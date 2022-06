Na wschodzie Ukrainy rosyjska armia prowadzi silny chaotyczny ostrzał Lisiczańska, kontroluje większość Siewierodoniecka - poinformował w środę wieczorem Serhij Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego, na terenie którego leżą oba miasta. Rosja nie jest obecnie skłonna do negocjacji w dobrej wierze, a do prawdziwych rozmów w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie jest jeszcze daleko - powiedziała w środę asystent sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Karen Donfried. Dwóch obywateli Ukrainy pochodzących z okupowanego przez Rosję Krymu, którzy w 2014 roku zdradzili ojczyznę, a w lutym zaatakowali ją w szeregach rosyjskiej armii, zostało skazanych na 13 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą majątku - poinformowała w środę na Telegramie ukraińska Prokuratura Generalna. Najważniejsze wydarzenia 105. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraiński żołnierz koło Charkowa / Maria Senovilla / PAP/EPA

20:54

Rosyjski prezydent Władimir Putin odwołał tegoroczny telefoniczny maraton ze swoimi obywatelami. Rozmowa była coroczną tradycją transmitowaną przez telewizję. Nie dojdzie do niej po raz pierwszy od 18 lat.

20:44

Nerwowa reakcja Siergieja Ławrowa. Szef rosyjskiej dyplomacji został zapytany przez ukraińskiego dziennikarza o kradzież zboża. "Głowa cię boli od zastanawiania się cały czas, gdzie coś ukraść?" - odpowiedział minister.

20:28

20:27

Czterech cywilów poniosło śmierć, a pięciu zostało rannych w środę w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz tego regionu Pawło Kyryłenko.

20:03

Dwóch obywateli Ukrainy pochodzących z okupowanego przez Rosję Krymu, którzy w 2014 roku zdradzili ojczyznę, a w lutym zaatakowali ją w szeregach rosyjskiej armii, zostało skazanych na 13 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą majątku - poinformowała w środę na Telegramie ukraińska Prokuratura Generalna.

20:01

Na wschodzie Ukrainy rosyjska armia prowadzi silny chaotyczny ostrzał Lisiczańska, kontroluje większość Siewierodoniecka - informuje w środę wieczorem Serhij Hajdaj, szef władz obwodu ługańskiego, na terenie którego leżą oba miasta.

19:45

Nie należy dążyć do pokoju na Ukrainie za wszelką cenę. Próba nakłonienia Kijowa do pójścia na terytorialne ustępstwa jest niemoralna i nie położy kresu planom Władimira Putina - piszą na łamach amerykańskiego czasopisma "Foreign Affairs" Daniel Fried i Alina Polyakova.

19:34

Na niektórych odcinkach frontu pod Siewierodonieckiem, na wschodzie Ukrainy, rosyjskie siły posiadają nad nami dziesięciokrotną przewagę pod względem uzbrojenia; nie mamy jednak problemów z dostawami nowego sprzętu dla naszych oddziałów - poinformował w środę rzecznik ukraińskiego resortu obrony Ołeksandr Motuzjanyk.

19:22

Wojska rosyjskie rozmieściły na zaanektowanym w 2014 roku Krymie pociski rakietowe Iskander - poinformował w środę rzecznik ukraińskiego ministerstwa obrony Ołeksandr Motuzjanyk.

19:18

Na okupowanych terytoriach Ukrainy siły rosyjskie prowadzą przeszukania, kradną i niszczą lokalną infrastrukturę - raportuje w środę wieczorem Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



18:40

Dwa dni temu Rosjanie zaczęli wywozić pociągami ziarno z Melitopola; ich działania świadczą o tym, że nie zamierzają pozostać w mieście na długo, ale raczej chcą wszystko jak najszybciej ukraść, a następnie odejść - ocenił w środę mer miasta Iwan Fedorow, cytowany przez Radio Swoboda.

17:58

Grupą docelową rosyjskiej propagandy, wszelkich fake newsów na temat wojny, nie są Ukraińcy ani nawet Rosjanie, lecz przede wszystkim politycy na Zachodzie; innym zamiarem Kremla jest wywołanie szumu informacyjnego, w którym trudno odróżnić prawdę od fikcji - ocenił w środę doradca szefa MSW Ukrainy Wiktor Andrusiw.



17:50

Rosja nie jest obecnie skłonna do negocjacji w dobrej wierze, a do prawdziwych rozmów w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie jest jeszcze daleko - powiedziała w środę asystent sekretarza stanu USA ds. Europy i Eurazji Karen Donfried. Stwierdziła też, że dla Europy rosyjska inwazja była tym, czym dla Ameryki były zamachy z 11 września 2001 roku.

