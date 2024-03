Trzy osoby zginęły w niedzielę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w ostrzałach rosyjskich z użyciem dronów i artylerii. W ataku rakietowym w mieście Myrnohrad rannych zostało 12 osób. Ukraina niemal na pewno przyspieszyła wzmacnianie pozycji obronnych na kilku obszarach wzdłuż linii frontu, co ograniczy zdolność Rosji do wykorzystania taktycznych zdobyczy podczas prowadzonej przez nią ofensywy - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. Rosja zaczęła używać potężnej bomby lotniczej, która zdziesiątkowała ukraińską obronę i zmienia sytuację na jej korzyść na linii frontu. Dokonała tego poprzez przekształcenie podstawowej broni radzieckiej w szybującą bombę FAB-1500. Kratery po jej zdetonowaniu mają ok. 15 metrów szerokości - podaje CNN. Niedziela, 10 marca 2024 to 746. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące inwazji znajdziecie w naszej relacji z 10.03.2024 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił w niedzielę sugestie papieża dotyczące rozpoczęcia rozmów pokojowych z Rosją, odnosząc się do jego kontrowersyjnej wypowiedzi jako "wirtualnej mediacji". Kościół to ludzie wspierający nas modlitwą - powiedział w niedzielnym oświadczeniu. "Na Ukrainie było niegdyś wiele białych ścian domów i kościołów, które teraz są spalone i roztrzaskane przez rosyjskie pociski. I to bardzo wymownie mówi o tym, kto musi się zatrzymać, aby wojna się skończyła" - podkreślił Zełenski w wieczornym nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych. "Rosyjscy mordercy i oprawcy nie idą dalej w Europie tylko dlatego, że są powstrzymywani przez ukraińskich mężczyzn i kobiety z bronią w rękach i pod niebiesko-żółtą flagą" - dodał ukraiński prezydent. 19:30 Rosjanie coraz częściej używają amunicji z trującą substancją. W ciągu tygodnia około 50 razy zrzucili z dronów granaty z trującą substancją o działaniu duszącym i gazem łzawiącym. Kiedy wróg nie może zająć naszych okopów klasycznym atakiem artyleryjskim lub dronami, wówczas używa takiego gazu łzawiącego - Dmytro Łychowa, rzecznik wojskowego okręgu "Tawria". 17:30 Od momentu, gdy zniszczony został rosyjski statek patrolowy ""Siergiej Kotow", Flota Czarnomorska nie wyruszyła w morze - informuje rzecznik Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Pletenczuk. Ukraińska armia zatopiła "Kotowa" 5 marca. 16:40 Rosjanie prawdopodobnie zniszczyli pierwszą baterię Patriot przekazaną Ukrainie. Zobacz również: Rosyjski Iskander niszczy system Patriot. Ukraińcy stali nieruchomo 15:50 Szef ukraińskiego MSZ odpowiada na słowa papieża o konieczności rozpoczęcia negocjacji przez Kijów i "wywieszenia białej flagi". "Nasza flaga jest niebiesko-żółta. To flaga, dla której żyjemy, umieramy i triumfujemy. Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi" - oświadczył w niedzielę szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba 14:10 Rosyjska inwazja na Ukrainę ujawniła głębokie różnice w kulturze strategicznej Francji i Niemiec, wywołując bitwę o przywództwo obronne w Europie - ocenia weekendowe wydanie francuskiego dziennika "Le Monde". Dziennik zwraca uwagę na różnice pomiędzy stanowiskiem Paryża i Berlina w związku z niedawnymi słowami prezydenta Francji Emmanuela Macrona o możliwości wysłania w przyszłości przez państwa zachodnie wojsk lądowych na Ukrainę. Pokazuje to "niezrozumienie, jakie nęka współpracę Francji i Niemiec w obliczu konfliktu na Ukrainie" - komentuje dziennik. Pomiędzy Macronem a kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem widać było pogłębiającą się z czasem przepaść - dodaje gazeta.

13:34 Trzy osoby zginęły w niedzielę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w ostrzałach rosyjskich z użyciem dronów i artylerii. W ataku rakietowym w mieście Myrnohrad rannych zostało 12 osób. 66-letni mężczyzna zginął w mieście Czasiw Jar, ostrzelanym w niedzielę rano przez rosyjską artylerię. Miejscowość Dobropilla została zaatakowana dronami w nocy z soboty na niedzielę. Rankiem spod gruzów zniszczonego domu ratownicy wydobyli ciała dwóch osób.

