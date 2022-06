"Polityka rosyjska stała się tak agresywna, że wymaga podjęcia kroków, z których niektóre mogą rzeczywiście przypominać rozwiązania stosowane podczas zimnej wojny. Ale to nie oznacza, że ktoś po naszej stronie chciałby odtworzyć te czasy" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Robert Pszczel, dyplomata, ekspert Fundacji Pułaskiego, wieloletni pracownik Kwatery Głównej w Brukseli, były szef Biura Informacyjnego NATO w Moskwie. "Rosja postrzega NATO jako przeciwnika i zachowuje się jak państwo wrogie. Nie widzę problemy politycznego czy logicznego, by tak samo zdefiniować Rosję. Mówimy o Rosji Putina, mówimy o reżimie. Natomiast nie chciałbym, by przedstawiać Rosję jako społeczeństwo wrogie, bo tak nie jest. Państwo rosyjskie zostało natomiast porwane przez tych ludzi, którzy rządzą" – dodał.

Robert Pszczel / Paweł Supernak / PAP
Pszczel: Rosja postrzega NATO jako wroga. Nie widzę problemu, by tak samo zdefiniować Rosję
Opracowanie: Amelia Panuszko , Adam Zygiel