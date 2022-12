Na pragmatyzm prezydenta Zełenskiego zwraca także uwagę dziennik "De Staandard", który przypomina, że niedługo ukonstytuuje się nowa Izba Reprezentantów, w której republikanie mają większość. Ukraiński lider chce ich przekonać do kontynuowania wsparcia walki jego kraju z rosyjskim agresorem - podkreśla gazeta.



Podkreślają również, że wizyta ukraińskiego przywódcy była także ważna dla prezydenta USA Joe Bidena.

Zełenski zjednoczył amerykańskich polityków

Wizyta Zełenskiego okazała się triumfem - pisze holenderski dziennik "De Volkskrant".



Gazeta zauważa jednak, że część radykalnie prawicowego skrzydła Partii Republikańskiej podaje w wątpliwość amerykańską pomoc dla Ukrainy. Zełenski ma nadzieję to zmienić - zauważa dziennik i zaznacza, że wystąpienie ukraińskiego lidera było przerywane oklaskami zarówno przez lewą jak i prawą stronę sali.



Demokraci wiwatowali, ale większość republikanów również wstała i biła brawa. Amerykańscy politycy nie byli tak zjednoczeni od lat - pisze z kolei dziennik "NRC". Gazeta podkreśla, że Zełenski otrzymał owację na stojąco, która trwała kilka minut.



Portal NOS ocenia natomiast, że wizyta prezydenta Ukrainy była ważna także dla Joe Bidena. Jego starania na rzecz Ukrainy i skompletowanie koalicji przeciwko rosyjskiej inwazji to najbardziej udana część jego polityki zagranicznej - czytamy w portalu.

Bez wsparcia USA nie byłoby Zełenskiego

Zełenski został przyjęty przez Bidena w Białym Domu "z największą serdecznością" - zauważa portal tygodnika "Spiegel". Dodaje, że wizyta ukraińskiego prezydenta w Waszyngtonie była "podróżą człowieka, który chciał po prostu podziękować i poprosić o większe wsparcie".

Wyjazd do stolicy USA jest pierwszą podróżą zagraniczną Zełenskiego od czasu ataku Rosji na jego kraj 24 lutego. To, że ta podróż nie odbyła do Brukseli, Paryża czy Berlina, które są znacznie bliżej, jest dla nas, Europejczyków, trochę krępujące - ale z punktu widzenia Zełenskiego jest to więcej niż zrozumiałe. Bo bez masowego wsparcia USA nie byłoby dziś na Ukrainie rządu Zełenskiego. Cały kraj byłby prawdopodobnie okupowanym terytorium rosyjskim - pisze "Spiegel".

Niemcy nie spodziewają się wdzięczności

Stany Zjednoczone zdecydowanie najbardziej wspierają Ukrainę - dodaje tygodnik. Przypomina, że do tej pory Waszyngton przekazał Ukrainie około 50 mld euro, głównie w formie dostaw broni, a kolejne miliardy zostaną przekazane, gdy zgodzi się na to Kongres. To jeden z powodów, dla których Zełenski pojechał teraz do Waszyngtonu - zaznacza gazeta.

Dla porównania: od początku wojny Niemcy udzieliły pomocy o wartości dobrych pięciu miliardów euro - wliczając w to wszystkie dostawy broni i inne świadczenia rzeczowe. Dla porównania, odpowiada to zaledwie trzem procentom uzgodnionego jesienią pakietu pomocowego, który ma złagodzić skutki wojny dla Niemiec - podkreśla "Spiegel".

W każdym razie nie należy się spodziewać w najbliższym czasie, że Zełenski wręczy kanclerzowi Scholzowi medal od ukraińskiego żołnierza, który chciał podziękować wspierającemu (Ukrainę) przywódcy, tak jak to zrobił wczoraj w przypadku Joe Bidena - ocenia tygodnik.

Pierwsza zagraniczna podróż

Orędzie Zełenskiego - jego drugie skierowane do połączonych izb Kongresu, po wirtualnym wystąpieniu w marcu 2022 roku - było ostatnim punktem kilkugodzinnej wizyty ukraińskiego prezydenta w Waszyngtonie, jego pierwszej zagranicznej podróży od czasu inwazji 24 lutego.