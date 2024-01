W graniczącym z Ukrainą rosyjskim obwodzie biełgorodzkim rozbił się samolot transportowy Ił-76; rosyjskie władze twierdzą, że na pokładzie były 74 osoby, w tym 65 ukraińskich jeńców, z kolei Kijów podał, że maszyna transportowała pociski rakietowe S-300. Oddział ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), który w sierpniu 2023 roku zniszczył lub uszkodził w Rosji trzy bombowce strategiczne Tu-22M3, przemierzył wcześniej pieszo ponad 600 km przez terytorium wroga; grupa dywersantów została rozbita przez Rosjan podczas powrotu na Ukrainę - ujawnił HUR. Środa jest 700. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieraliśmy w relacji z 24.01.2024 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Zdjęcie ilustracyjne / Kateryna Klochko / PAP/EPA

23:11

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do przeprowadzenia międzynarodowego śledztwa w sprawie katastrofy rosyjskiego samolotu Ił-76, który według Moskwy przewoził ukraińskich więźniów w drodze na wymianę.



Jest oczywiste, że Rosjanie igrają z życiem ukraińskich więźniów, z uczuciami ich krewnych i emocjami naszego społeczeństwa - oświadczył w swoim codziennym przemówieniu Wołodymyr Zełenski. Prezydent nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, że ofiarami katastrofy rzeczywiście byli więźniowie z Ukrainy.



We wtorek Ukraina i Rosja miały przeprowadzić wymianę jeńców. Rosjanie oświadczyli, że nie doszło do niej, gdyż samolot z 65 ukraińskimi jeńcami wojennymi na pokładzie został zestrzelony przez Ukraińców. Strona ukraińska oświadczyła wcześniej, że Ił-76 przewoził pociski rakietowe S-300.



22:00

W Norfolk, na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych ruszyły ćwiczenia wojskowe NATO pod kryptonimem Steadfast Defender 24 (STDE-24). To największa od zakończenia zimnej wojny symulacja konfliktu zbrojnego.

Ćwiczenia są reakcją Sojuszu na napaść Rosji na Ukrainę i rosyjskie groźby pod adresem państw NATO. Mają zweryfikować zdolność NATO do szybkiej mobilizacji i transportu wojsk amerykańskich w celu "wzmocnienia obronności Europy".

20:55

"Od miesięcy trwa spór o dostawę niemieckich pocisków manewrujących Taurus na Ukrainę, a teraz Brytyjczycy złożyli ofertę, która może pomóc kanclerzowi Olafowi Scholzowi wyjść z kłopotu" - pisze portal dziennika "Handelsblatt". Pomysł polega na tym, aby niemiecki rząd wyeksportował pociski Taurus do Wielkiej Brytanii, co dałoby rządowi w Londynie możliwość wyposażenia Ukrainy w kolejne pociski manewrujące innego modelu - Storm Shadow.

Brytyjska oferta dostępna jest już od kilku tygodni - dowiedział się "Handelsblatt" od wysokich rangą dyplomatów i przedstawicieli rządu. Urząd Kanclerski nie chciał komentować ewentualnej wymiany, gdy został o to zapytany. "Jednak według osób zaznajomionych ze sprawą brytyjska oferta jest tam analizowana" - czytamy.

Dla kanclerza federalnego Olafa Scholza porozumienie z Brytyjczykami byłoby okazją do rozwiązania problemu: od miesięcy trwa spór o Taurusa, zarówno w berlińskiej koalicji rządowej, jak i wśród krajów wspierających Ukrainę. Do tej pory Scholz odmawiał dostarczenia pocisków manewrujących Taurus bezpośrednio na Ukrainę, a tym samym spełnienia prośby ukraińskiego rządu.

20:41

Jedna osoba została ranna w wyniku ataku dronów na ukraiński port w Odessie - poinformował na Telegramie gubernator Ołeh Kiper.

