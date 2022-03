Trwa 18. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Celem nocnych ataków rosyjskiego okupanta była między innymi kluczowa infrastruktura kraju. Rakiety uderzyły w wojskowy poligon w Jaworowie w obwodzie lwowskim, ok. 20 kilometrów od przejścia granicznego w Korczowej. W Iwano-Frankowsku bomby spadły na lotnisko. Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa uznał nalot w pobliżu polskiej granicy za wyraz frustracji Putina. W okupowanych przez Rosjan miejscowościach dochodzi do masowych protestów Ukraińców. Najważniejsze wydarzenia znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie z niedzieli 13 marca 2022 roku.

Katastrofa humanitarna w oblężonym przez siły rosyjskie Mariupolu. Od początku rosyjskiej inwazji zginęło tam już 2187 mieszkańców.

Zasilanie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej zostało przywrócone.

Doszło do ataku rakietowego na poligon w Jaworowie w obwodzie lwowskim . Zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne.

. Zbombardowane zostało lotnisko w Iwano-Frankowsku w południowo-zachodniej Ukrainie.

Siły rosyjskie użyły w Popasnej w obwodzie ługańskim na Ukrainie zabronionych pocisków fosforowych .

. Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z BBC nie wykluczył, że Władimir Putin może zdecydować o wykorzystaniu broni chemicznej.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył, że nalot sił rosyjskich "w pobliżu polskiej granicy dowodzi, że prezydent Putin rozszerza kierunki ataków".

Uderzenia rakietowo-powietrzne sił rosyjskich dotknęły większość miast w rejonach walk - informują eksperci OSW.

ONZ: Niemal 2,7 mln osób wyjechało z objętej wojną Ukrainy.

19:46

Dergacze w pobliżu Charkowa. Po rosyjskim ataku bombowym płonie między innymi fabryka drzwi.

19:38

Finalizacja i zatwierdzenie kolejnego, unijnego pakietu sankcji nastąpi jednak jutro w południe - zapowiedziała prezydencja francuska w UE. Wcześniej podawano, że sankcje mogą zatwierdzić jeszcze dzisiaj ambasadorowie UE, którzy spotkali się na nadzwyczajnym posiedzeniu w Brukseli.

19:34

Rosyjski bombowiec został zestrzelony w rejonie Czernihowa - podało Dowództwo Północ ukraińskich sił zbrojnych. Z komunikatu wynika, że samolot został strącony podczas nalotu na Czernihów i że była to maszyna typu Suchoj (Su). Samolot spadł w obszarze leśnym.

19:26

"Podczas rozmowy telefonicznej z sekretarzem Blinkenem skoordynowaliśmy dalsze wsparcie dla Ukrainy. Zgodziliśmy się, że należy zrobić więcej, by powstrzymać rosyjską inwazję i pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za zbrodnie, które popełniła. Jesteśmy wdzięczni USA za zdecydowane opowiedzenie się po stronie narodu ukraińskiego. Ukraina zwycięży" - podkreślił ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba we wpisie opublikowanym na profilu na Twitterze.

19:22

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział kolejną rundę rosyjsko-ukraińskich negocjacji pokojowych na poniedziałek.

19:17

2 698 280 osób uciekło dotąd z Ukrainy. Od soboty liczba ukraińskich uchodźców wzrosła o ponad 100 tys. - poinformował w niedzielę Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) Filippo Grandi w wywiadzie dla telewizji France 24.

Grandi podkreślił, że jest to najszybszy exodus w Europie z ogarniętego wojną kraju od II wojny światowej.

19:13

Płonący rosyjski czołg T-90.

19:09

Z miejscowości w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy ewakuowano w niedzielę 1600 kobiet, dzieci i osób starszych - poinformował szef regionu Serhij Hajdaj. Jak dodał, jeśli zapadną odpowiednie ustalenia, ewakuacja będzie kontynuowana w poniedziałek.

19:06

Cywile dotknięci wojną na fotografiach Anny Niegody.

