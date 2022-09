Zachód jest zaniepokojony groźbą Rosji dotyczącą broni jądrowej - pisze Reuters. Ukraińskie rakiety spadły na hotel Kolos na peryferiach okupowanego przez Rosjan Chersonia. Miała to być baza stacjonowania rosyjskich żołnierzy. Rosjanie 10 października mogą rozpocząć mobilizację w Mariupolu. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że tydzień po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą na tereny okupowane przybywają oddziały złożone ze zmobilizowanych. Ludzie ci nie przeszli żadnych przygotowań - ocenia sztab. "Ta farsa na terytoriach okupowanych nie może być nawet nazwana imitacją referendum" - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym wystąpieniu zapewnił, że te ziemie powrócą do Ukrainy. Śledzimy dla Was najważniejsze wydarzenia z 217. dnia wojny w naszej relacji minuta po minucie 28.09.2022 roku.

Zniszczona zajezdnia kolejowa w Charkowie na zdjęciu z 28 września / Mykola Kalyeniak / PAP

17:13

Niemcy są otwarte na przyjęcie rosyjskich dezerterów. Wielu Ukraińców krytykuje taką postawę rządu niemieckiego, bo się boją. Kobiety, których córki lub siostry zostały zgwałcone przez Rosjan w Buczy czy Mariupolu lub które same doświadczyły takiej przemocy, szukają w Niemczech ochrony, a nie ponownej traumy - donoszą niemieckie media.

16:59

16:42

Decyzja Władimira Putina o mobilizacji na wojnę z Ukrainą jeszcze bardziej pogorszy sytuację rosyjskiej gospodarki. Na front pojedzie jeden na stu aktywnych pracowników, co w połączeniu z masowymi ucieczkami mężczyzn za granicę może doprowadzić rodziny zmobilizowanych żołnierzy do ubóstwa - oceniła agencja Bloomberga.

16:18

Zachód jest zaniepokojony groźbą Rosji dotyczącą broni jądrowej, zwłaszcza, że część polityków i ekspertów uważa, iż może ona użyć na Ukrainie jednej lub kilku taktyczny bomb atomowych, a Władimir Putin może podjąć taką decyzję choćby po to, by utrzymać się u władzy - pisze w środę agencja Reutera.

16:12

Krakowscy radni jednogłośnie przyjęli w środę rezolucję "w sprawie uznania osób wspierających kremlowski reżim jako persona non grata w Krakowie".

Rezolucja jest pokłosiem zapowiedzi koncertu w tym mieście brytyjskiego muzyka Rogera Watersa. Koncert został już odwołany przez organizatorów.

16:07

Były prezydent USA Donald Trump zaproponował, że stanie na czele grupy, która miałaby doprowadzić do dyplomatycznego porozumienia z Rosją. Skomentował w ten sposób wybuchy gazociągów Nord Stream, ostrzegając, że mogą one doprowadzić do wojny.

15:40

"Rosyjscy okupanci wkrótce ogłoszą 'częściową mobilizację' na podbitych obszarach obwodów chersońskiego i zaporoskiego na południu Ukrainy. Nowym celem Kremla będzie opanowanie całej Zaporoszczyzny" - oznajmił w środę rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

15:32

"Wysyłanie nowych rekrutów, słabo wyszkolonych rosyjskich rezerwistów i niewyszkolonych cywilów na Ukrainę to przepis na rzeź. Nie są przygotowani na to, co ich spotka" - ocenił w artykule dla "Washington Post" były generał wojsk USA w Europie Mark Hertling.

14:51

Ukraińskie rakiety spadły na hotel Kolos na peryferiach okupowanego przez Rosjan Chersonia. Po eksplozji duża część budynku zawaliła się. Rosjanie informują, że są poszkodowani i twierdzą, że był to atak na cywilów.