20:27

W połowie stycznia białoruski resort obrony poinformował o nowej doktrynie wojskowej Mińska. W środę dowiedzieliśmy się, jakie państwa i sojusze są definiowane jako "nieprzyjazne" dla Białorusi. To Polska, Wielka Brytania, USA, Ukraina, kraje bałtyckie i NATO.

20:10

Prezydent Joe Biden i sekretarz stanu Antony Blinken od dawna popierają modernizację tureckiej floty F-16, ale Kongres wciąż ma w tej kwestii kluczową rolę do odegrania - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel.

Wyraził jednocześnie zadowolenie z zatwierdzenia przez parlament Turcji wejścia Szwecji do NATO i dodał, że liczy, iż to samo wkrótce zrobi parlament Węgier.

Vedant Patel odniósł się w ten sposób do oczekiwań, że po zgodzie tureckiego parlamentu na ratyfikację szwedzkiej akcesji do NATO USA zgodzą się na transfer nowocześniejszych samolotów F-16 do Turcji, o co Ankara od dawna zabiega i co łączyła ze sprawą rozszerzenia Sojuszu.



19:45

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował, że polscy wolontariusze z inicjatywy Zbroimy Ukrainę przekazali tej służbie śmigłowiec medyczny Mi-2 AM-1. Maszyna będzie wykorzystywana do transportu rannych żołnierzy i cywilów z miejscowości w pobliżu linii frontu.

Helikopter jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny, co pozwoli na udzielanie pomocy poszkodowanym jeszcze w powietrzu, podczas lotu. Mi-2 może przetransportować jedną ciężką ranną osobę lub trzy lekko ranne.

Wywiad wojskowy podziękował osobom z kierownictwa inicjatywy Zbroimy Ukrainę: dziennikarzowi Bożydarowi Pająkowi, aktywistce Nadiji Moroz-Olszańskiej i prawniczce Chrystynie Potapenko. Na portalu HUR ukazało się nagranie ukazujące śmigłowiec przekazany przez Polaków.

Wideo youtube

"(To) kolejny przejaw przyjaźni i wsparcia ze strony Polski, (który) pomoże ocalić życie naszych żołnierzy i ludności cywilnej przed barbarzyństwem moskiewskich terrorystów. Razem do zwycięstwa!" - czytamy na stronie HUR.

19:38

Białoruś zwiększyła nasycenie środków walki elektronicznej na swojej zachodniej granicy. Choć Mińsk nie wskazał tego wprost, to wydaje się, że jest to odpowiedź na oficjalnie rozpoczęte dziś ćwiczenia NATO Steadfast Defender 2024.

19:31

Co najmniej dwie osoby zginęły, a osiem zostało rannych w rosyjskim ostrzale rakietowym miasta Hirnyk w obwodzie donieckim - poinformował szef władz tego regionu na wschodzie Ukrainy, Wadym Fiłaszkin.

Wśród rannych jest 16-latek, którego stan lekarze oceniają jako bardzo ciężki.

Rosyjskie wojsko zaatakowało miasto ok. godz. 15:00 czasu polskiego, uderzając w zabudowę mieszkalną. Uszkodzone zostały dwa bloki i 43 domy prywatne na pięciu ulicach.

19:22

Dobrym rozwiązaniem byłoby ustawienie w miejscach dużego przepływu ludzi, np. na dworcach, schronów kontenerowych - uważa Gints Reinsons, szef wydziału obrony cywilnej rady miejskiej Rygi. O dostępności schronów debatowano dziś w łotewskim parlamencie.

Władze Rygi ustaliły, że w liczącym ponad 600 tys. mieszkańców mieście jest 355 miejsc, które można wykorzystać w charakterze schronu. Jak podaje portal publicznego nadawcy LSM, informacji o schronach specjaliści musieli szukać w archiwach i muzeach.

19:16

W Norfolk na północnym-wschodzie Stanów Zjednoczonych ruszyły ćwiczenia wojskowe NATO pod kryptonimem Steadfast Defender 24 (STDE-24). To największa od zakończenia zimnej wojny symulacja konfliktu zbrojnego.