19:00

Rosyjski sprzęt wojskowy przejęty przez Ukraińców.

18:54

18:51

"Od początku dnia (niedzieli) wróg skoncentrował swoje główne wysiłki na zbliżeniu się do miasta Krzywy Róg i zdobyciu miasta Mikołajów. Nie rezygnuje też z prób zdobycia miasta Mariupol" - czytamy w komunikacie ukraińskiego sztabu generalnego podsumowującym sytuację operacyjną.

Ponadto sztab generalny ostrzegł, że grupy rozpoznawczo-dywersyjne nieprzyjaciela przygotowują akty sabotażu na szlakach transportowych, którymi przemieszczają się konwoje z pomocą humanitarną i uzbrojeniem.

18:40

Zasilanie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej zostało przywrócone - podał w niedzielę portal RBK-Ukraina, powołując się na informacje od Enerhoatomu, ukraińskiego koncernu obejmującego wszystkie cztery elektrownie jądrowe na Ukrainie.

Wszystkie systemy chłodzenia w elektrowni będą działać normalnie - podał RBK.

18:33

Rosjanie ostrzelali szkołę w obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy, służby ratownicze starają się uratować ludzi uwięzionych pod gruzami - poinformował szef władz regionalnych Witalij Kim, cytowany przez dziennik "Kyiv Independent".

Według Kima obecnie trwa walka z pożarem, który wybuchł w placówce po ataku. Na razie nie ma doniesień o ofiarach.

18:22

Kolejki w jednej z moskiewskich restauracji McDonald's. Od jutra sieć restauracji zawiesza swoją działalność w Rosji w ramach sankcji nałożonych po inwazji na Ukrainę.

18:19

Niedzielny rosyjski atak na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie w obwodzie lwowskim, w pobliżu granicy z Polską, był słyszalny m.in. w Lubaczowie na Podkarpaciu. Mieszkańcy przyznają, że nad ranem obudziły ich głośne wybuchy.

Lubaczów położony jest ok. 10 km od przejścia granicznego w Budomierzu. W linii prostej od Jaworowa podkarpackie miasto dzieli około 30 km.

18:15

"Ten ruch Rosjan ma w dużym stopniu znaczenie symboliczne. Ma przerażać przede wszystkim samych Ukraińców" - tak rosyjski ostrzał poligonu w Jaworowie w obwodzie lwowskim ocenił w rozmowie z reporterem RMF FM Maciejem Sztykielem Bogusław Pacek - generał dywizji w stanie spoczynku, były doradca NATO ds. reformy edukacji wojskowej w Ukrainie. "On miał przerazić także Zachód. To jest język wojny, który mówi: uważajcie" - dodał. Odniósł się też do dostaw uzbrojenia i amunicji przekazywanych Ukraińcom przez państwa zachodnie. "Samym kałasznikowem można obronić przetrwanie państwa, ale nie można przeważyć szali na korzyść Ukrainy. Kiedy Ukraina dostała Javeliny, Pioruny, niemieckie Stingery, natychmiast było widać efekty, ale bez tego tych efektów nie było" - zauważył

18:04

Dziesiątki tysięcy ludzi na antywojennej manifestacji w Berlinie.

Manifestacja przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. / Clemens Bilan / PAP/EPA

18:01

Nieznana liczba holenderskich członków Legionu Międzynarodowego na Ukrainie została ranna w niedzielę w wyniku ataku rakietowego sił rosyjskich na położony niedaleko Lwowa jaworowski poligon wojskowy - poinformował holenderski koordynator Legionu Gert Snitselaar.

Z informacji przekazanej mediom przez Snitselaara na poligonie byli obecni holenderscy ochotnicy z Legionu Międzynarodowego, formowanego przez ukraińskie władze. "Otrzymałem informację, że wśród poszkodowanych są Holendrzy" - poinformował koordynator, cytowany przez dziennik "De Telegraaf".

