Prezydent Rosji Władimir Putin poparł w środę plany zwiększenia liczebności Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej o ponad 30 procent. Podczas konferencji po spotkaniu zarządu Ministerstwa Obrony FR powiedział, że "Moskwa musi wyciągnąć wnioski i rozwiązać problemy, które napotkała na Ukrainie" - podała agencja Reutera.

Siergiej Szojgu / MIKHAEL KLIMENTYEV/KREMLIN/POOL / PAP/EPA

Na kończącej rok konferencji najwyższego dowództwa wojskowego Rosji minister obrony Federacji Rosyjskiej Siergiej Szojgu zaproponował zwiększenie liczby żołnierzy z 1,15 mln do 1,5 mln. Szef resortu obrony doprecyzował, że 695 tysięcy żołnierzy powinno być zawodowymi żołnierzami kontraktowymi, a reszta to poborowi odbywający obowiązkową służbę wojskową.

Szojgu powiedział Putinowi, że jest to niezbędne do "zagwarantowania rozwiązania problemów dotyczących bezpieczeństwa militarnego Rosji".

Putin już powiększył armię

Minionego lata Putin podpisał dekret zwiększający liczebność wojsk o 137 tysięcy - do poziomu 1,15 mln. Prawo wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 roku.

Prezydent Rosji zarządził ponadto w połowie września "częściową mobilizację", podczas której ponad 300 tysięcy rezerwistów zostało powołanych do wojska w celu wsparcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Ogłoszenie mobilizacji spotkało się z ostrą krytyką nawet ze strony osób sprzyjających Kremlowi. Okazało się bowiem, że centra rekrutacyjne wzywały nawet mężczyzn, którzy byli albo niepełnosprawni, albo zbyt starzy. Nowym rekrutom brakowało z kolei podstawowego wyposażenia, takiego jak śpiwory i odzież zimowa.

Siergiej Szojgu przemawiający na konferencji po spotkaniu zarządu Ministerstwa Obrony FR / MIKHAEL KLIMENTYEV/KREMLIN/POOL / PAP/EPA

Szojgu zaproponował również podniesienie przedziału wiekowego obowiązkowej służby wojskowej w Rosji. Obecnie do wojska mogą być powoływani Rosjanie w wieku od 18 do 27 lat; po zmianach byłoby to 21-30 lat.

Przemawiając na zakończenie konferencji, Putin powiedział, że zgadza się z propozycjami Szojgu. Nie wiadomo dokładnie, kiedy ewentualnie zmiany miałyby wejść w życie.

Ilu rosyjskich żołnierzy zginęło?

W ostatniej aktualizacji dotyczącej rosyjskich strat w Ukrainie, opublikowanej 21 września, rosyjski resort obrony poinformował, że życie straciło 5937 żołnierzy.

Kłóci się to danymi przedstawianymi przez Stany Zjednoczone i zachodnich analityków, którzy twierdzą, że w ciągu trwającej już prawie 10 miesięcy inwazji na Ukrainie mogło zginąć lub zostać poważnie rannych nawet 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy.