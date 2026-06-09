Europa będzie niedostępna dla każdego, kto brał udział w inwazji - ogłosiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ramach 21. pakietu sankcji na Rosję KE zaproponowała ustanowienie zakazu wjazdu do UE dla każdego, kto służył w armii rosyjskiej od początku wojny w Ukrainie.

Rosyjscy żołnierze / PAVEL BEDNYAKOVSPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Komisja Europejska zaproponowała 21. pakiet sankcji wobec Rosji.

UE chce zakazu wjazdu dla wszystkich, którzy służyli w rosyjskiej armii od początku wojny w Ukrainie.

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Ogłaszając propozycję nowego pakietu obostrzeń wobec Rosji, von der Leyen wykluczyła możliwość złagodzenia sankcji energetycznych wobec kryzysu cen paliw kopalnych. Chcemy utrzymać pełną intensywność naszych sankcji. Sposobem na to jest zapewnienie, że zyski Rosji ze sprzedaży ropy pozostaną ograniczone - zaznaczyła.

Dodała zarazem, że unijny mechanizm dotyczący dostosowywania limitu ceny za baryłkę rosyjskiej ropy względem cen rynkowych "nie został stworzony z myślą o szokach rynkowych, takich jak obecny, spowodowany zamknięciem cieśniny Ormuz".

Dlatego proponujemy po prostu wstrzymać dostosowanie do stycznia przyszłego roku. Da to czas rynkom ropy na stabilizację, a jednocześnie presja na dochody Rosji zostanie utrzymana - powiedziała przewodnicząca KE.

W 21. pakiecie sankcyjnym UE rozszerzone zostaną sankcje na usługi finansowe i rynki kryptowalut, a także zakazy eksportowe i importowe. Po raz pierwszy restrykcje będą dotyczyć rybołówstwa, które według von der Leyen jest jednym z ostatnich rosyjskich sektorów nieobjętych sankcjami. Obostrzenia zostaną też wprowadzone wobec kolejnych 30 statków z rosyjskiej floty cieni; tym samym lista objętych sankcjami jednostek wzrośnie do łącznie 662.