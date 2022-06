W wyniku rosyjskiego ataku na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 16 - poinformował w nocy Dmytro Łunin, szef władz obwodowych. 59 osób jest rannych, z czego 25 jest hospitalizowanych. Prezydent Rosji Putin i osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności - napisali wieczorem we wspólnym oświadczeniu przywódcy państw grupy G7 w związku z rosyjskim atakiem w Krzemieńczuku. Jakakolwiek ingerencja na Półwyspie Krymskim państwa członkowskiego NATO może być potraktowana jako wypowiedzenie wojny Rosji, co może doprowadzić do trzeciej wojny światowej - powiedział w przeddzień szczytu NATO były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew. Najnowsze wydarzenia związane z 125. dniem rosyjskiej inwazji w Ukrainie śledzimy w naszej relacji z 28.06.2022 r.

W wyniku rosyjskiego ataku na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 16. 59 osób jest rannych.

Jakakolwiek ingerencja na Półwyspie Krymskim państwa członkowskiego NATO może być potraktowana jako wypowiedzenie wojny Rosji, co może doprowadzić do III wojny światowej - powiedział w przeddzień szczytu NATO były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew. 06:07 Dyrektor ds. komunikacji w kancelarii prezydenta Turcji Fakhrettin Altun poinformował, że osiągnięto konsensus w sprawie utworzenia "centrum operacyjnego", zajmującego się eksportem zboża z Ukrainy - donosi włoski dziennik "Il Messaggero". Pełniliśmy rolę mediatora i w wyniku naszych negocjacji osiągnięto konsensus w sprawie utworzenia centrum operacyjnego w Stambule. Mamy nadzieję, że statki załadowane zbożem odpłyną z Ukrainy jak najszybciej - powiedział Altun. Dodał, że Turcja przywiązuje dużą wagę do bezpiecznego przebiegu tego procesu i zapobiegania wszelkim incydentom: "Jesteśmy ostrożnym optymistą, że w najbliższym czasie można podjąć konkretne kroki w tej sprawie". Altun mówił także o roli Turcji w wojnie między Rosją a Ukrainą. Zaznaczył, że Ankara w każdych okolicznościach stara się promować "sprawiedliwy pokój" i skrytykował kraje, nie podając ich nazwy, które rzekomo opowiadały się za przedłużającą się wojną w celu wyczerpania Rosji. 06:06 W Moskwie zatrzymany został wczoraj jeden z liderów antykremlowskiej opozycji Ilja Jaszyn - poinformowała agencja Reuters, cytując Irinę Babłojan, dziennikarkę i prezenterkę nieistniejącej już rozgłośni radiowej "Echo Moskwy" oraz prawnika działaczy rosyjskiej opozycji. "Szłam razem z moim przyjacielem, Ilją Jaszynem, po parku...Podjechała policja i zabrała Ilję" - napisała Babłojan w komunikatorze Telegram. Informację tę potwierdził prawnik Wadim Prochorow, który bronił wiele postaci rosyjskiej opozycji. Jego zdaniem Jaszyn został zatrzymany przez policję za rzekome naruszenie administracyjne, polegające na nieposłuszeństwie wobec funkcjonariusza policji. Jaszyn, były burmistrz moskiewskiego rejonu krasnosielskiego, jest zdeklarowanym krytykiem wojny na Ukrainie. "Zostaję w Rosji - pisał na Twitterze 7 marca - Powiedziałem wcześniej i wciąż powtarzam: Rosjanie i Ukraińcy nie powinni się nawzajem zabijać". Jaszyn był bliskim współpracownikiem zamordowanego w 2015 roku byłego wicepremiera Rosji Borysa Niemcowa.

06:02 Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał w nocy na Twitterze, że "rosyjski atak rakietowy na centrum handlowe w Krzemieńczuku to absolutny horror". "Dzielimy ból rodzin ofiar. I czujemy ogromną złość" - napisał Macron. Jednocześnie, zamieszczając nagranie z pożaru w centrum handlowym po ataku, francuski prezydent podkreślił: "Rosjanie muszą zobaczyć prawdę". Z kolei Pałac Elizejski napisał na swoim Twitterze, że prezydent Rosji Władimir Putin i ci, którzy wystrzelili rakiety w centrum handlowe w Krzemieńczuku, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za tę zbrodnię wojenną. "Rosja musi odpowiedzieć za te czyny. Francja wspiera walkę z bezkarnością na Ukrainie" - napisała w oświadczeniu rzeczniczka MSZ.

05:30 Prezydent Joe Biden zamierza zapowiedzieć przedłużenie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Deklarację ma złożyć na szczycie NATO w Madrycie. Informację podają amerykańskie media. Zobacz również: Amerykańscy żołnierze na dłużej w Polsce? Media: Joe Biden zapowie to w Madrycie 05:22 Prezydent Rosji Putin i osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności - napisali wieczorem we wspólnym oświadczeniu przywódcy państw grupy G7 w związku z rosyjskim atakiem na centrum handlowe w Krzemieńczuku na Ukrainie. "Jesteśmy zjednoczeni z Ukrainą w opłakiwaniu niewinnych ofiar tego brutalnego ataku" - napisano we wspólnym oświadczeniu, opublikowanym na Twitterze przez rzecznika niemieckiego rządu. "Masowe ataki na niewinnych cywilów to zbrodnie wojenne. Prezydent Rosji Putin i osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności" - dodano. Przywódcy krajów grupy G7 wczoraj zakończyli szczyt w Niemczech. 05:15 Jakakolwiek ingerencja na Półwyspie Krymskim państwa członkowskiego NATO może być potraktowana jako wypowiedzenie wojny Rosji, co może doprowadzić do trzeciej wojny światowej - powiedział w przeddzień szczytu NATO były rosyjski prezydent Dmitrij Miedwiediew, cytowany przez agencję Reuters, która powołuje się na rosyjską prasę. Dla nas Krym jest częścią Rosji. A to znaczy, że na zawsze. Każda próba ingerencji na Krymie będzie wypowiedzeniem wojny naszemu krajowi - powiedział Miedwiediew. A jeśli zrobi to państwo członkowskie NATO, oznacza to konflikt z całym Sojuszem Północnoatlantyckim; trzecią wojnę światową. Kompletną katastrofę - zaznaczył. Miedwiediew, który obecnie jest wiceprzewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Rosji, powiedział również, że jeśli Finlandia i Szwecja przystąpią do NATO, Rosja wzmocni swoje granice i będzie "gotowa do działań odwetowych", co może obejmować perspektywę zainstalowania pocisków Iskander u granic tych krajów.

05:06 W wyniku rosyjskiego ataku na centrum handlowe Amstor w Krzemieńczuku liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 16 - poinformował w nocy Dmytro Łunin, szef władz obwodowych. Obecnie wiemy o 16 zmarłych i 59 rannych, z czego 25 jest hospitalizowanych. Informacje są aktualizowane - powiedział szef Państwowego Pogotowia Ratunkowego Serhij Kruk. Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Ołeksija Daniłowa, na Krzemieńczuk Rosjanie wystrzelili dwie rakiety. Jedna z nich uderzyła w centrum handlowe, druga leciała w kierunku stadionu miejskiego.

