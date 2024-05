Dekret prorosyjskich władz okupowanego obwodu zaporoskiego jest jednocześnie próbą zapewnienia dodatkowych żołnierzy dla rosyjskich sił zbrojnych, jak i elementem rusyfikowania okupowanych terenów Ukrainy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Wojska Ukrainy przeprowadziły 95 starć bojowych w walkach z okupacyjną armią Rosji w ciągu ostatniej doby oraz zniszczyły 23 drony, którymi atakowane były obiekty infrastruktury cywilnej – poinformował Sztab Generalny w Kijowie. Amnesty International potępiła Rosję za użycie amunicji kasetowej przeciwko ludności cywilnej na Ukrainie. Niedziela jest 802. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia.

Zniszczone budynki w mieście Orichiw w obwodzie zaporoskim / Alena Solomonova / PAP

11:39

Umieszczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na liście poszukiwanych przez Rosję przestępców to część operacji Kremla, który chce podważyć legalność jego prezydentury i doprowadzić do izolacji dyplomatycznej jego państwa - ocenił amerykański Instytut Studiów nad Wojną ISW.

11:25

Niektóre europejskie agencje wywiadowcze ostrzegły swoje rządy, że Rosja planuje akty sabotażu na całym kontynencie - informuje "Financial Times". "Siły rosyjskie podczas przeprowadzania takich operacji nie mają żadnego względu na życie cywilów" - podkreślono.

11:08

Brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że 17 kwietnia prorosyjski gubernator obwodu zaporoskiego wydał dekret stwierdzający, że Rosja przygotowuje niezbędną infrastrukturę i środki do poboru do wojska na okupowanych przez nią obszarach obwodu.

Zwrócono uwagę, że to pierwsze działania w celu poboru na tymczasowo okupowanym obszarze Ukrainy od czasu jego nielegalnej aneksji przez Rosję we wrześniu 2022 roku. Jak oceniono, jest prawdopodobne, że Rosja postrzega to jako sposób na zaspokojenie potrzeby swoich sił zbrojnych do pozyskania większej liczby żołnierzy do walki, jednak efekt dekretu będzie prawdopodobnie ograniczony, biorąc pod uwagę, że znacząca część ludności obwodu zaporoskiego go opuściła. Podano przykład Melitopola, największego miasta kontrolowanej przez Rosję części obwodu zaporoskiego, gdzie pozostało tylko 40 proc. przedwojennej populacji, z czego połowa to etniczni Rosjanie, którym zaoferowano pracę.

"Dekret jest także częścią szerszej kampanii rosyjskich władz na tymczasowo okupowanych terytoriach mającej na celu zmuszenie populacji do zaakceptowania rosyjskiej władzy. To zestraja się z próbami zapewnienia, że mieszkańcy będą mieli paszporty Federacji Rosyjskiej i zagłosują w niedawnych rosyjskich wyborach prezydenckich. Kreml kontynuuje prowadzenie bezlitosnej polityki rusyfikacji na tymczasowo okupowanych terytoriach" - napisano.

10:09

Cały świat widzi sąsiada Ukrainy, który złamał przykazania i przyszedł nas zabić, jednak wierzymy, że Bóg nosi szewron z ukraińską flagą i z takim sojusznikiem życie pokona śmierć - oświadczył w orędziu z okazji świąt wielkanocnych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



08:05

Sztab generalny zapewnił, że "ukraińscy żołnierze nadal niszczą siły wroga w ludziach i sprzęcie i zmniejszają ich liczebność na całej linii frontu".

"W ciągu ostatniej doby lotnictwo Sił Obronnych uderzyło w siedem obszarów koncentracji personelu, trzy stanowiska dowodzenia, trzy przeciwlotnicze systemy rakietowe i jeden skład amunicji wroga. Ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły również jeden pocisk kierowany Ch-59/69. Wojska rakietowe zniszczyły jedno stanowisko dowodzenia, jeden obszar koncentracji personelu, stację radarową i inny ważny obiekt wroga" - oświadczyła ukraińska armia w komunikacie na Facebooku.

08:04

Wojska Ukrainy przeprowadziły 95 starć bojowych w walkach z okupacyjną armią Rosji w ciągu ostatniej doby oraz zniszczyły 23 drony, którymi atakowane były obiekty infrastruktury cywilnej - poinformował Sztab Generalny w Kijowie.

"(...) Wróg przeprowadził pięć ataków rakietowych i 69 ataków powietrznych, wystrzelonych 74 razy z systemów rakietowych na pozycje naszych wojsk i zaludnione obszary. Niestety, rosyjskie ataki terrorystyczne pociągnęły za sobą ofiary wśród ludności cywilnej. Zniszczone i uszkodzone zostały budynki prywatne i wielorodzinne, obiekty infrastruktury cywilnej" - podano.

Armia oświadczyła, że Rosjanie wypuścili w kierunku Ukrainy 24 samoloty bezzałogowe produkcji irańskiej Shahed. "Ukraińskie siły obrony powietrznej zniszczyły 23 atakujące drony" - podkreślono.

07:21

Wycie syren alarmowych ostrzegających przed rosyjskimi atakami i apele o ukrycie się w schronach towarzyszyły mieszkańcom wschodniej Ukrainy w nocy z soboty na niedzielę, gdy wyznawcy prawosławia zaczynali świętować Wielkanoc. W Kijowie wierni ruszyli do cerkwi po zakończeniu godziny policyjnej.

06:32

W sobotę wspólnoty ukraińska i gruzińska we Francji zorganizowały wspólny wiec przed Panteonem w Paryżu pod hasłami wolności Ukrainy i Gruzji oraz ich europejskiej przyszłości, dołączyły do nich dzieci ukraińskiego personelu wojskowego we Francji - poinformował Ukrinform.

06:30

Po analizie zdjęć ataku bombowego Rosji na Odessę 29 kwietnia Amnesty International potępiła Rosję za użycie amunicji kasetowej przeciwko ludności cywilnej Ukrainy, przypominając, że taki ostrzał jest zbrodnią wojenną - poinformował Interfax Ukraina.

Organizacja dołączyła do swojego oświadczenia na platformie X film przedstawiający miejsca rosyjskiego ataku w Odessie 29 kwietnia. Na nagraniu widać, że materiał z ataku wydaje się pokazywać użycie broni kasetowej - twierdzi Amnesty International. i dodaje: "Używanie broni zakazanej na szczeblu międzynarodowym jest zbrodnią wojenną".

"Ten ukraiński budynek, znany lokalnie jako zamek Harry'ego Pottera, został zniszczony; co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 30 zostało rannych. Rosyjska agresja na Ukrainę musi się zakończyć" - stwierdziła w oświadczeniu międzynarodowa organizacja praw człowieka.