16:53

Rosja dokonuje ludobójstwa na całym świecie poprzez kryzys żywnościowy; Rosjanie kierują się racjami tyranii - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem łącza internetowego na konferencji Yale CEO Summit zorganizowanej przez wydział zarządzania amerykańskiego Uniwersytetu Yale.

16:52

Ukraińscy śledczy zidentyfikowali dziewięciu rosyjskich żołnierzy, którzy w marcu przetrzymywali ponad 300 osób w piwnicy we wsi Jahidne w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy - poinformowała w środę prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa.

16:51

Wojska ukraińskie kontrolują tylko obrzeża Siewierodoniecka - poinformował szef obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj w opublikowanym w środę wywiadzie dla portalu RBK-Ukraina.



16:49

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wrócił do kraju - poinformował w środę portal Ukrainska Prawda. Poroszenko przebywał za granicą od 30 maja, wcześniej dwukrotnie był zawracany z granicy z Polską przy próbie wyjazdu z kraju.



16:25

Chociaż Andrij Pokrasa ma dopiero 15 lat, istotnie przyczynił się do odparcia rosyjskiego ataku na Kijów; swoim dronem chłopiec zlokalizował kolumnę wojskową wroga, co pomogło ukraińskim siłom ją zniszczyć - czytamy w reportażu kanadyjskiego portalu Global News.



16:09

Lwów żegna ukraińskich żołnierzy, mieszkańców miasta, którzy zginęli podczas walk z Rosjanami. Zgodnie z nowym rozporządzeniem władz miejskich, przez lwowski rynek przejeżdżają żałobne kondukty. W środę mieszkańcy Lwowa złożyli hołd snajperowi Ołeksijowi Portmanowi, który poległ w pobliżu Światohirska w obwodzie donieckim.



15:59

Ukraina uznaje obietnice szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa w sprawie gwarancji bezpiecznego eksportu ukraińskiego zboża drogą morską za "puste słowa" i nie wierzy, że Rosja nie wykorzysta tej sytuacji do zaatakowania Ukrainy - powiedział w środę rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko.

15:43

Leżący w obwodzie ługańskim Siewierodonieck jest najgorętszym punktem na linii frontu - oznajmił w środę rzecznik ministerstwa obrony Ukrainy Ołeksandr Motuzianyk. Jak dodał, Rosja znacznie zwiększyła tam liczebność swoich sił.

15:39

Rosyjskie służby specjalne wysyłają ukraińskim żołnierzom pogróżki; w prywatnych wiadomościach żądają, by wojskowi złożyli broń, oddali się w niewolę lub przeszli na stronę wroga pod groźbą ataków rakietowych na ich domy lub miejsca zamieszkania ich rodzin - poinformował w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.



15:13

Odbyła się kolejna wymiana ciał żołnierzy między Ukrainą i Rosją - poinformowało w środę ukraińskie ministerstwo ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów. Wymianę przeprowadzono w formacie 50 na 50. Wśród 50 poległych ukraińskich żołnierzy było 37 obrońców zakładów Azowstal w Mariupolu - przekazał resort.

15:10

Rosyjskie władze okupacyjne prowadzą "badania opinii publicznej" w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; zmanipulowane wyniki tych "badań" mogą być podstawą aneksji tych terenów przez Rosję, jeśli nie uda się tam zorganizować tzw. referendum - poinformował w środę ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

15:07

Ponad 209 tys. obywateli Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed agresją rosyjską, znalazło pracę w naszym kraju na mocy specustawy - poinformowało w środę na Twitterze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

15:04

Rosja sprzedaje Turcji ukradzione Ukrainie zboże, fałszując jego dokumentację tak, by wynikało z niej, że zostało wyprodukowane w Rosji - powiedział w środę wywiadzie dla agencji Ukrinform ambasador Ukrainy w Turcji Wasyl Bodnar.

14:49

Z powodu braku innego źródła pożywienia wielu mieszkańców Mariupola walczy między sobą o żywność z pomocy humanitarnej. Muszą oni stać w długich kolejkach bez pewności, że dostaną cokolwiek do jedzenia.

14:36

Żołnierze rosyjscy umacniają swoje pozycje na Wyspie Węży, rozmieścili tam systemy obrony przeciwlotniczej i duże okręty desantowe - powiedziała w środę rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

14:03

Stowarzyszenie Kozaków w Czernihowie na północy Ukrainy przyjęło w swoje szeregi premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona; politykowi nadano kozackie imię Borys Czupryna. Jest to nasz dowód uznania za zasługi Johnsona na rzecz Ukrainy - oświadczył we wtorek wicedyrektor miejscowego muzeum historycznego.