19:08

Dziennikarze ukraińskiej redakcji Radia Swoboda ustalili nazwiska trzech członków załogi Ił-76, który rozbił się w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim. Ich śmierć potwierdzili bliscy.

18:58

Waszyngton stwierdził - słowami rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego Johna Kirby'ego - że nie ma wystarczających danych, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski na temat katastrofy samolotu transportowego Ił-76 w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim.

18:50

W mieście Gorniak w obwodzie donieckim w rosyjskim ataku rakietowym zginęły dwie kobiety - poinformował ukraiński portal Suspilne.

Telegram

18:44

Rosja poprosiła o zwołanie pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z katastrofą samolotu wojskowego Ił-76 w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim. Spotkanie odbędzie się o godz. 21:00 czasu polskiego.

18:35

Przygotowywany przez Unię Europejską 13. pakiet sankcji wobec Rosji przewiduje poszerzenie listy osób fizycznych i prawnych, które zostaną objęte zamrożeniem aktywów i zakazem podróżowania do krajów UE. Mało prawdopodobne jest jednak, aby obejmował zakaz importu rosyjskiego aluminium, którego domagała się Polska i kraje bałtyckie - pisze brytyjski dziennik "Financial Times", powołując się na źródła.

18:27

Przeciwko ratyfikacji wniosku o akcesję Szwecji do NATO opowiedzieli się nacjonaliści z Dobrej Partii (IYI), a prokurdyjska Ludowa Partia Równości i Demokracji (DEM) zbojkotowała głosowanie ze względu na to, że jej zdaniem negocjacje ze Szwecją odbywały się kosztem licznej tam mniejszości kurdyjskiej i ich praw politycznych - mówi PAP Zuzanna Krzyżanowska z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW).

Parlament Turcji ratyfikował we wtorek zdecydowaną większością głosów wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan .

18:20

"Obecnie Ukraina nie posiada wiarygodnych i pełnych informacji o tym, kto dokładnie i w jakiej liczbie znajdował się na pokładzie samolotu Ił-76, który rzekomo przewoził ukraińskich jeńców" - podał ukraiński wywiad wojskowy. Jednocześnie w pierwszym oficjalnym komunikacie sztab generalny ukraińskiej armii zadeklarował, że w związku ze wzrostem częstotliwości rosyjskich ostrzałów w obwodzie charkowskim strona ukraińska będzie atakować cele wroga, w tym samoloty, także w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim. Kilka godzin wcześniej rozbiła się tam rosyjska maszyna.

18:13

Nagrania ukazujące moment katastrofy rosyjskiego samolotu transportowego Ił-76, do której doszło w obwodzie biełgorodzkim w Rosji, świadczą o prawdopodobnym zestrzeleniu tej maszyny - ocenili eksperci amerykańskiego think tanku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) i międzynarodowej firmy wywiadowczej Janes.

18:06

Stany Zjednoczone nie mają już pieniędzy dla Ukrainy - oświadczył sekretarz obrony USA Lloyd Austin podczas comiesięcznej konferencji 50 krajów koordynujących wsparcie dla Ukrainy. O sprawie napisała agencja Associated Press.

18:00

Źródła portalu NV.ua w Siłach Powietrznych Ukrainy podały, że na pokładzie strąconego samolotu wojskowego Ił-76 nie było ukraińskich jeńców wojennych.

17:53

Do katastrofy rosyjskiego samolotu transportowego Ił-76 i zaplanowanej na dziś wymianie jeńców odniósł się w komunikacie ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Ukraińcy przyznali, że do wymiany jeńców nie doszło ze względu na katastrofę rosyjskiego samolotu. Wywiad zaznaczył, że "nie posiada wiarygodnych i pełnych informacji o tym, kto dokładnie i w jakiej liczbie znajdował się na pokładzie samolotu". Strona rosyjska twierdzi, że transportowani byli nim ukraińscy jeńcy wojenni.

17:47

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej opublikowało oficjalne oświadczenie w związku z katastrofą rosyjskiego samolotu transportowego w graniczącym z Ukrainą obwodem biełgorodzkim.

