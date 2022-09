Stany Zjednoczone nie mają nadziei, że prezydent Rosji Władimir Putin jest gotowy do zakończenia wojny na Ukrainie - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby w wywiadzie dla niezależnej rosyjskiej telewizji "Dożd", którego fragmenty cytuje portal Ukraińska Prawda.

Władimir Putin / GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

To nie jest wojna z USA, to nie jest wojna z NATO. Putin zdecydował się rozpocząć wojnę z Ukrainą i Ukraińcami - mówił Kirby. I niestety nic z tego, co obserwujemy dzisiaj, nie pozwala nam mieć nadziei, że jest gotów położyć kres tej wojnie, zabijaniu pokojowo nastawionych Ukraińców - dodał.



Komentując oświadczenia rosyjskich oficjeli, że dostawy broni z Zachodu na Ukrainę tylko przedłużają konflikt, Kirby powiedział, że "ten konflikt przedłuża się tylko z powodu chęci Putina, aby go kontynuować".



On mógłby dziś zakończyć wojnę, gdyby zgodził się na wycofanie swoich wojsk i dobrowolnie zasiadł z Zełenskim do stołu negocjacyjnego, by omówić zakończenie tego konfliktu. Oczywiście Zełenski powinien sam zdecydować, czy jest gotowy do negocjacji i powinniśmy go szanować jako naczelnego wodza - powiedział Kirby.



Podkreślił, że oczywiste jest, iż w ostatnich dniach Putin pokazał, że nie jest tym zainteresowany. Ale Putin mógłby jutro zakończyć tę wojnę, nawet bez negocjacji, gdyby po prostu wycofał swoje wojska z Ukrainy i uznał jej suwerenność - podsumował rzecznik bezpieczeństwa narodowego Białego Domu.