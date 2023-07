Andrij Jermak powiedział dziennikarzom w Kijowie, że jego zdaniem administracja Bidena jest "bardzo blisko" podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia transferu pocisków na Ukrainę, choć podkreślił, że ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

22:51

Rosja znacznie zwiększyła intensywność ostrzału północnej granicy Ukrainy - poinformowała w piątek Państwowa Straż Graniczna Ukrainy. Według Andrija Demczenki, rzecznika Państwowej Straży Granicznej Ukrainy, intensywność ostrzału w rejonie Czernihów-Sumy "potroiła się" w czerwcu w porównaniu z majem.

Od początku tego roku obwody czernihowski, sumski i charkowski zostały ostrzelane przez wroga ponad 1000 razy - podał Demczenko, zaznaczając że Rosja codziennie ostrzeliwuje przygraniczne tereny.

22:26

Czterogwiazdkowy generał armii USA (w stanie spoczynku) pochwalił decyzję prezydenta Bidena o wysłaniu w zeszłym tygodniu amunicji kasetowej na Ukrainę.

Myślę, że prezydent Biden, Lloyd Austin i Blinken mieli całkowitą rację, wysyłając im tę amunicję - nie tylko jako prowizorium dla jednolitych głowic, ale dlatego, że są one bardzo skutecznym narzędziem, a Ukraina walczy o przetrwanie - powiedział gen. Barry McCaffrey w piątkowym wywiadzie dla MSNBC.

21:54

Ukraiński sąd zdecydował w piątek o przeniesieniu przełożonego Ławry Peczerskiej, metropolity Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego Pawła, z aresztu domowego do aresztu w związku z "podejrzeniem o wzniecanie nienawiści na tle religijnym i usprawiedliwianie rosyjskiej agresji".

Sąd podjął decyzję o zmianie środka zapobiegawczego na areszt do 14 sierpnia. Duchowny może też wyjść na wolność po wpłaceniu kaucji w wysokości ponad 33 mln hrywien (ponad 3,5 mln złotych).

21:13

Obliczyliśmy, że od początku wojny do około 2027 roku możemy wydać 17 mld euro na same dostawy broni, które Niemcy finansują dla Ukrainy - zapowiedział w piątek kanclerz Olaf Scholz.

20:45

Podczas szczytu NATO w Wilnie kraje Sojuszu znowu obiecały Ukrainie broń, ale ich rezerwy są na wyczerpaniu, a baza przemysłowa zbyt uszczuplona, by szybko je uzupełnić. Szczególnie trudna sytuacja jest w Europie - napisała w piątek agencja Bloomberga.

Nawet Stany Zjednoczone mają poważne trudności z tym, by nadążyć z dostawami broni na Ukrainę i zmuszone są pożyczać lub kupować konwencjonalną amunicję artyleryjską w Korei Południowej, by wywiązywać się z obietnic wobec Kijowa.

20:12

Aby uratować mój naród, dlaczego miałbym prosić kogoś o pozwolenie co do tego, co robić na terytorium wroga? Z jakiegoś powodu muszę myśleć, że nic mi tam nie wolno. Dlaczego? Bo Putin użyje broni jądrowej? Dzieciaków, które giną, to nie obchodzi - powiedział naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Walerij Załużny w wywiadzie dla "Washington Post".

Jak zadeklarował, do Ukrainy należy decyzja, "w jaki sposób zabijać wroga".

19:30

Rosyjskie siły na południu i wschodzie Ukrainy robią wszystko, żeby zatrzymać naszych wojskowych - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Szef państwa podkreślił na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, że "każdy tysiąc metrów naprzód, każdy sukces każdej bojowej brygady zasługuje na wdzięczność".

19:05

Po przeprowadzeniu kolejnej rotacji na Białorusi praktycznie nie ma rosyjskich żołnierzy - informuje w piątek ukraińska straż graniczna. Prezydent Wołodymyr Zełenski po naradzie najwyższego dowództwa oświadczył, że obecnie nie ma ryzyka ataku na jego kraj z Białorusi.

