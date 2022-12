Stacja dodała, powołując się na swe źródła, że ukraiński przywódca nie jechałby do Waszyngtonu, gdyby nie nastąpił znaczący rozwój w dwustronnych stosunkach z Ameryką. Za przejaw tego uznał przekazanie systemu obrony przeciwrakietowej Patriot. Niezależnie od dziesiątek miliardów dolarów pomocy wojskowej przywódca Ukrainy wciąż jednak zabiega o dodatkowe wsparcie USA.

"Jednak nowa faza ma miejsce nie tylko na polu walki. Przywódcy na całym świecie muszą zmierzyć się z gorzkimi skutkami inwazji Rosji. Wyższe ceny energii i żywności, częściowo wywołane twardymi sankcjami na Moskwę, przysporzyły kłopotów politykom w Europie i Stanach Zjednoczonych" - przyznała CNN.

Zaakcentowała, że Republikanie, którzy przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów USA, dali jasno do zrozumienia, że nie zatwierdzą każdego z wniosków Bidena o pomoc dla Ukrainy. "Niektórzy z nich odmówili udziału w przemówieniu Zełenskiego w Kongresie, protestując przeciwko temu, co ich zdaniem jest niepohamowanym wypływem dolarów z USA" - skomentowała CNN.

Media włoskie: Podróż Zełenskiego wzmacnia sojusz z USA

Pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego od początku wojny wyznacza jej nową fazę i wzmacnia sojusz Kijowa z USA - podkreśla włoska agencja Ansa, relacjonując wizytę przywódcy Ukrainy w Waszyngtonie. Prasa włoska w czwartek zwraca uwagę na zapewnienia prezydenta Joe Bidena, że USA popierają dążenia Ukrainy do sprawiedliwego pokoju.

"Spotkania z sojusznikami twarzą w twarz były dla Bidena zawsze ważne, ale nikt nie spodziewał się zobaczyć Zełenskiego w amerykańskiej stolicy" - podkreśla dziennik "Corriere della Sera". Odnotowuje, że obaj przywódcy rozmawiali przez telefon 11 grudnia, ale do wtorku nie wyciekła żadna informacja o przygotowywanej podróży.

"To podróż, by podziękować krajowi, który najbardziej pomaga militarnie Ukrainie, ale i po to, by poprosić o więcej"- zaznacza największa włoska gazeta. Przypomina, że kiedy przed 10 miesiącami Amerykanie opracowali plan ewakuacji Zełenskiego z Kijowa, odpowiedział im: "Potrzebuję amunicji, a nie podwózki".

"Teraz nikt nie spodziewa się ukraińskiej porażki, ale Zełenski i jego otoczenie chcą więcej, chcą zwyciężyć, podczas gdy sytuacja w terenie przekształca się w impas, który sprawi, że trudne będzie odzyskanie utraconych obszarów" - stwierdza dziennik. Zwraca ponadto uwagę na to, że w ciągu prawie 10 miesięcy wojny doszło też do napięć, kiedy Kijów zarzucał zachodnim sojusznikom, że nie robią wystarczająco dużo, albo gdy Waszyngton obawiał się eskalacji z Rosją.

"W przeciwieństwie do wielu zachodnich liderów, którzy pojechali pociągiem do Kijowa, Biden uniknął tej podróży, z powodów bezpieczeństwa, ale może także obawiając się, że sprowokuje Putina"- zaznacza "Corriere della Sera". Jak podsumowuje, teraz "ton jest spokojniejszy", a obaj przywódcy usiedli przy kominku w Białym Domu w "najciemniejszym", czyli najkrótszym dniu roku.

W komentarzu do zapowiedzianego kolejnego pakietu amerykańskiej pomocy przyznaje się zarazem, że "Zełenski nie zawozi do domu wszystkiego, co chce", ale wykorzystał mównicę Kongresu, by podziękować i wystosować apel do obu partii mówiąc: "Pieniądze, które dajecie to nie dobroczynność, ale inwestycja w globalne bezpieczeństwo".

"Biden-Zełenski: walka o sprawiedliwy pokój"- tak spotkanie w Białym Domu podsumowuje "La Repubblica". Odnotowuje obietnicę prezydenta Joe Bidena, złożoną przywódcy Ukrainy: "Nie jesteście nigdy sami, nigdy nie będziecie".

"La Stampa" zwraca uwagę na słowa Zełenskiego na konferencji prasowej: "Życzę wam pokoju". "Oto - dodaje gazeta - przesłanie skierowane do świata przez prezydenta Ukrainy". Na łamach tych zaznacza się, że szczególnie poruszające były jego słowa: "Życzę wam tego, abyście zobaczyli swoje dzieci żywe i dorosłe".