Rosjanie, jak to Rosjanie - prą do przodu, nie licząc się ze stratami. Ukraińcy nazywają to "taktyką mięsa", odwołując się m.in. do wydarzeń z bitwy o Bachmut, w której w ciągu roku zginęło tylu rosyjskich żołnierzy, że sami zaczęli nazywać to miasto "maszynką do mięsa".

DeepState przyznaje jednak, że poziom zarządzania w armii rosyjskiej się podniósł. Niepokój w kontekście możliwego uderzenia budzi także znaczna liczba najemników, którzy wykorzystywani są w szturmach, a nie w obronie. Serwis przypomina, że w ubiegłym roku, gdy Rosjanie spróbowali zająć Borową, dopiero wzmocnienie obrony siłami powietrzno-szturmowymi i 23 Brygadą Zmechanizowaną zapobiegło utracie tego odcinka. Wówczas linię obrony trzymała 68 Samodzielna Brygada Jegera (złożona z lekkiej piechoty).