14:00

13:56

Ukraina przekazała Unii Europejskiej propozycje w sprawie siódmego pakietu sankcji przeciw Rosji - oświadczył w środę na briefingu szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba, podkreślając, że dostawy broni od zachodnich partnerów nie wystarczą, by powstrzymać Rosję.

13:33

W rozmowie telefonicznej z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem poruszyłem kwestię tego, jak traktowani są ukraińscy jeńcy wojenni w rosyjskiej niewoli - przekazał w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że tematem rozmowy była też dalsza pomoc wojskowa dla Kijowa.



13:14

Turcja jest zbyt słaba, by zagwarantować bezpieczny eksport ukraińskiego zboża - powiedział w środę Serhij Iwaszczenko, szef ukraińskiego związku zawodowego handlarzy zbożem (UGA). Tego dnia w Ankarze odbyło się spotkanie szefów dyplomacji Turcji i Rosji, a jednym z jego tematów była blokada eksportu ukraińskich produktów rolnych.

13:02

Są małe szanse na wznowienie rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. Szef rosyjskiej dyplomacji nazwał właśnie ukraińskie warunki powrotu do negocjacji "niepoważnymi".

Powrót do rozmów strona ukraińska uzależniła od wycofania rosyjskich wojsk na pozycje sprzed 24 lutego, czyli sprzed inwazji na Ukrainę. Siergiej Ławrow krytykuje też wypowiedzi Wołodymytra Zełenskiego, że negocjacje powinny odbywać się bezpośrednio z Władimirem Putinem.

12:56

Blokując eksport zboża z Ukrainy, Rosja skazuje miliony ludzi na śmierć - powiedział szef MSZ Włoch Luigi Di Maio w Rzymie. Ostrzegł przed konsekwencjami takiego postępowania, w tym przed masową migracją.

Oczekujemy od Rosji bardzo jasnych i konkretnych sygnałów, bo blokowanie eksportu zboża oznacza trzymanie jako zakładników i skazywanie na śmierć milionów dzieci, kobiet i mężczyzn, którzy są daleko od frontu konfliktu - oświadczył włoski minister na wspólnej konferencji prasowej z dyrektorem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) Qu Dongyu..

Zaznaczył również, że kryzys żywnościowy, który już wcześniej panował w różnych częściach świata, może z powodu wojny na Ukrainie przekształcić się w kryzys światowy, jeśli nie dojdzie do szybkiej interwencji.

12:50

Tak wygląda teraz drugi co do wielkości terminal zbożowy w kraju, Nika-Tera, w Mikołajowie po rosyjskim ataki sprzed kilku dni.

12:41

Siły rosyjskie ostrzelały w ciągu minionej doby 5 miejscowości obwodu mikołajowskiego. Są zabici i ranni, jak również liczne zniszczenia - poinformowała szefowa władz obwodowych Hanna Zamaziejewa.

"Ostrzeliwane było miasto Basztanka, a także wsie Kałuha, Zełeny Haj, Zasilla i Murachiwka. Uszkodzono jeden budynek wielomieszkaniowy i sześć prywatnych, stadion i inne obiekty infrastruktury cywilnej" - podała, dodając, że 13 osób zostało rannych.

Jak poinformowała, w nocy z wtorku na środę ponownie ostrzeliwano również Mikołajów.

Telegram

12:35

W minionym tygodniu rosyjscy okupanci uprowadzili i wywieźli w nieznanym kierunku niemal 20 mieszkańców miasta Enerhodar na południu Ukrainy, w tym 11 pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej - zaalarmował w środę na Telegramie państwowy ukraiński koncern Enerhoatom.

Miejsce przebywania porwanych osób nie zostało jak dotąd ustalone - napisano w komunikacie firmy, która jest operatorem wszystkich czterech elektrowni jądrowych na Ukrainie.

Telegram

12:31

Ukraińska prokuratura skierowała do sądu osiem kolejnych spraw o zbrodnie wojenne dokonane przez Rosjan od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę; dotychczas wydano wyroki na trzech rosyjskich żołnierzy - powiedziała w środę w ukraińskiej telewizji prokurator generalna Iryna Wenediktowa.

Prokurator poinformowała, że na Ukrainie wszczęto już ponad 16 tys. śledztw w sprawie możliwych zbrodni wojennych podczas rosyjskiej inwazji.

Mówimy o ludziach, którzy nie przybyli (na Ukrainę) po prostu jako wojskowi... ale przybyli również, aby gwałcić, zabijać cywilów, plądrować, poniżać itd. - skomentowała.

12:17

Na osiem lat więzienia został skazany w Kijowie człowiek, który nakierowywał rosyjski ostrzał rakietowy podczas ataków na obiekty energetyczne oraz wodociągowe - poinformował rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Artem Dechtiarenko.