17:52

"Rosja prowadzi agresję na Ukrainę. Ostrzegam cudzoziemców, którzy mogą chcieć przyłączyć się do rosyjskich sił prowadzących inwazję - nie róbcie tego. Uruchomiliśmy już sprawy w sądach międzynarodowych. Nawet jeśli przeżyjecie, będziecie zbrodniarzami wojennymi. Nie jest to warte pieniędzy ani czegokolwiek innego" - napisał minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

17:47

Kolumna pojazdów militarnych w pobliżu białoruskiego Homla.

17:36

Uderzenia rakietowo-powietrzne sił rosyjskich dotknęły większość miast w rejonach walk. Po raz pierwszy zaatakowano na większą skalę zachód kraju - informują eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich: Andrzej Wilk, Piotr Żochowski i Jadwiga Rogoża.

17:26

Kolumna rosyjskich wojsk wjeżdża do ukraińskiego Skadowska w obwodzie chersońskim.

17:22

"Od dziś zakazujemy dziennikarzom wstępu do Irpienia. W ten sposób chcemy ratować życie ich i naszych obrońców. Apeluję do wszystkich przedstawicieli mediów, a także wszystkich Ukraińców - nie zamieszczajcie w mediach społecznościowych zdjęć naszych żołnierzy, ich sprzętu ani niczego, co wskazywałoby na ich lokalizację! To jest bardzo ważne!" - zaapelował mer podkijowskiego Irpienia Ołeksandr Markuszyn.

17:19

Armia rosyjska kieruje do walk na Ukrainie część swego kontyngentu rozjemczego z Górskiego Karabachu, a także najemników m.in. z Syrii - podał w niedzielę portal Hromadske, powołując się na sztab sił zbrojnych Ukrainy.

Na profilu wywiadu wojskowego Ukrainy na Facebooku ukazała się w niedzielę informacja, że w Syrii utworzono 14 punktów naboru najemników .

Wywiad obawia się, że Rosja zgromadziła już "tysiące najemników syryjskich".

17:14

17:04

Syn rosyjskiego malarza Nikasa Safronowa przykuł się kajdankami do wejścia jednej z rosyjskich restauracji McDonald's. Protestował przeciwko zawieszeniu działalności sieci w Rosji.

16:57

Lista produktów luksusowych, których import do Rosji będzie zakazany od środy 16 marca: alkohol, wyroby tytoniowe, kosmetyki i perfumy, walizki, torebki, wyroby z naturalnego futra, jedwab, dywany, biżuteria, silniki okrętowe, motocykle, samochody elektryczne, zegarki, dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie.

16:40

"Za Mariupol, za Charków, za Ukrainę! Zemścimy się. Chwała bohaterom!" - mówi ukraiński żołnierz.

16:31

Protestują również mieszkańcy Melitopola.

16:25

"Prezydent (Francji Emmanuel) Macron powiedział po (niedawnym nieformalnym) szczycie (unijnym) w Wersalu, że UE jest gotowa nałożyć jeszcze większe sankcje, jeśli sytuacja się pogorszy. Nasze pytanie do niego brzmi: ilu jeszcze ukraińskich obywateli, dzieci Ukrainy, musi zginąć, żeby te sankcje się pojawiły? (...) Jak długo musi trwać wojna, aby UE w pełni wykorzystała swój potencjał sankcji? Pytanie jest retoryczne, ale muszą na nie odpowiedzieć nasi europejscy partnerzy" - oznajmił wiceszef kancelarii ukraińskiego prezydenta.

16:21

Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził rannych żołnierzy w kijowskim szpitalu.

16:16

Zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Ihor Żowkwa ocenił w wywiadzie dla telewizji TSN, że dotychczasowe sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji są niewystarczające. Wśród oczekiwań Ukrainy w tej kwestii wskazał wyłączenie z systemu SWIFT wszystkich rosyjskich banków.

"Pracujemy z naszymi kolegami z UE, bo poziom sankcji, jakie Unia nałożyła teraz na Rosję, jest niewystarczający. Może być znacznie wyższy" - podkreślił Żowkwa.

