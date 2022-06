Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się o członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, by sformułowali prawną definicję "państwa terrorystycznego" i ukarali Rosję za jej działania przeciwko ludności cywilnej. Dodał, że Rosja codziennie popełnia akty terroru.

Wołodymir Zełenski / PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO /

Niestety obecnie ONZ nie posiada definicji państwa terrorystycznego, co do której zgadzają się wszystkie państwa członkowskie, ale ta wojna pokazuje konieczność zdefiniowania tego konceptu (...) na poziomie ONZ i ukarania takich państw - powiedział Zełenski podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa dotyczącego rosyjskich ataków na ukraińskich cywilów.

Ukraiński prezydent wymienił długą listę wymierzonych w cywilów ataków, w tym ostatni ostrzał galerii handlowej w Krzemieńczuku.



Rosja nie posiada prawa do pozostania w Radzie Bezpieczeństwa ONZ (...) To jest jedyny logiczny sposób na to, by Karta Narodów Zjednoczonych mogła działać - przekonywał prezydent.

Wcześniej we wtorek Zełenski mówił, że armia rosyjska nie ostrzeliwuje obiektów cywilnych na Ukrainie przez pomyłkę. Są to skalkulowane uderzenia - oświadczył.

Uderzać rakietami w obiekty cywilne mogą tylko całkowicie szaleni terroryści, dla których nie powinno być miejsca na ziemi - dodał.