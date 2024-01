11 października będzie miał premierę film "Piece by Piece", opowiadający o życiu amerykańskiego piosenkarza Pharrella Williamsa. Nie będzie to klasyczna biografia, ale animacja z wykorzystaniem kultowych klocków LEGO.

Pharrell Williams na zdj. z 2016 r. / Bakounine / PAP/Abaca

Za reżyserię filmu odpowiada Morgan Neville - zdobywca Oscara za dokument "O krok od sławy". Według zapowiedzi, "Piece by Piece" oparty na autorskiej wizji Williamsa ma przenieść widzów do świata, w którym wszystko jest możliwe.

5 lat temu Pharrell Williams zwrócił się do mnie z pomysłem, by opowiedzieć jego historię z wykorzystaniem animacji i klocków LEGO. To był jeden z tych rzadkich momentów, gdy od początku wiedziałem, że chcę się udać w tę podróż - stwierdził Neville, cytowany w komunikacie wytwórni filmowej Focus Features. Zbudowaliśmy wyjątkowy zespół kreatywnych współpracowników, by stworzyć nowy typ filmu. Nie mogę się doczekać momentu, gdy ludzie go zobaczą - dodał reżyser.



Kiedy wpadłem na pomysł, by wykorzystać do opowiedzenia historii klocki LEGO, nie mogłem sobie wyobrazić lepszego partnera niż Morgan. To legenda - podkreślił Pharrell Williams. Budowanie z klocków LEGO zachęca nas do podążania za głosem wyobraźni. Kto by pomyślał, że zabawa nimi w dzieciństwie przerodzi się w film o moim życiu. To dowód na to, że każdy inny też może to zrobić - podsumował muzyk.

Prezes Focus Features Peter Kujawski zapewnił, że film "Piece by Piece" "zainspiruje wszystkich do tańca, śpiewania i budowania świata, który chcą zobaczyć, cegła po cegle".

Wideo youtube

Pharrell Williams to amerykański producent muzyczny, piosenkarz i raper. Jednym z jego wielkich przebojów jest piosenka "Happy". Wystąpił też gościnnie w takich popularnych utworach jak "Blurred Lines" Robina Thicke'a i "Get Lucky" zespołu Daft Punk.

Wideo youtube