Mężczyzna, którego ukraińskie służby bezpieczeństwa zatrzymały w maju, został zwerbowany w 2014 r., otrzymał paszport rosyjski, ale do przekazywania wskazówek przystąpił dopiero po wybuchu wojny w lutym. Według SBU miał on zostać "ewakuowany" na okupowany Krym, ale jego zatrzymanie udaremniło te plany.

Dechtiarenko dodał, że rosyjskich agentów zatrzymano też w obwodach chmielnickim i rówieńskim na zachodzie kraju.

12:09

Rosja jest gotowa do rozmów z Ukrainą w sprawie odblokowania ukraińskich portów i wywozu zboża - poinformował w Ankarze szef rosyjskiej dyplomacji.

Siergiej Ławrow po spotkaniu z szefem tureckiego MSZ oświadczył, że takie rozmowy powinny się odbyć także z udziałem Turcji i ONZ. Ławrow przekonywał, że to Ukraina stoi za blokadą, a dziesiątki statków są w ukraińskich portach przetrzymywane w charakterze zakładników. Wezwał też do rozminowania przez Ukraińców wód przybrzeżnych. Ławrow, obiecał też, że rosyjska armia nie wykorzysta tego w celach morskiej inwazji na Ukrainę: Gwarantujemy, że jeśli Ukraina zdecyduje się na rozminowanie i zezwoli na wypłynięcie statków ze swych portów, nie będziemy wykorzystywać tej sytuacji w interesach prowadzonej operacji specjalnej. To gwarancje prezydenta Putina, możemy je sformalizować w ten, czy inny sposób.

11:56

Pięć osób cywilnych zginęło, a dwanaście odniosło obrażenia w obwodzie charkowskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Syniehubow na Telegramie.

Jedna osoba poniosła śmierć, a 6 zostało rannych w Charkowie, gdzie ostrzały uszkodziły budynki mieszkalne, pomieszczenia administracyjne i supermarket.

W rejonie charkowkim ostrzelano też Cyrkuny, Słatyne i wieś Czerkaska Łozowa, gdzie zginęła jedna osoba, a 3 zostały ranne. W rejonie czuhuiwskim jedna osoba zginęła i jedna została ranna we wsi Koroboczkyne, a jedna zginęła i dwie zostały ranne w Peczenihach.

11:47

Cieszę się, że nie muszę się obwiniać, że nie starałam się wystarczająco mocno zapobiec wojnie na Ukrainie - powiedziała była kanclerz Angela Merkel, broniąc polityki uprzywilejowanego dialogu z Rosją i odpierając wszelką krytykę - pisze dziennik "Le Figaro" w komentarzu.

"To właśnie tą pokrętną formułą Angela Merkel broniła swojej polityki wobec Rosji" - tłumaczy "Le Figaro".

We wtorek wieczorem po raz pierwszy od swego odejścia od polityki (sześć miesięcy temu) była kanclerz ponownie pojawiła się publicznie w berlińskim teatrze, którego była gościem honorowym. "W przeciwieństwie do wielu niemieckich komentatorów, którzy od początku konfliktu kwestionowali prowadzoną przez Berlin politykę ustępstw wobec Moskwy, była szefowa rządu odpiera wszelką krytykę" - pisze dziennik.

11:26

Trzy do czterech milionów Ukraińców potrzebuje leków w związku z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi wojną - poinformował minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko.



Z każdym dniem liczba ludzi, którzy będą odczuwać skutki (wojny) na swoim zdrowiu psychicznym, będzie rosnąć. Nawet tych, którym udało się stabilnie przetrwać pierwsze miesiące wojny, czeka mentalne wyczerpanie, bo przyzwyczajenie do ciągłego przebywania w warunkach wojny też może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne - zaznaczył minister.



Jak dodał, zaburzenia psychiczne mają wpływ na wzrost liczby chorób wieńcowych, cukrzycy, artretyzmu, astmy, a także chorób onkologicznych. Ponad 50 proc. osób z zaburzeniami psychicznymi (4 razy więcej niż ogół populacji) cierpi też na zaburzenia snu. W przypadku depresji ryzyko śmierci na raka wzrasta o 50 proc., a chorób serca o 67 proc.

11:22

Kadyrowcy opublikowali kolejne kompromitujące ich nagranie. Widać na nim, jak oddają serię strzałów w kierunku... przydrożnych krzaków.

11:14

Ponad 10 tys. osób wjechało we wtorek z Ukrainy do Polski przez przejścia graniczne w województwie lubelskim podczas, gdy na Ukrainę wyjechało 9,3 tys. osób. Od początku wojny odprawiono w obie strony ponad 2,5 mln podróżnych.