"To kolejne okrucieństwo przestępczej kliki Wołodymyra Zełenskiego" - podał resort dyplomacji, po raz kolejny podkreślając, ze maszyna transportowała ukraińskich jeńców wojennych i została zestrzelona przez ukraińską obronę powietrzną.

17:40

Nie ma sensu, by tylko Łotwa wprowadziła zakaz importu zboża z Rosji; podnosimy tę kwestię na poziomie UE - oznajmiła premier Łotwy Evika Siliņa. Zdaniem szefowej łotewskiego rządu, jednostronne ograniczenia nie przyniosłyby pożądanego skutku.

17:33

Zwykli obywatele powinni być przeszkoleni i wyposażeni, aby mogli walczyć w przypadku wojny z Rosją, bo obecna liczebność sił zbrojnych jest niewystarczająca - powiedział dowódca brytyjskiej armii gen. Patrick Sanders.

W przemówieniu wygłoszonym na wystawie zbrojeniowej w Londynie gen. Patrick Sanders wskazywał, że Wielka Brytania musi pilnie zwiększyć liczebność sił lądowych z obecnych 74 tys. do około 120 tys. Zaznaczył jednak, że to nie wystarczy, bo przygotowanie do potencjalnego konfliktu musi być "przedsięwzięciem całego narodu" i w ramach tego również zwykli obywatele muszą przejść przeszkolenie wojskowe.

17:25

Komisja Spraw Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych zatwierdziła ustawę, która pomogłaby USA skonfiskować rosyjskie aktywa i przekazać je Ukrainie w celu odbudowy zniszczeń spowodowanych rosyjską inwazją.

17:18

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zadeklarował, że w związku ze wzrostem częstotliwości rosyjskich ostrzałów w obwodzie charkowskim strona ukraińska będzie atakować cele wroga, w tym samoloty, także w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim. Kilka godzin wcześniej rozbił się tam rosyjski samolot transportowy Ił-76.

Był to pierwszy oficjalny komunikat ukraińskiej armii po katastrofie rosyjskiej maszyny.

17:10

Podczas rozmowy telefonicznej szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła zapewnił naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerija Załużnego o dalszym wsparciu ukraińskich sił zbrojnych. Generałowie rozmawiali też o współpracy szkoleniowej i wnioskach z działań wojennych.

17:03

W holenderskich sklepach oferujących zestawy ratunkowe wyczerpują się zapasy - informuje dziennik "De Telegraaf". To reakcja na apel szefa Komitetu Wojskowego NATO, który zaapelował, by obywatele byli przygotowani na konflikt zbrojny i zaopatrzyli się w wodę, latarki i radio na baterie.

16:57

Szef miejskiej administracji wojskowej Chersonia Roman Mroczko poinformował na Telegramie, że miasto zostało ostrzelane przez siły rosyjskie. Więcej szczegółów nie podał.

16:44

Nowe nagrania z miejsca katastrofy samolotu transportowego Ił-76 w rosyjskim obwodzie biełgorodzkim.

Telegram

16:36

W czwartek ruszają polsko-ukraińskie rozmowy na szczeblu eksperckim ministerstw rolnictwa w sprawie dwustronnej umowy o handlu rolnym - ustaliła brukselska korespondentka RMF FM. W przyszłym tygodniu, w środę, ma natomiast zapaść decyzja Komisji Europejskiej o przedłużeniu do 2025 roku unijnej umowy o handlu, w której pojawią się korzystniejsze rozwiązania dla polskich rolników niż w obecnie obowiązującym porozumieniu.

16:28

Chcemy, żeby były wprowadzone istotne ograniczenia w napływie wrażliwych towarów z Ukrainy, w tym zboża, cukru, drobiu, jaj czy owoców miękkich, bo polscy rolnicy nie wytrzymają konkurencji - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

16:20

Władimir Putin ma jutro odwiedzić sąsiadujący z Polską obwód królewiecki. Ostatni raz prezydent Rosji odwiedził stolicę regionu - Królewiec - półtora roku temu.