Z kolei ukraińskie media odpowiadają: "zastanówmy się, kto mieszka w hotelu w czasie wojny w okupowanym mieście". To sugestia, że była to baza stacjonowania rosyjskich żołnierzy.

14:36

Rosjanie dostarczyli kolejne pręty paliwowe do elektrowni jądrowej w Paksu w środkowych Węgrzech - poinformował w środę węgierski minister spraw zagranicznych i handlu Peter Szijjarto.

Rosyjski koncern Rosatom buduje dwa nowe bloki elektrowni jądrowej w Paksu. Jest to możliwe, gdyż zachodnie sankcje nałożone na Moskwę nie obejmują energetyki jądrowej. Kontrakt między stroną węgierską i rosyjską został podpisany bez ogłoszenia przetargu w 2014 roku. W ramach inwestycji wartej około 12 mld euro aż 80 proc. kosztów ma być pokryte z rosyjskiego kredytu.

14:16

Litwa jeszcze w tym roku zwiększy wydatki na obronę o kolejne 148 mln euro - postanowił w środę rząd. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wojskowych SUV-ów, systemu rakietowego HIMARS, radarów i amunicji. Tegoroczny budżet na obronę wyniesie w sumie 2,52 proc. PKB.

Minister obrony Arvydas Anuszauskas oświadczył, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone na odbudowę zdolności wojskowych Litwy po przekazaniu przez nią części własnego uzbrojenia Ukrainie.

14:02

13:52

W okupowanym Mariupolu w obwodzie donieckim, na południowym wschodzie Ukrainy, Rosjanie mogą rozpocząć 10 października mobilizację. Zaczęli już zbieranie danych - powiedział w środę Petro Andriuszczenko, doradca lojalnego wobec władz w Kijowie mera Mariupola.

13:11

12:56

Obywatele Stanów Zjednoczonych nie powinni podróżować do Rosji, a przebywający już w Rosji powinni natychmiast opuścić ten kraj, gdy pozostają jeszcze ograniczone możliwości wyjazdu - przekazała ambasada USA w Moskwie w ostrzeżeniu dotyczącym stanu bezpieczeństwa.

Zobacz również: Ambasada USA wzywa Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia Rosji

12:47

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała, że ustaliła tożsamość pięciu rosyjskich wojskowych odpowiedzialnych za ostrzelanie w lutym kolumny aut ewakuujących mieszkańców Hostomla w obwodzie kijowskim. Zginęło wówczas pięć osób.

Jak podała SBU w oficjalnym komunikacie, zbrodni tych dopuścili się członkowie pododdziałów rosyjskiej Gwardii Narodowej (Rosgwardii) z Kemerowa i Nowokuzniecka i oddziału specjalnego policji OMON w Kraju Krasnojarskim. W oficjalnym komunikacie, opublikowanym w serwisie Telegram, SBU nie podała ich nazwisk, ale opublikowała ich fotografie.

Telegram

12:45

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w środę, że ustaliła tożsamość pięciu rosyjskich wojskowych odpowiedzialnych za ostrzelanie w lutym kolumny aut ewakuujących mieszkańców Hostomla w obwodzie kijowskim. Zginęło wówczas pięć osób.

12:42

Chcielibyśmy kiedyś ułożyć relacje z Rosją, ale nie z Rosją imperialną, popełniającą zbrodnie - mówił w środę podczas odbywającego się we Wrocławiu VIII Kongresu Energetycznego wiceminister MSZ Paweł Jabłoński.

12:34

"Ruscy jeździli po domach i zmuszali do głosowania. Podpisałeś za - dawali rosyjski dowód, a mężczyzn zabierali do wojska. Podpisałeś przeciw, potrafili zabrać do filtracyjnego obozu. I nie ma wyboru, że nie chcesz głosować. Musisz" - tak o pseudoreferendum ws. przyłączenia do Rosji opowiedziała PAP 30-letnia mieszkanka Chersonia.



11:15

W ciągu siedmiu dni od ogłoszenia przez Władimira Putina mobilizacji na wojnę z Ukrainą, przybyło do Finlandii przez jej wschodnią granicę ponad 46 tys. obywateli Rosji - informuje fińska straż graniczna. Hotele w Karelii są pełne Rosjan, ale obecnie zdecydowana większość - 80 proc. - udaje się w dalszą podróż do innych krajów.

11:00

Wyniki rosyjskiego pseudoreferendum w okupowanym obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy są rozbieżne z liczbą ludności w tym regionie - powiedział w środę szef administracji obwodowej Serhij Hajdaj.

10:14

Tak teraz wygląda przejście graniczne rosyjsko-gruzińskie Upper-Lars.

10:10

O poranku rosyjskie rakiety spadły na miasto Hulajpołe w obwodzie zaporoskim.

09:51

Rosyjskie pseudoreferenda aneksyjne na ziemiach okupowanych nie mają mocy prawnej - oświadczyło w środę ukraińskie MSZ. Zaapelowano do krajów Unii Europejskiej i NATO o zwiększenie pomocy wojskowej dla Ukrainy dla odparcia rosyjskiej inwazji.

09:32

Ukraina w ostatnich dniach wzmogła swoje działania ofensywne na północnym wschodzie kraju, ale Rosja prowadzi bardziej zdecydowaną obronę niż wcześniej i sama też próbuje posuwać się w kierunku Bachmutu w obwodzie donieckim - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

09:06

Niektórzy rosyjscy żołnierze tuż po mobilizacji są wysyłani na front. W sieci pojawił się film na którym rosyjski jeniec mówi, że poddał się Ukraińcom 3 dni od mobilizacji.

08:52

W rosyjskich ostrzałach miejscowości w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy zginęło minionej doby pięciu cywilnych mieszkańców, a dziesięciu zostało rannych - poinformował w środę Pawło Kyryłenko, szef władz tego regionu.

08:08

Według informacji ukraińskich sił zbrojnych, Rosjanie na wojnie stracili już ponad 58 tysięcy żołnierzy.

07:30

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informuje w środę, tydzień po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą, że na tereny okupowane przybywają oddziały złożone ze zmobilizowanych. Ludzie ci nie przechodzili żadnych przygotowań - ocenia sztab.

07:02

Władze rosyjskie mogą podjąć próbę przeformułowania na "operację antyterrorystyczną" inwazji i okupacji terytoriów ukraińskich, które Moskwa zamierza wkrótce anektować - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

06:30

Stany Zjednoczone przygotowują kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 1,1 mld dolarów - podała we wtorek agencja Reutera. Waszyngton ma to ogłosić wkrótce po zaznajomieniu się z wynikami pseudoreferendów na okupowanych obszarach tego kraju.

05:49

Ukraińcy wyzwalają kolejne regiony.

05:29

"Nie zaakceptujemy wyników pseudoreferendów na okupowanych przez Rosjan obszarach Ukrainy i nadal będziemy wspierać ten kraj z niesłabnącą mocą" - powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wywiadzie dla dziennika "Neue Osnabruecker Zeitung"

05:22

Władimir Putin został zapędzony do narożnika, dlatego z dnia na dzień coraz bardziej prawdopodobne staje się użycie przez niego taktycznej broni jądrowej - uważa były agent CIA Robert Baer.



05:18

"Ta farsa na terytoriach okupowanych nie może być nawet nazwana imitacją referendum" - powiedział we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W wieczornym wystąpieniu zapewnił, że te ziemie powrócą do Ukrainy.

05:10

NATO powinno odpowiedzieć na ewentualny rosyjski atak jądrowy na Ukrainie w sposób konwencjonalny, ale dewastujący - powiedział we wtorek szef MSZ Zbigniew Rau w wywiadzie dla telewizji NBC News. Ocenił też, że rosyjska mobilizacja nie zmieni biegu wojny, ale może osłabić wsparcie Rosjan dla działań władz.