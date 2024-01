Stany Zjednoczone planują rozmieścić broń nuklearną w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy od 16 lat - podaje "The Telegraph", powołując się na dokumenty Pentagonu. Jest to spowodowane wzrostem zagrożenia ze strony Rosji.

Prezydent Rosji Władimir Putin / PAVEL BEDNYAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Stany Zjednoczone wycofały z Wielkiej Brytanii głowice nuklearne w 2008 roku. Oceniano wówczas, że zagrożenie ze strony Moskwy związane z zimną wojną się zmniejszyło. Teraz jednak to się zmienia.

Portal - powołując się na dokumenty Pentagonu, do których udało się dotrzeć dziennikarzom - podaje, że USA zamierzają umieścić głowice nuklearne "trzykrotnie silniejsze od bomby zrzuconej na Hiroszimę" w bazie Królewskich Sił Powietrznych Lakenheath w hrabstwie Suffolk.

"Oczekuje się, że RAF (Royal Air Forc) Lakenheath będzie w stanie pomieścić bomby B61-12 o mocy ponad trzykrotnie większej niż bomba atomowa zrzucona na Hiroszimę w 1945 roku" - czytamy.

W ubiegłym tygodniu admirał Rob Bauer, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, powiedział podczas konferencji prasowej po spotkaniu szefów obrony NATO w Brukseli, że mieszkańcy Zachodu muszą przygotować się na fundamentalne zmiany w swoim życiu.

Musimy zdać sobie sprawę, że nie jest rzeczą oczywistą, że żyjemy w pokoju i dlatego przygotowujemy się do konfliktu z Rosją. Ale dyskusja jest znacznie szersza - chodzi zarówno o bazę przemysłową, jak i o ludzi, którzy muszą zrozumieć, że mają do odegrania pewną rolę - powiedział wojskowy, cytowany "The Telegraph".

Rob Bauer jest zdania, że jeśli wybuchnie wojna, to konieczna będzie mobilizacja dużej liczby cywilów. Dlatego rządy muszą się pospieszyć ze stworzeniem systemów zarządzających tym procesem - podkreślił.

Jest reakcja Rosji

"The Telegraph" zauważa, że powrót amerykańskiej broni do Wielkiej Brytanii stanowi część ogólnonatowskiego programu rozwoju i modernizacji obiektów nuklearnych w odpowiedzi na zwiększone napięcia z Kremlem w następstwie inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Rosja oświadczyła, że rozmieszczenie amerykańskiej broni w Wielkiej Brytanii zostanie odebrane przez Moskwę jako "eskalacja" i spotka się z "kompensacyjnymi środkami zaradczymi".

Oprócz konfliktu w Ukrainie Zachód stoi przed rosnącymi wyzwaniami ze strony Iranu i Korei Północnej, które w ostatnich latach zbliżyły się do Moskwy.

Z dokumentów, do których dotarł portal wynika, że ​Pentagon zamówił dla bazy nowy sprzęt, w tym tarcze balistyczne mające chronić personel wojskowy przed atakami na "aktywa o dużej wartości". Budowa nowego obiektu mieszkalnego dla pracujących tam sił amerykańskich rozpocznie się w czerwcu.

Już wcześniej Stany Zjednoczone ogłosiły plany stacjonowania dwóch eskadr myśliwców F-35 , które są zdolne do przenoszenia bomb w Lakenheath.