11:07

Parlament Europejski zarekomenduje przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej oraz wysłanie jej potrzebnej broni w czasie szczytu szefów państw i rządów UE, który odbędzie się 23-24 kwietnia - oświadczył niemiecki poseł do PE David McAllister, cytowany przez Ukrinform.

McAllister przekazał tę informację na sesji plenarnej PE dotyczącej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Niemiecki poseł wymienił łącznie osiem rekomendacji PE dla uczestników nadchodzącego szczytu, które są związane z wojną na Ukrainie.

10:57

Ukraiński oddział zniszczył rosyjską wyrzutnię BM-21 Grad.

10:51

Tegoroczna kampania siewna w Ukrainie przebiegła pomyślnie. Zasiano 75 proc. ubiegłorocznego areału - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal w mediach społecznościowych.

Premier oznajmił, że teraz zaczynają się przygotowania do zbiórki plonów, i zapewnił, że rząd ma świadomość wyzwań, przed jakimi stoją rolnicy, przede wszystkim w kwestii logistyki oraz przechowywania zbiorów.

Trzecim wyzwaniem - nad którym, jak zapewnił, pracuje rząd - jest zapewnienie rolnikom odpowiedniej ilości paliwa.

10:38

Rozpoczął się proces przeciwko dwóm Brytyjczykom, którzy służyli w ukraińskiej armii, walcząc w obronie Mariupola i zostali schwytani przez siły rosyjskie; 28-letni Aiden Aslin i 48-letni Shaun Pinner są sądzeni w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej (DRL) na wschodzie Ukrainy, grozi im kara śmierci - informuje w środę Sky News.

Mężczyźni twierdzą, że służyli w regularnych jednostkach wojskowych w Mariupolu, więc powinni być chronieni jako jeńcy wojenni przez Konwencję Genewską. Aslin i Pinner od kilku lat mieszkali na Ukrainie.

10:19

Kamery monitoringu uchwyciły moment uderzenia rakiet w supermarket w Charkowie.

10:10

Jeden mężczyzna zginął, a jedna kobieta odniosła obrażenia na skutek rosyjskiego ostrzału Lisiczańska w obwodzie ługańskim - poinformował zef władz obwodowych Serhij Hajdaj na Telegramie.

Hajdaj podkreślił, że w Lisiczańsku jest niebezpiecznie nawet w centrum miasta, gdzie na jednej z głównych ulic we wtorek zginął w wyniku ostrzału moździerzowego jeden z mieszkańców. Ranna kobieta została hospitalizowana w Czernihowie. Wskutek ataku uszkodzonych zostało także kilka wielopiętrowych budynków.

Telegram

10:01

Rosja rzuciła swoje wyniszczone oddziały do ataku na Siewierodonieck, ale nie są one w stanie osiągnąć decydującego zwycięstwa. Jeśli Ukraińcy utrzymają wolę walki, mogą wygrać wojnę i wyzwolić cały kraj - twierdzi na łamach tygodnika "Time" analityk z think tanku American Enterprise Institute (AEI) Frederick Kagan.

09:57

Ukraińskie wojsko może zostać zmuszone do wycofania się na umocnione pozycje w otoczonych wschodnich dzielnicach Siewierodoniecka, lecz nie podda miasta - powiedział w środę Serhij Hajdaj, gubernator obwodu ługańskiego, cytowany przez agencję Reutera.

Spodziewamy się, że Rosjanie nasilą bombardowanie Siewierodoniecka i przeprowadzą na miasto wielką ofensywę, ponieważ skupiają tam wszystkie swoje wysiłki - dodał gubernator.

09:54

Od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło już około 31,5 tys. żołnierzy, w tym około 140 w ciągu ostatniej doby - ogłosił w środę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Łączne straty Rosji od 24 lutego do 8 czerwca wynoszą według ukraińskiego sztabu: 1393 czołgi, 3429 pojazdów opancerzonych, 212 samolotów, 178 helikopterów, 703 systemy artylerii, 213 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 96 systemów przeciwlotniczych, 2406 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 559 dronów.

09:52

60 proc. obszaru obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy jest obecnie okupowane przez siły rosyjskie. Żołnierze rosyjscy szabrują, porywają mężczyzn i kradną samochody - poinformowała agencja Unian, powołując się na władze obwodu zaporoskiego.

Według władz żołnierze rosyjscy uprowadzili trzech mężczyzn z miasta Melitopol i Tokmak oraz ze wsi Kopani w rejonie połohiwskim, a także ukradli w kilku miejscowościach rejonu połohiwskiego i we wsi Dniprowka w obwodzie wasylowskim 6 samochodów osobowych i 3 ciężarówki.

Wcześniej informowano, że żołnierze rosyjscy kradną także zapasy zboża gospodarzom, np. z Kamionki Dnieprzańskiej wywieźli 300 ton zboża.

