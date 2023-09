Władimir Putin powiedział - po rozmowach z Recepem Tayyipem Erdoganem - że Rosja jest gotowa do podpisania umowy zbożowej, jeśli Zachód spełni jego żądania. Prezydent Turcji przyjechał do Soczi, licząc m.in. że przekona prezydenta Rosji do wznowienia porozumienia. Erdogan stwierdził natomiast, że że jego zdaniem wkrótce uda się znaleźć rozwiązanie w tej sprawie.

Recep Tayyip Erdogan i Władimir Putin / MIKHAEL KLIMENTYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Erdogan przed przyjazdem do rosyjskiego Soczi wielokrotnie powtarzał, że liczy na to, że przekona Putina do wznowienia umowy zbożowej. Moskwa odmówiła w lipcu wznowienia umowy, która umożliwiła eksport około 33 mln ton ukraińskich produktów rolnych przez porty Morza Czarnego. Kreml argumentował decyzję problemami z eksportem własnej żywności i nawozów, których usunięcia obecnie oczekuje.

Erdogan wielokrotnie podkreślał wagę wznowienia inicjatywy i jej znaczenie dla uniknięcia kryzysu żywnościowego w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ukraina i Rosja są głównymi eksporterami pszenicy, jęczmienia, oleju słonecznikowego i innych towarów, na których w dużej mierze polegają gospodarki krajów rozwijających się.

Jako Turcja wierzymy, że w krótkim czasie uda nam się znaleźć rozwiązanie, które spełni oczekiwania - powiedział dziś Erdogan, po pierwszym od 2022 roku bezpośrednim spotkaniu z Putinem. Zaznaczył, że Ukraina powinna złagodzić swoje stanowisko negocjacyjne wobec Rosji w rozmowach w sprawie wznowienia porozumienia zbożowego. Ukraina musi szczególnie złagodzić swoje podejście, aby możliwe było podjęcie wspólnych kroków z Rosją - powiedział.

Rosyjski prezydent stwierdził natomiast, że Zachód w dalszym ciągu ogranicza rosyjski eksport produktów rolnych.

Będziemy gotowi rozważyć możliwość wznowienia umowy zbożowej i dzisiaj ponownie powiedziałem o tym panu prezydentowi. Zrobimy to, gdy tylko wszystkie porozumienia w sprawie zniesienia ograniczeń w eksporcie rosyjskich produktów rolnych zostaną w pełni wdrożone - stwierdził Putin.

Putin powiedział przy tym, że alternatywą dla porozumienia zbożowego, umożliwiającego eksport ukraińskich produktów przez Morze Czarne, jest rosyjska propozycja dostaw do krajów afrykańskich miliona ton zboża przez Turcję, przy wsparciu finansowym Kataru. Zapowiedział jednocześnie, że w ramach tego rozwiązania Moskwa zamierza wkrótce podpisać umowy z sześcioma krajami afrykańskimi, które mają otrzymać od Rosji "darmowe zboże".

Erdogan podkreślił jednak, że jest przeciwny "propozycjom alternatywnym" wobec porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.

Podczas spotkania rosyjski prezydent odniósł się także do ukraińskiej kontrofensywy. Według niego jest ona porażką.

To nie wpadka, to porażka. Przynajmniej dzisiaj tak to wygląda. Zobaczymy, co będzie dalej - mam nadzieję, że tak będzie dalej - powiedział.

Z kolei prezydent Turcji kolejny raz ogłosił, że jest gotowy do bycia mediatorem pomiędzy Rosją i Ukrainą w sprawie zakończenia konfliktu na Ukrainie.