16:13

W oblężonym przez siły rosyjskie Mariupolu zginęło już 2187 mieszkańców. W mieście kończą się ostatnie zapasy żywności i wody, a Rosjanie wciąż ostrzeliwują cele cywilne - poinformowała rada miejska.

"Przez (ostatnie) 24 godziny były co najmniej 22 bombardowania (...) Na Mariupol spadło już ponad 100 bomb" - napisano w oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reutera. Zaznaczono, że Rosjanie blokują miasto i ostrzeliwują cele niemilitarne.

16:06

"Dziś w Irpieniu rosyjscy wojskowi zastrzelili obywatela USA, dziennikarza Brenta Anthony'ego Renauda. Nie ma wątpliwości co do nieprzestrzegania przez Rosję reguł wojny. Pytanie tylko: jak długo jeszcze Stany Zjednoczone będą ignorować wojnę, mordy (popełniane na ich) obywatelach, i nie będą zamykać nieba nad Ukrainą?" - napisał doradca ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak, komentując wiadomość o śmierci amerykańskiego dziennikarza pod Kijowem.

15:59

W Mikołajewie zbombardowany został budynek szkoły - poinformował gubernator obwodu mikołajewskiego Witalij Kim.

15:54

Rosyjscy okupanci zaplanowali przeprowadzenie pseudo-referendum na okupowanych przez nich terytoriach obwodu chersońskiego w celu utworzenia tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej

15:48

Rosjanie ostrzelali szkołę z internatem Puszczy-Wodyci pod Kijowem - potwierdza miejska administracja. Na razie nie ma informacji o ofiarach ataku.

15:43

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło proces przekazywania pacjentów z Ukrainy leczonych w Polsce do szpitali w innych państwach UE. W drodze do Włoch pierwsza trójka małych pacjentów - poinformował resort w niedzielę w mediach społecznościowych.

"Dziś rozpoczęliśmy proces przekazywania pacjentów z Ukrainy leczonych w Polsce do szpitali w innych państwach UE. W drodze do Włoch pierwsza trójka małych pacjentów" - poinformowało Ministerstwo Zdrowia w mediach społecznościowych.

15:34

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan oświadczył w niedzielę, że nalot sił rosyjskich "w pobliżu polskiej granicy dowodzi, że prezydent Putin rozszerza kierunki ataków". Ostrzegł też Chiny przed udzielaniem pomocy Moskwie.

15:27

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył w niedzielę rozmowy z polskim prezydentem Andrzejem Dudą oraz bułgarskim premierem Kiriłem Petkowem.

"Odbyłem rozmowy z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz premierem Bułgarii Kiriłem Petkowem. Poinformowałem ich o kursie, jaki obrała ukraińska obrona, oraz o zbrodniach rosyjskiego agresora. Doceniamy dostarczoną pomoc oraz wsparcie Unii Europejskiej dla integracji Ukrainy" - oznajmił Zełenski.

15:16

W Berdiańsku, okupowanym przez Rosjan mieście na południu Ukrainy nad Morzem Azowskim, wielu ludzi uczestniczyło w niedzielę w proukraińskiej demonstracji.

Ludzie wznosili hasła: "Berdiańsk - to Ukraina!", "Kto my? - Ukraińcy!".

15:12

Obok samolotu wojskowego, który w czwartek wieczorem rozbił się w Zagrzebiu, znaleziono części bomby lotniczej - poinformował minister obrony Chorwacji Mario Banozic, cytowany przez agencję Hina. Jak dodał, teren jest już bezpieczny i wolny od ładunków wybuchowych.

15:09

Unia Europejska przyjmie kolejny pakiet sankcji. Zatwierdzić go mają unijni ambasadorowie. "Nie jest wykluczone, że w związku z nieustannymi atakami na ludność cywilną i atakiem na poligon w Jaworowie sankcje zostaną jeszcze wzmocnione" - powiedział dziennikarce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borgoinon w Brukseli unijny dyplomata, który prosił o zachowanie anonimowości.