09:41

Rosyjski skład broni zniszczony przez ukraińską artylerię,

09:32

Ukraińcy odzyskali ciała 210 obrońców Azowstalu, którzy ponieśli śmierć broniąc ostatniego ukraińskiego bastionu w Mariupolu.

09:18

Norwegia przekazała Ukrainie 22 samobieżne haubice (M109) wraz z wyposażeniem, częściami zamiennymi oraz amunicją - poinformowało w środę norweskie ministerstwo obrony.

Rząd Norwegii zwlekał z podaniem informacji o darowiźnie ze względów bezpieczeństwa. "Kolejne dostawy broni nie będę ogłaszane ani komentowane" - zaznaczył norweski resort obrony.

09:16

Rosja naciskała na naczelnego rabina Moskwy Pinchasa Goldszmidta, by publicznie poparł wojnę na Ukrainie. Rabin odmówił, a mimo to został ponownie wybrany na stanowisko - poinformował w środę "Jerusalem Post".

Izraelska gazeta powołała się na wpis zamieszczony przez synową rabina, amerykańską dziennikarkę Avital Chizhik-Goldschmidt na Twitterze.

"Mogę wreszcie podzielić się informacją, że moi teściowie, Pinchas i Dara Goldszmidtowie, byli poddawani naciskom ze strony władz rosyjskich, by publicznie poparli ‘operację specjalną’ na Ukrainie - i odmówili. Przylecieli na Węgry dwa tygodnie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Są teraz na wygnaniu ze społeczności, którą kochali i budowali, w której wychowywali swoje dzieci przez ponad 33 lata" - napisała synowa rabina.

09:12

Ponad 1000 ukraińskich żołnierzy, pojmanych w Mariupolu, zostało przewiezionych do Rosji - poinformowała rosyjska, państwowa agencja informacyjna Itar-Tass. Jeśli ruszy ich proces, szanse na wymianę ich za jeńców rosyjskich spadną niemal do zera. W Ukrainie traktowani jako bohaterzy narodowy, dla Rosjan są terrorystami.

08:51

Krótka animacja przedstawia przebieg trwającej od ponad 3 miesięcy wojny w Ukrainie,

08:45

08:41

Rosja kontynuuje ataki na Siewierodonieck z trzech kierunków, jednak ukraińska obrona się trzyma. Jest mało prawdopodobne, aby któraś ze stron konfliktu zyskała znaczącą przewagę w ciągu 24 godzin - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak dodano, zarówno Rosja, jak i Ukraina stają w obliczu podobnych wyzwań w zakresie utrzymania linii obrony i jednoczesnym wysyłaniu zdolnych jednostek bojowych do wykonywania działań ofensywnych.

"W okupowanym obwodzie chersońskim Rosja na siłę dostosowuje tamtejszą administrację do administracji Federacji Rosyjskiej, wprowadzając rubla i zatrudniając rosyjskich nauczycieli w celu wdrażania rosyjskiego programu nauczania i języka w szkołach. Rosja z dużym prawdopodobieństwem będzie twierdziła, że okupacja Chersonia jest dowodem na poprawę rządów i standardów życia narodu ukraińskiego" - podsumowano.

08:35

Ukraiński snajper zastrzelił Władimira Andonowa, zwanego także "Katem". Ten rosyjski żołnierz zyskał niechlubną sławę, kiedy zabijał cywilów i jeńców wojennych na Ukrainie w 2015 roku. Według doniesień, Andonow zginął w Charkowie.

08:27

Zniszczenia w Charkowie.

08:20

Ukraina zgodziła się udzielić Turcji 25 proc. zniżki na zakup produktów rolnych w zamian za mediacje w celu przywrócenia handlu morskiego - poinformował turecki dziennik "Yeni Safak", cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.



Według gazety przedstawiciele Turcji, Ukrainy, Rosji i ONZ mają się spotkać dziś w Stambule, aby omówić kwestię żeglugi handlowej po Morzu Czarnym. Ukraina obawia się ewentualnego ataku ze strony rosyjskich okrętów po uruchomieniu żeglugi i potrzebuje od państw trzecich gwarancji bezpiecznego eksportu płodów rolnych.

"Jako Turcja mówimy Ukrainie: Możecie wywieźć tę żywność, Rosja nie zaatakuje was, gdy korytarz zostanie otwarty" - cytuje gazeta słowa tureckiego ministra rolnictwa i leśnictwa Vahita Kirisci.