Sytuacja jest pod kontrolą. Nie widzimy, by po drugiej stronie granicy wróg miał ugrupowanie, które mogłoby przeprowadzić wtargnięcie na terytorium Ukrainy - powiedział rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko, cytowany przez Radio Swoboda.

Jak dodał, Rosja wykorzystuje Białoruś jako poligon do szkolenia swoich sił.

W ostatnim czasie liczba rosyjskich wojskowych malała. Jeszcze niedawno odnotowywaliśmy ok. 2000 wojskowych, ale w chwili obecnej odbyła się kolejna rotacja i praktycznie wszyscy rosyjscy wojskowi zostali wyprowadzeni z Białorusi - przekazał rzecznik.

18:50

"Grupa Wagnera nie istnieje" - dowodził Władimir Putin w rozmowie z gazetą "Kommiersant". Prezydent Rosji opowiedział też w wywiadzie o spotkaniu z dowódcami Grupy Wagnera i jej szefem Jewgienijem Prigożynem, podczas którego wskazał innego kandydata na przywódcę najemników - podaje The Hill, amerykański portal specjalizujący się w zagadnieniach politycznych.

18:18

Najszybszym sposobem na zakończenie wojny jest pozbawienie Putina złudzeń, że może przeczekać Ukrainę i kraje, które ją wspierają - powiedział w piątek szef dyplomacji USA Antony Blinken podczas konferencji prasowej po szczycie ASEAN w Dżakarcie.

Pytany o to, czy rozmawiał w trakcie szczytu ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej) z również obecnym w Dżakarcie szefem rosyjskiego MSZ, Blinken odparł, że zachowanie Ławrowa podczas spotkań wskazuje, że Rosja nie ma na razie zamiaru zmieniać kursu i rozmowy byłyby bezproduktywne.

17:09

Rząd Łotwy zdecydował od marca o przekazaniu Ukrainie ponad 150 samochodów skonfiskowanych kierowcom prowadzącym pod wpływem alkoholu - informuje w piątek portal LSM.

W czwartek łotewskie władze zdecydowały o przekazaniu Ukrainie kolejnych 11 skonfiskowanych pojazdów. Trafią one m.in. do Chersonia, ukraińskiego resortu obrony i straży granicznej. Łączna szacunkowa cena rynkowa 11 pojazdów, które otrzyma Ukraina, to 40 tys. euro.

Dotychczas, od marca, rząd zdecydował o przekazaniu Ukrainie łącznie 151 skonfiskowanych pojazdów.

16:18

Rosja nie wydała żadnych oświadczeń w sprawie przedłużenia umowy zbożowej na Morzu Czarnym. Taki komunikat przekazała agencja Interfax powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa - pisze agencja Reutera.

O uzgodnieniu przedłużenia porozumienia umożliwiającego eksport ukraińskiego zboża mówił wcześniej prezydent Turcji Tayyip Erdogan.

15:50

Francuski dziennikarz Arman Soldin, który w maju zginął na wschodzie Ukrainy, został uhonorowany orderem Legii Honorowej, czyli najwyższym państwowym odznaczeniem. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Soldin wykazał się odwagą i siłą charakteru - poinformowała stacja BBC.

Według amerykańskiej organizacji pozarządowej Komitet Obrony Dziennikarzy (CPJ) Soldin to jeden z co najmniej 17 dziennikarzy, którzy dotychczas zginęli podczas wojny na Ukrainie. Jak podkreśliła BBC, orderem Legii Honorowej odznaczono dotąd tylko 358 obywateli Francji.

Prezydent Macron przesłał list kondolencyjny do Agence France Presse (AFP), czyli agencji, w której pracował Soldin. Szef państwa podkreślił, że korespondent wyróżniał się odwagą i siłą charakteru.

"Arman Soldin ucieleśniał pasję waszej redakcji - pasję do przekazywania prawdy, opowiadania historii i zbierania świadectw. To była pasja dla sprawy: obowiązek informowania" - zauważył Macron.

15:16

Gwardia Narodowa Ukrainy poinformowała, że siły zbrojne tego kraju wyzwoliły kolejne 1,7 km w kierunku Melitopola - podaje Kyiv Independent.