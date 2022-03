Do tej pory biegali z Gniezna do Warszawy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Teraz pobiegną dla ukraińskich dzieci. Bieg z Pierwszej Stolicy do Stolicy zamienia się w Wielką Sztafetę Pomocy Dzieciom Ukrainy. Chodzi o zebranie pieniędzy, które zostaną przekazane najmłodszym ofiarom wojny. Biegacze maja do pokonania prawie 400 kilometrów. Do biegu może dołączyć każdy. Tak samo każdy może dorzucić się do zbiórki wirtualnej albo wrzucić pieniądze do puszki.