08:16

Żołnierze elitarnych jednostek wojsk powietrzno-desantowych są odsyłani do Rosji, ponieważ odmawiają dalszego uczestnictwa w walkach - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Żołnierze są zdemoralizowani. Według naszych informacji w oddziałach wchodzących w skład 106. oraz 76. dywizji powietrzno-desantowych żołnierze, którzy odmawiają dalszego uczestnictwa w działaniach wojennych są odsyłani z obwodu Ługańskiego do Rosji" - poinformowano w komunikacie.

08:13

Napływ rzeszy uchodźców z Ukrainy nie spowodował rażącego wzrostu przestępczości w Polsce. Informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa Polaków ze strony Ukraińców są rozpowszechniane przez rosyjską propagandę - ocenił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Nie możemy mówić o tym, że przyjmowanie uchodźców do Polski spowodowało wzrost działań o charakterze przestępczym lub rozbójniczym. Widzimy, że taką narrację próbuje nam sprzedawać rosyjska propaganda - podkreślił.

Według rzecznika to rosyjska propaganda i dezinformacja przekonuje, "że przyjmowanie uchodźców jest niebezpieczne dla Polaków ze względu na możliwe działania przestępcze, jak i ze względu na upadek państwa, które z powodu napływu dużej liczby osób przestanie być wydolne".

08:10

Na kierunku bachmuckim wojska rosyjskie zwiększyły intensywność użycia lotnictwa. Ostrzeliwano ukraińskie pozycje z moździerzy, artylerii lufowej i wyrzutni rakietowych m.in. w rejonie miejscowości Pokrowske, Berestowe i Wrubiwka. Ze śmigłowców Ka-52 zaatakowano okolice miejscowości Pokrowske, Widrodżennia i Jakowliwka.

Na kierunkach awdijiwskim, nowopawliwskim i zaporoskim wojsko rosyjskie prowadziło intensywny ostrzał m.in. okolic Marjinki, Awdijiwki, Wuhledaru i Komyszuwachy, aby nie dopuścić do przerzucenia rezerw ukraińskich na inne kierunki. Wróg przeprowadził atak lotniczy na Nju-Jork i rakietowy na Kurachowe.

Według ukraińskiego sztabu rosyjscy żołnierze wojsk desantowych, którzy odmówili udziału w działaniach bojowych, są wysyłani z obwodu ługańskiego z powrotem do Rosji.

08:02

Siły ukraińskie z powodzeniem powstrzymują rosyjski szturm na Siewierodonieck w obwodzie ługańskim - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sztab podkreśla, że walki trwają. W okolicach Toszkiwki natarcie przeciwnika nie przyniosło skutków. Siły rosyjskie próbowały też przesunąć się w kierunku Ustyniwki, ale zostały odparte przez ukraińskich obrońców.

07:58

Co najmniej dwa szpitale zostały zniszczone w wyniku ostrzałów w centrum Siewierodoniecka i mieście Rubiżne w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy - wynika z nowych zdjęć satelitarnych firmy Maxar Technologies, opisywanych w środę przez stację CNN.

W centrum Siewierodoniecka zniszczonych został szereg budynków na terenie szpitala, mimo dużego, wyraźnego czerwonego krzyża widocznego na dachu - podkreśliła CNN, opisując zdjęcia satelitarne wykonane w poniedziałek.

07:29

Siły rosyjskie zaczęły wycofywać się z pozycji w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - poinformował amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie.

Według ISW może to wynikać z dwóch przyczyn: aby przemieścić osłabione jednostki na tyły, albo aby wzmocnić rosyjską obronę na północnym zachodzie obwodu chersońskiego. Instytut podkreśla, że na razie nie jest w stanie potwierdzić miejsca pobytu wycofywanych oddziałów.

Według ISW rosyjskie wojska od końca maja koncentrowały w Wasylówce i Melitopolu siły osobowe oraz czołgi T-62. "Siły rosyjskie mogą skierować te wojska do obrony zajętych pozycji w obwodzie chersońskim przed ukraińskimi kontratakami. Brały też one udział w starciach w trzech przyfrontowych miejscowościach, ale 7 czerwca nie rozpoczęły natarcia w obwodzie zaporoskim" - napisano w raporcie.

07:16

Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział powiedział, że Ukraina wkrótce uruchomi system gromadzenia danych w celu rejestrowania dowodów zbrodni wojennych popełnionych lub nakazanych przez siły rosyjskie na Ukrainie. System ma zostać uruchomiony w przyszłym tygodniu.

07:05

Wieś Mała Rohań była celem rosyjskiego ataku już pierwszego dnia wojny. Leży kilka kilometrów od Charkowa, od granicy z Rosją dzieli ją zaś kilkanaście kilometrów. Na miejsce dotarła reporterka PAP. "Spadało na nas chyba wszystko, co mogło spaść. Bomby, rakiety, granaty. Ciężko tu żyć" - mówi jeden z ocalałych mieszkańców, Wasyl.