16:13

Wydaje się, że Korea Północna jest bardziej skutecznym partnerem dla Rosji niż nasi przyjaciele, którzy dostarczają Ukrainie amunicję artyleryjską - oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba w wywiadzie dla portalu dziennika "Bild".

Podczas gdy Ukraina znacznie zwiększyła swoją produkcję i nadal będzie to robić, nadal widzimy, że zachodni przemysł obronny - przemysł obronny krajów, które nam pomagają - nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości amunicji artyleryjskiej - zauważył szef ukraińskiego resortu dyplomacji w rozmowie opublikowanej we wtorek wieczorem.

Minister zaapelował do zachodnich sojuszników i przemysłu obronnego, aby przestali obwiniać się nawzajem za niewystarczające zwiększenie produkcji. Jeśli chodzi o podejmowanie konkretnych decyzji, widzimy, jak nasi partnerzy czasami toną w niekończących się dyskusjach. Ale nie ma czasu na tonięcie, musimy pływać - stwierdził.

16:04

W Charkowie zakończono akcję odgruzowywania terenu po budynku mieszkalnym zniszczonym w wyniku wczorajszego ataku rakietowego sił rosyjskich. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że zginęło 10 osób; w czwartek spod gruzów wydobyto ciała dwóch kolejnych osób.

Telegram

15:55

Ukraińskie siły obrony powietrznej zestrzeliły nad obwodem dniepropietrowskim dwie rosyjskie rakiety - poinformował na Telegramie gubernator Sierhij Łysak.

15:48

Oddział ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), który w sierpniu 2023 roku zniszczył lub uszkodził w Rosji trzy bombowce strategiczne Tu-22M3, przemierzył wcześniej pieszo ponad 600 km przez terytorium wroga; grupa dywersantów została rozbita przez Rosjan podczas powrotu na Ukrainę - ujawnił HUR.

Operację przeprowadzono na lotnisku wojskowym Solcy-2 w obwodzie nowogrodzkim, położonym między Nowogrodem Wielkim i Pskowem, około 230 km na południe od Petersburga. Atak skutkował pierwszym potwierdzonym zniszczeniem rosyjskiego bombowca strategicznego przez ukraińskie wojska. Jeden z samolotów Tu-22M3 całkowicie spłonął, a dwa kolejne zostały uszkodzone.

Celem sierpniowej misji, którą kierował pułkownik Ołeh Babij, było powstrzymanie rosyjskich nalotów na cele cywilne na Ukrainie. "Operacja okazała się sukcesem, ponieważ zdezorganizowała plany wroga dotyczące kolejnych ataków z powietrza, a także całkowicie zakłóciła funkcjonowanie lotnisk wojskowych i baz lotnictwa dalekiego zasięgu w Rosji" - czytamy na stronie HUR.

Ukraińska służba dodała, że dzięki tej misji udało się też wywołać panikę w armii wroga i w rosyjskim społeczeństwie. Udowodniono bowiem, że skuteczne ataki na ważne cele wojskowe są możliwe również w głębi kraju-agresora.

Ta operacja okazała się - niestety - ostatnim zadaniem bojowym płk Ołeha Babija i jego oddziału. Podczas powrotu na Ukrainę dywersanci wpadli w zasadzkę Rosjan. "Dowódca zginął 30 sierpnia, gdy próbował osłaniać odwrót swoich towarzyszy broni" - ujawnił wywiad wojskowy. HUR poinformował, że oficer został pośmiertnie odznaczony tytułem Bohatera Ukrainy. Jak dodano, wojskowy osierocił dwójkę małych dzieci.

"Dobrze znamy ludzi, którzy 19 i 21 sierpnia zniszczyli dwa bombowce strategiczne wroga i uszkodzili dwie kolejne takie maszyny na lotnisku Solcy-2 oraz w Szajkowce w obwodzie kałuskim. Wykonawcy tych akcji po prostu zrealizowali określone zadania na terytorium Rosji. W rezultacie skutecznych ataków łączna liczba Tu-22 pozostających w dyspozycji Rosjan zmniejszyła się z 31 do 27" - informował bezpośrednio po tej operacji szef HUR generał Kyryło Budanow.

