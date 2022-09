W przyszłym tygodniu Senat zajmie się zaproponowanymi w piątek przez Sejm poprawkami do ustawy o dodatku węglowym. Olej napędowy może w najbliższych dniach znów podrożeć. We wtorek rozpoczyna się też XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wśród gości - Garri Kasparow, rosyjski arcymistrz szachowy, który obecnie jest jednym z największych krytyków Putina.

W piątek posłowie przegłosowali poprawki, które mają zlikwidować nadużywanie rządowego wsparcia. Czyli zgłaszanie np. trzech rodzin pod jednym dachem jako odrębne gospodarstwa. Każde z nich miałoby dostać po 3 tysiące złotych.

Jak mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości - Marek Suski - po podpisaniu poprawionej ustawy, obowiązywać będzie zasada "jeden adres zamieszkania - jeden dodatek".



Ustawa trafi prawdopodobnie pod środowe obrady Senatu.

Garri Kasparow w Karpaczu

Dzień wcześniej, we wtorek, w Karpaczu ruszy XXXI Forum Ekonomiczne, na którym pojawi się między innymi słynny rosyjski arcymistrz szachowy Garri Kasparow. Ten jest teraz jednym z głównych krytyków Kremla.

Olej napędowy znów podrożeje

To, co będzie dotyczyć nas bezpośrednio w kwestii naszych finansów w najbliższych dniach, to na pewno ceny paliw, które nie oszczędzą naszych portfeli - szczególnie kierowców tankujących olej napędowy.

Tutaj trudno o optymizm. 7,65-7,79 zł. To jest przedział, w jakim znajdzie się to paliwo, a więc przed nami perspektywa dalszych zwyżek (...) W przypadku benzyn ta zmiana nie będzie szczególnie odczuwalna: 6,52-6,64 zł, a więc nawet potencjał niewielkich zmian spadkowych - mówi Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

Cena autogazu będzie raczej niezmienna. Nie powinna przekroczyć średnio 3,20 zł.