Jego zniszczony po ostrzałach dom stoi na końcu wioski. Na podwórku widać samochody ze śladami po pociskach, a kilkanaście metrów dalej rozbity rosyjski czołg. Tuż przy czołgu dwie mogiły.

"U nas tutaj jest wojna, taki ruski mir" - podkreśla Wasyl.

06:51

Część Ukraińców zmuszonych do wyjazdu do Rosji trafia do tzw. obozów przejściowych. Ci, którzy mają taką możliwość, uciekają np. do państw bałtyckich albo okrężną drogą wracają na Ukrainę - pisze serwis Hromadske.



Już przed rozpoczęciem pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie rosyjskie władze zaczęły "ewakuację" do Rosji mieszkańców części obwodu donieckiego i ługańskiego w Donbasie, niebędących pod kontrolą władz w Kijowie. Po 24 lutego skala tego zjawiska wzrosła - zaczęto wywozić mieszkańców okupowanych miast i wsi, np. Mariupola. Prowadząc ostrzały miejscowości i tzw. zielonych korytarzy ewakuacyjnych de facto zmuszano mieszkańców do wyjazdu do Rosji - podkreśla Hromadske.

06:29

Siły rosyjskie kontynuowały działania ofensywne w kilku miejscach we wschodniej Ukrainie. Ostatniej doby nie osiągnęły żadnych potwierdzonych korzyści w natarciach lądowych.

06:09

W szóstym miesiącu ciąży i z 10-letnią córką młoda Ukrainka przejechała samochodem 20 godzin z Iwano-Frankiwska do Włoch, uciekając przed wojną. Postanowiła urodzić dziecko w bezpiecznym miejscu. Pokonała 1700 kilometrów i dotarła do regionu Umbria.

Swoją historię 33-letnia lekarka Uliana opowiedziała włoskiej agencji Ansa po tym, gdy 14 maja urodziła dziecko w miejscowości Foligno. Chłopiec otrzymał imię Maxim.

Obecnie Uliana ma jedno marzenie: "chcę wrócić jak najszybciej do Ukrainy, bo Maxim musi zobaczyć swojego tatę, Ihora"- wyjaśniła. Jak dodała, wyruszy w drogę powrotną , gdy tylko otrzyma dokumenty dla dziecka.

05:49

W Doniecku rozpoczął się "proces" przeciwko dwóm Brytyjczykom i Marokańczykowi. Oskarża się ich o "najemnictwo i popełnianie przestępstw mających na celu przymusowe przejęcie i utrzymanie władzy".

05:33

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w samej Buczy zginęło 461 osób - taką informację przekazało Miniesterstwo Spraw Wewnetrznych Ukrainy, cytując komendanta głównego policji Ihora Kłymenkę. On razem z ambasador USA w Ukrainie Bridget Brink odwiedzili wczoraj miejsca masowego pochówku zabitych mieszkańców i katownię w Buczy.

05:20

Jedyny lotniskowiec Rosji,"Admirał Kuzniecow", ma kolejne opóźnienie w remoncie i powróci do służby najwcześniej w 2024 roku - poinformowała centralna agencja prasowa Federacji Rosyjskiej TASS, powołując się na źródła wojskowe.

Źródło, na które powołuje się rosyjska agencja, twierdzi, że podczas prac odkryto usterki, które oznaczają, że okręt pozostanie w doku dłużej, niż początkowo planowano.

W grudniu 2019 r. w wyniku pożaru na pokładzie lotniskowca zginął co najmniej jeden wojskowy, a 12 osób zostało rannych.

05:12

Bank Światowy poinformował we wtorek, że jego rada dyrektorów zatwierdziła dodatkowe finansowanie dla Ukrainy w wysokości 1,49 miliardów dolarów, zwiększając tym samym łączne wsparcie dla Kijowa do ponad 4 miliardów dolarów.

Fundusze mają zostać przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników rządowych i socjalnych

05:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim cyklicznym wystąpieniu w mediach społecznościowych stwierdził, że sytuacja w ogarniętej walkami wschodniej Ukrainie nie uległa znaczącym zmianom. Według słów prezydenta najbardziej zacięte walki toczą się w okolicach Siewierodoniecka, Lisiczańska i Popasnej.

W swym przemówieniu Zełenski pytał retorycznie o sens tych działań, gdyż zdaniem prezydenta okupant jest już świadomy, że w Ukrainie nie ma dla niego perspektyw. Nastroje takie są rejestrowane w przechwyconych rozmowach żołnierzy rosyjskich - dodał.

05:04

Najważniejsze wydarzenia minionej doby zebraliśmy dla Was w specjalnym >>>PODSUMOWANIU DNIA<<<

05:00