Unia zlikwiduje korzyści, jakie Rosja ma jako członek WTO, a więc rosyjskie firmy nie będą już miały prawa do uprzywilejowanego traktowania. Unia zakaże eksportu wszelkich europejskich dóbr luksusowych. Ma to dotyczyć wyrobów - od diamentów z Antwerpii po modne torebki z Włoch. Zada to poważny cios rosyjskiej elicie. Unia wprowadzi zakaz importu z Rosji podstawowych towarów w sektorze hutnictwa żelaza i stali. Uderzy to w kluczowy rosyjski sektor, pozbawi go miliardowych dochodów z eksportu. Unia wprowadzi także masowy zakaz nowych inwestycji europejskich w rosyjski sektor energetyczny. Zakaz ten będzie dotyczył wszystkich inwestycji, transferu technologii czy usług finansowych. Sankcje, które ogłosi dzisiaj Unia Europejska zostały skoordynowanego w ramach G7.

15:02

Obecnie kluczowym zadaniem jest pomoc oblężonemu Mariupolowi - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. Odniósł się także do rosyjskich strat. W ciągu 18 dni wojny zabito już prawie 13 tys. rosyjskich żołnierzy - poinformował.

14:57

Protesty w Chersoniu. Rosyjscy żołnie oddali strzały w powietrze. Protestujący krzyczeli hasło: "Rosyjski żołnierz to faszystowski okupant!".

14:52

Spotkanie prezydentów Ukrainy i Rosji, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina, odbędzie się wtedy, gdy opracowany zostanie pakiet propozycji pokojowych, a na to trzeba czasu - powiedział w niedzielę doradca prezydenta Ukrainy i negocjator Mychajło Podolak.

Przy pomocy naszych partnerów, którzy chcą pełnić misję pośredników, są to m.in. Izrael i Turcja, poszukujemy miejsca, w którym pożądane byłoby przeprowadzenie rozmów z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa - powiedział Podolak.

14:50

Ze względu na sankcje USA, Europy i ich sojuszników, które zablokowały Rosji dostęp do części jej rezerw złota i walut, kraj ten nie może wykorzystać prawie połowy z nich, około 300 mld dolarów - podała w niedzielę agencja Interfax-Ukraina, cytując wypowiedź rosyjskiego ministra finansów Antona Siłuanowa.

To około połowy rezerw, które mieliśmy. Mamy całkowitą rezerwę w wysokości około 640 miliardów dolarów, blisko 300 miliardów dolarów w rezerwach jest teraz w stanie, w którym nie możemy ich wykorzystać - powiedział Siłuanow.

14:43

"New York Times" składa kondolencje z powodu śmierci Brenta Renaud. Dziennik podkreśla jednak, że nie był ich wysłannikiem na Ukrainę.

14:35

Dziennikarz "New York Timesa" zginął w Irpieniu w obwodzie kijowskim - poinformował komendant policji w obwodzie kijowskim Andrij Niebitow.

14:30

Protesty w Chersoniu.

14:18

Tysiące osób wyszły w niedzielę na proukraiński wiec w okupowanym przez wojsko rosyjskie Chersonie - poinformował portal Ukrainska Prawda, dodając, że według świadków żołnierze rosyjscy zaczęli strzelać ludziom po nogach kulami kauczukowymi.

Na wiecu pod hasłem "Chersoń - to Ukraina" wiele ludzi trzymało ukraińskie flagi i wznoszono okrzyki "Chwała narodowi - śmierć wrogom", "Rosyjski żołnierzu, p... się" czy "Wracaj do domu, pókiś żyw".



14:11

Indie tymczasowo przenoszą swoją ambasadę z Ukrainy do Polski z powodu "gwałtownie pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa" i ataków na zachodzie kraju - poinformowało w niedzielę indyjskie MSZ. Ambasada została wcześniej przeniesiona z Kijowa do Lwowa.