Praca portu jest zablokowana

"Prom zatonął. Oznacza to, że praca tej części portu jest faktycznie zablokowana (...). Mają jeszcze jedną platformę do załadunku wagonów na prom, ale promów nie ma i to jest problem. Nic dziwnego, że mieszkańcy okupowanego ukraińskiego Krymu natychmiast zareagowali masowymi wizytami na stacjach benzynowych" - podkreślił rzecznik marynarki wojennej.

Płetenczuk dodał, że atak na prom został przeprowadzony przez marynarkę wojenną we współpracy z innymi oddziałami Sił Obronnych.