacji było ok. 2,5 mln osób zamieszkujących Kijów.

"To operacje specjalne prowadzone na naszych wodach terytorialnych, te działania są zgodne z prawem" - oświadczył Wasyl Maluk, szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), komentując niedawne ataki dronami morskimi na okręty rosyjskie na Morzu Czarnym.

"Każdy wybuch, związany z rosyjskimi okrętami czy Mostem Krymskim, jest całkowicie logicznym i skutecznym krokiem wobec wroga" - podkreślił Maluk, cytowany na telegramowym kanale SBU.

"Co więcej, takie operacje specjalne są prowadzone na wodach terytorialnych Ukrainy i są całkowicie zgodne z prawem" - dodał.

"Jeśli Rosjanie chcą, by wybuchy się zakończyły, muszą skorzystać z jedynej możliwości i opuścić wody terytorialne Ukrainy i naszą ziemię" - oznajmił szef SBU. "Im szybciej to zrobią, tym będzie dla nich lepiej, bo my na sto procent pokonamy wroga na tej wojnie" - zapowiedział.

Poważne uszkodzenie okrętu desantowego Oleniegorskij Gornia , który został zaatakowany w nocy z czwartku na piątek w pobliżu bazy Floty Czarnomorskiej w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym, to duży cios dla rosyjskiej marynarki wojennej - ocenia brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Zdjęcia przechylonego o 30-40 stopni okrętu sugerują, że zalanych zostało kilka przedziałów wodoszczelnych lub załodze nie udało się opanować zniszczeń - zaznaczono w komunikacie. Dodano, że desantowiec "prawie na pewno został poważnie uszkodzony".

Okręt desantowy Oleniegorskij Gornia wchodzi w skład rosyjskiej Floty Północnej. Od czasu inwazji Kremla na Ukrainę został jednak przekierowany do wzmocnienia Floty Czarnomorskiej i często transportował ładunki wojskowe i cywilne przez Cieśninę Kerczeńską, gdy ruch na Moście Krymskim był zakłócony z powodu ataków - opisuje brytyjski resort obrony.

113-metrowa jednostka jest największym rosyjskim okrętem wojennym, który został poważnie uszkodzony lub zniszczony od czasu zatopienia przez wojska ukraińskie 13 kwietnia 2022 r. krążownika Moskwa, flagowego okrętu Floty Czarnomorskiej.

Rosjanie przebazowali większość swoich okrętów z zagrożonej atakami bazy w Sewastopolu na Krymie do Noworosyjska w Kraju Krasnodarskim - informuje brytyjskie ministerstwo.

Do regularnych eksplozji zdążyliśmy się przyzwyczaić już dawno, jednak do ciągłego strachu i niepewności przyzwyczaić się po prostu nie da - mówi PAP 60-letnia mieszkanka okupowanej przez Rosjan wsi w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy.

Najstraszniej było na początku. Nie tylko przez jeszcze większą niepewność i szok, ale przez agresję i chciwość Rosjan - wspomina kobieta.

Przyszli uzbrojeni po zęby, nałożyli na głowy męża i szwagra kaptury i gdzieś ich zabrali. Wypuścili po kilku dniach bicia i przesłuchiwań; pytali o to, czy mamy broń, czy współpracujemy z armią lub policją i o to, kto ze znajomych pracuje w ukraińskich służbach - opowiada 60-latka.

43 cudzoziemców, wśród których byli m.in. obywatele Maroka, Pakistanu i Sudanu, próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski - podała straż graniczna. Odnotowano też próbę przeprawienia się przez graniczną rzekę; zatrzymano kolejnego tzw. kuriera.