15:40

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy oskarżyła szefa przedsiębiorstwa produkującego pociski manewrujące o współudział w prowadzeniu wojny. Chodzi o dyrektora generalnego holdingu Taktyczne Uzbrojenie Rakietowe Borysa Obnosowa.

Telegram

15:33

Decyzje dotyczące budowy wspólnej infrastruktury obronnej muszą być uzgadniane przez specjalistów ds. wojskowości z krajów bałtyckich, Polski i Finlandii, ponieważ Łotwa jest częścią systemu wspólnego planowania obronnego NATO - oświadczył prezydent Łotwy Edgars Rinkēvičs.

Finlandia, kraje bałtyckie i Polska graniczą z Rosją i Białorusią. Jeśli chcemy skutecznego mechanizmu obronnego, kraje te muszą współpracować - podkreślił prezydent, cytowany przez agencję LETA.

15:26

Wydaje się, że spotkanie premierów Ukrainy i Słowacji w Użhorodzie na Zakarpaciu przyniosło pozytywne skutki. Denys Szmyhal poinformował bowiem, że Bratysława nie będzie blokowała zakupów uzbrojenia dla Ukrainy od prywatnych słowackich przedsiębiorstw i poprze dążenia Kijowa do integracji europejskiej.

15:19

Po ratyfikacji akcesji Szwecji do NATO przez parlament Turcji jedynie Rosja czerpie korzyści z dalszego opóźnienia tego procesu przez Węgry - twierdzi Andras Racz, politolog z Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie.

W jego ocenie przez opóźnianie procesu ratyfikacji Węgry pomagały dotychczas Turcji, jednak po wtorkowej decyzji parlamentu w Ankarze ten aspekt stracił ważność.

Za niedopuszczeniem Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie stoi żaden szczególny węgierski interes narodowy. W rzeczywistości Węgry nigdy o nic nie prosiły Szwecji - podkreślił ekspert, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

15:10

Dania poinformowała, że przekaże Ukrainie 91 mln koron duńskich (prawie 53,5 mln zł) na walkę z atakami cybernetycznymi.

15:02

Premier Mołdawii Dorin Recean mianował nowego ministra spraw zagranicznych i wzmocnił swój rządowy zespół pracujący nad negocjacjami Kiszyniowa w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej, czemu sprzeciwiają się lokalni prorosyjscy separatyści.

14:55

Sprawa wniosku Szwecji o przystąpienie do NATO, po wtorkowej ratyfikacji przez parlament Turcji, nie jest jeszcze zakończona. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan może czekać z ostatecznym podpisem, aż do momentu uzgodnienia sprzedaży Turcji myśliwców F-16 przez USA - ocenił na X (dawniej Twitter) Sinan Ulgen, dyrektor tureckiego think tanku Edam.

Parlament Turcji ratyfikował we wtorek zdecydowaną większością głosów wniosek Szwecji o przystąpienie do NATO. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać turecki przywódca.

14:46

Na odłamku jednego z rosyjskich pocisków, wystrzelonych 2 stycznia br. w kierunku Charkowa na Ukrainie, znaleziono oznaczenia w języku koreańskim; dowodzi to, że Korea Północna przekazuje rakiety Rosji - ujawniła brytyjska grupa śledcza Conflict Armament Research (CAR), badająca użycie broni w konfliktach.

14:38

Węgry wyraźnie popierają przystąpienie Szwecji do NATO i wkrótce ratyfikują jej wniosek - poinformował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

"Dobra rozmowa z premierem Węgier Viktorem Orbánem. Z zadowoleniem przyjmuję wyraźne poparcie premiera i jego rządu dla członkostwa Szwecji w NATO" - napisał szef Sojuszu Północnoatlantyckiego we wpisie na X (dawniej Twitter). "Nie mogę się doczekać ratyfikacji, gdy tylko (węgierski) parlament ponownie się zbierze" - dodał.