13:02 Ukraina jest zmęczona i poraniona, ale nikomu nie przychodzi do głowy, aby się poddać - powiedział zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, abp Swiatosław Szewczuk podczas spotkania z wiernymi w cerkwi pod wezwaniem św. Jerzego w Nowym Jorku. Ukraina jest poraniona, ale nieujarzmiona; jest zmęczona - ale trwa i wytrzyma! Uwierzcie mi, nikomu nawet nie przychodzi do głowy, by się poddać - oświadczył duchowny. 12:02 Ukraina niemal na pewno przyspieszyła wzmacnianie pozycji obronnych na kilku obszarach wzdłuż linii frontu, co ograniczy zdolność Rosji do wykorzystania taktycznych zdobyczy podczas prowadzonej przez nią ofensywy - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że wzmacnianie pozycji obejmuje stawianie barier przeciwczołgowych typu "zęby smoka", kopanie rowów mających utrudnić poruszenie się czołgów wroga, tworzenie okopów dla własnej piechoty, rozmieszczanie min oraz budowę umocnień obronnych. 12:01 Czy podczas drugiej wojny światowej ktoś poważnie mówił o rozmowach pokojowych z Hitlerem? - zapytał ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz odnosząc się do słów papieża Franciszka o "odwadze białej flagi, by negocjować". Poruszenie i falę komentarzy wywołała wypowiedź papieża dla szwajcarskiego radia i telewizji. Powiedział między innymi: "Silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o narodzie, kto ma odwagę białej flagi, by negocjować. Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo: negocjować jest odważne". Najbardziej komentowana jest fraza o "białej fladze", uważanej za symbol poddania się. 09:55 Żołnierze ukraińskiej Gwardii Narodowej zniszczyli rosyjskie pojazdy, przemieszczające się w kierunku pozycji ukraińskich wojsk na południu kraju. Wykorzystano drony i artylerię - poinformował dowódca Gwardii Narodowej Ukrainy Ołeksandr Piwnenko. Ukraińcy nie precyzują, jaki dokładnie sprzęt zniszczono. 08:29 Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) zwraca uwagę na doniesienia telewizji CNN, iż Rosja rozważała użycie broni jądrowej na Ukrainie w 2022 roku, a USA zaczęły się przygotowywać na taką ewentualność. ISW nadal uważa użycie takiej broni na Ukrainie za "wysoce nieprawdopodobne". Amerykański think tank w najnowszym raporcie, dotyczącym wydarzeń w wojnie na Ukrainie z 9 marca, omawia doniesienia telewizji CNN z niedzieli. Stacja podała, że dwóch wyższych rangą przedstawicieli administracji prezydenta Joe Bidena oświadczyło, iż w 2022 roku USA zaczęły "drobiazgowo przygotowywać się" na taki potencjalny krok Rosji. Nastąpiło to po tym, jak Waszyngton otrzymał dane wywiadowcze sugerujące, że oficjele rosyjscy na różnych szczeblach omawiają możliwość użycia taktycznej broni jądrowej. Według tych doniesień USA skontaktowały się ze swymi sojusznikami, jak również z przedstawicielami Kremla, a także poprosiły Chiny i Indie o wpłynięcie na Rosję. Jeden z przedstawicieli administracji przyznał, że publiczne oświadczenia przywódców Chin i Indii były "pomocnym i przekonywającym czynnikiem". 07:56 Rosja zaczęła używać potężnej bomby lotniczej, która zdziesiątkowała ukraińską obronę i zmienia sytuację na jej korzyść na linii frontu. Dokonała tego poprzez przekształcenie podstawowej broni radzieckiej w szybującą bombę FAB-1500. Kratery po jej zdetonowaniu mają ok. 15 metrów szerokości - podaje CNN. Mowa o bombie FAB-1500 o masie 1,5 tony - prawie połowa to materiały wybuchowe. Jest ona dostarczana z góry przez myśliwce z odległości około 60-70 kilometrów, poza zasięgiem wielu ukraińskich systemów obrony powietrznej. FAB-1500 to kolejny przykład tego, jak Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie, dokonując ogromnych zniszczeń przed próbą przejęcia terytorium. Filmiki z linii frontu w obwodzie donieckim pokazują siłę tych bomb. Widać na nich jakie zniszczenia powodują po trafieniu w elektrociepłownie, fabryki i wieżowce. 07:35 "W ciągu ostatniej doszło do 73 starć bojowych. W sumie wróg wystrzelił 5 pocisków rakietowych i przeprowadził 95 ataków powietrznych, wystrzeliwując 136 razy z systemów rakietowych na pozycje naszych wojsk i zaludnione obszary" - przekazał w najnowszym raporcie ukraiński Sztab Generalny. 07:25 Od 24 lutego 2022 r. do 10 marca 2024 r. w Ukrainie zginęło 424 060 Rosjan. Ukraińska armia twierdzi, że tylko w ciągu ostatniej doby zginęło 900 rosyjskich żołnierzy. 07:20 W komunikacie na serwisie Telegram ukraińskie Siły Powietrzne powiadomiły, że Rosjanie odpalili 39 dronów typu Shahed z okupowanego Krymu i południowej Rosji. Ukraińcy strącili 35 bezzałogowców. Ponadto Rosjanie zaatakowali czterema rakietami S-300 obwody wschodniej Ukrainy: charkowski i doniecki. O strąceniu rakiet armia ukraińska nie informuje. Nicole Makarewicz, Jan Matoga