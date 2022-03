W rosyjskich ostrzałach w Irpieniu zginęło podczas ewakuacji w niedzielę ośmioro cywilów - poinformował mer tego miasteczka. W wielu regionach Ukrainy zawyły wieczorem alarmy przeciwlotnicze. Tymczasem NEXTA, powołując się na Ministerstwo Obrony Ukrainy, przekazała, że siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły miasto Chuguev w regionie Charkowa. Z kolei Sztab Główny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że z powodu dużych strat rosyjskiego wojska w wojnie z Ukrainą, Kreml zarządził tajną mobilizację w Kraju Krasnodarskim w Rosji. Najnowsze informacje na temat sytuacji na Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Członkowie ukraińskich Wojsk Obrony Terytorialnej

Minuta po minucie zbieramy dla Was najświeższe wiadomości z ukraińskich miast, relacje naszych specjalnych wysłanników i międzynarodowe reakcje oraz komentarze.

Rosjanie dokonali ataku rakietowego na lotnisko w Winnicy na środkowej Ukrainie - przekazał prezydent Ukrainy. Według mediów, zbombardowane została także położona niedaleko jednostka wojskowa. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Druga próba otwarcia korytarza humanitarnego z obleganego przez siły rosyjskie miasta Mariupol na południu Ukrainy również zakończyła się otwarciem ognia do cywilów przez żołnierzy rosyjskich. CZYTAJ WIĘCEJ>>>

Wiece przeciw rosyjskiej okupacji odbyły się w trzech zajętych miastach ukraińskiego obwodu chersońskiego - Chersoniu, Nowej Kachowce i Nowoołeksijiwce.

W rosyjskich ostrzałach w Irpieniu zginęło podczas ewakuacji w niedzielę ośmioro cywilów - poinformował mer tego miasteczka.

W wielu regionach Ukrainy zawyły w niedzielę wieczorem alarmy przeciwlotnicze.

Doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko cytowany przez portal Ukrainska Prawda poinformował, że Rosjanie ściągnęli do miejscowości w okolicach Kijowa dużą liczbę wojsk i w następnych dniach najprawdopodobniej Władimir Putin podejmie próbę zajęcia stolicy Ukrainy.

NEXTA, powołując się na Ministerstwo Obrony Ukrainy, poinformowała, że siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły miasto Chuguev w regionie Charkowa.

Ukraińskie media podały, że Rosjanie zaatakowali i okradli szwajcarskiego dziennikarza.

Sztab Główny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że z powodu dużych strat rosyjskiego wojska w wojnie z Ukrainą, Kreml zarządził tajną mobilizację w Kraju Krasnodarskim w Rosji.

Moskwa rekrutuje do wojny na Ukrainie Syryjczyków wyszkolonych w walce miejskiej - pisze "Wall Street Journal". Według amerykańskich urzędników, na których powołuje się gazeta, Syryjczycy mają wspomóc rosyjskie wojska, które szykują się do wejścia w głąb miast.

Ceny ropy są obecnie najwyższe od 2008 roku.

Rosyjskie siły nasiliły ostrzał ukraińskich miast w centrum, północy i południu kraju w niedzielę późnym wieczorem - poinformował doradca ukraińskiego prezydenta Ołeksij Arestowycz. "Najnowsza fala uderzeń rakietowych nadeszła, gdy zapadła ciemność" - powiedział Arestowicz w ukraińskiej telewizji.

Sprecyzował, że obszary, które znalazły się pod ciężkim ostrzałem, obejmują przedmieścia Kijowa, Czernihów na północy, Mikołajów na południu i Charków.

Władze Charkowa potwierdziły, że ostrzał uszkodził wieżę telewizyjną, a ciężka artyleria uderzyła w dzielnice mieszkalne. W Czernihowie lokalni urzędnicy poinformowali, że wszystkie regiony miasta zostały zaatakowane przez rakiety.

Podczas rosyjskich nalotów w miejscowości Owrucz zniszczono m.in. dwa budynki mieszkalne.

Litewska organizacja Blue/Yellow, wspierająca ukraińskie wojsko, zebrała 17 mln euro darowizn. "Do tej pory do Ukrainy przyjechała już ciężarówka z mundurami, butami, śpiworami, kamizelkami kuloodpornymi, sprzętem medycznym itp." - podała organizacja.

Stacja kolejowa w Charkowie.

Samochód szwajcarskiego dziennikarza Guillaume'a Briqueta został ostrzelany przez Rosjan w nocy z niedzieli na poniedziałek obwodzie mikołajowskim. Napastnicy następnie obrabowali rannego w twarz i przedramię mężczyznę - podał ukraiński internetowy kanał telewizyjny Hromadske.

Jak podaje agencja Reutera - powołując się na swoje źródła - od początku inwazji na Ukrainę Rosja wystrzeliła ok. 600 rakiet. Ponadto 95 proc. jej sił bojowych, które stacjonowały przy zachodnich granicach Rosji, znajduje się obecnie na terytorium Ukrainy.

Wypowiadający się anonimowo urzędnik ocenił również, że mimo iż Rosjanie próbują zdobyć Kijów, Charków i Czernichów, spotykają się z "silnym ukraińskim oporem".

Sztab Główny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że z powodu dużych strat rosyjskiego wojska w wojnie z Ukrainą Kreml zarządził tajną mobilizację w Kraju Krasnodarskim w Rosji - podała w niedzielę Ukraińska Prawda.

"W związku ze znacznymi stratami poniesionymi przez agresorów od początku wojny, w celu przyciągnięcia żołnierzy, w Kraju Krasnodarskim rozpoczęła się tajna mobilizacja i wzmożono tam propagowanie materiałów propagandowych, mówiących o ‘neofaszystowskich okrucieństwach i konieczności zniszczenie faszyzmu’" - napisano w komunikacie ukraińskiego Sztabu Głównego.

Siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły miasto Chuguev w regionie Charkowa. Rosyjska strona poniosła duże straty w personelu i sprzęcie - podaje NEXTA, powołując się na Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Aktualna mapa rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Brytyjska Izba Gmin będzie głosowała w poniedziałek nad przepisami, które pozwolą na szybsze i sprawniejsze nakładanie sankcji na rosyjskich oligarchów oraz rosyjskie przedsiębiorstwa działające w Wielkiej Brytanii - poinformowano w niedzielę wieczorem.

Ustka przyjmie 152 osób z domu małego dziecka w Kijowie, w tym 88 dzieci do 3. roku życia i 29 dzieci w wieku 3-6 lat. Przyjazd grupy spodziewany jest w ciągu 48 godzin - poinformowała w niedzielę rzeczniczka magistratu Eliza Mordal, Zaapelowała o pomoc w przygotowaniach do jej przyjęcia.

Prezydent Andrzej Duda poinformował o kolejnej rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Przedstawiciele misji OBWE poinformowali, że podczas ostrzału w Mariupolu zniszczony został budynek, w którym znajdowała się siedziba misji.

Pentagon nie zauważył żadnego znaczącego natarcia wojsk rosyjskich w ciągu ostatnich 24 godzin. 64-kilometrowa kolumna w pobliżu Kijowa pozostaje w tym samym miejscu. Najprawdopodobniej utknęli w błocie i skończyło im się paliwo.

211 ukraińskich szkół zostało zniszczonych od początku rosyjskiej inwazji - poinformował minister oświaty i nauki Serhij Szkarłet.

Ostrzelany budynek mieszkalny w Charkowie.

Jednostka specjalna ukraińskiej policji "KORD" zniszczyła w niedzielę dwa rosyjskie czołgi we wsi Zaworyczi w obwodzie kijowskim - poinformowała służba prasowa ukraińskiej policji narodowej.

"Dzisiaj w rejonie Browarów członkowie sił specjalnych KORD zniszczyli dwa wrogie czołgi agresora za pomocą granatników RPG" - napisano w oświadczeniu na Telegramie.

Szef brytyjskiego MSW wysłał pismo do Interpolu z prośbą o natychmiastowe wydalenie Rosji z tej organizacji - podaje NEXTA.

Agencja Ukrinform informuje o kolejnym alarmie lotniczym w Kijowie.

Silne eksplozje ponownie słychać w Charkowie - informuje NEXTA.

Prezydent Ukrainy przyznał specjalne ordery dla władz miast, które mimo przewagi Rosjan, wciąż stawiają opór rosyjskim najeźdźcom.

Przeczytaj więcej na ten temat: Zełenski: Nie wybaczymy setek ofiar i tysięcy cierpień

Szef MSZ Włoch Luigi Di Maio oświadczył w telewizji RAI, że przekazanie samolotów bojowych zaatakowanej przez Rosję Ukrainie nie jest możliwe. Ostrzegł też, że ustanowienie strefy zakazu lotów, o co proszą władze w Kijowie, mogłoby doprowadzić do wybuchu trzeciej wojny światowej.

Ciężarówka z transportem humanitarnym dla uchodźców z Ukrainy dotarła do Sandomierza z Wiednia. To blisko 40 ton różnorodnej pomocy - poinformował burmistrz Marcin Marzec.

"Nie wybaczymy setek ofiar i tysięcy cierpień; nie wybaczy też tego Bóg" - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w niedzielę wieczorem nagraniu w mediach społecznościowych.

"Nie wybaczymy roztrzaskanych budynków mieszkalnych. Nie wybaczymy rakiety, którą nasza obrona przeciwlotnicza zestrzeliła dziś nad (dziecięcym szpitalem) Ohmatdyt. I jeszcze 500 innych takich rakiet, które uderzyły w naszą ziemię, w Ukrainę, w naszych ludzi, w dzieci. Nie wybaczmy rozstrzeliwań bezbronnych ludzi. Rujnowania naszej infrastruktury" - podkreślił Zełenski.

W poniedziałek z oficjalną wizytą w Polsce przebywać będzie komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stella Kyriakides. Odwiedzi m.in. szpital, gdzie leczeni są pacjenci z Ukrainy oraz punkt medyczny przy punkcie recepcyjnym, gdzie uzyskują pomoc.

Stany Zjednoczone wyślą na Litwę więcej swoich żołnierzy - powiadomił w niedzielę przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generał Mark Milley. Dodał, że liczba wojskowych, którzy zostaną rozmieszczeni na Litwie jest obecnie ustalana.

Zdjęcie z dzisiejszego antywojennego protestu w Petersburgu.

Netflix zawiesił działalność w Rosji - podaje agencja Ukrinform.

"Kreml tworzy kolejne absurdalne insynuacje przeciwko Ukrainie" - ocenił na Twitterze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Rzecznik prasowy Rumuńskiej Cerkwi Prawosławnej Vasil Banescu nazwał w niedzielę prezydenta Rosji Władimira Putina antychrystem w związku z prowadzoną przez Kreml “okropną i nieuzasadnioną" wojną przeciwko Ukrainie.

Skrytykował też patriarchę Moskwy i Wszechrusi Cyryla za brak potępienia przez niego rosyjskiej inwazji.

Grupa 252 uchodźców dojechała w niedzielę wieczorem pociągiem z Przemyśla do Gdyni. Na uchodźców czeka na Pomorzu bezpieczne schronienie i pomoc - zadeklarował marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk

Prezydent Francji Emmanuel Macron omówił przez telefon z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim swoją wcześniejszą rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem m.in. na temat zapewnienia bezpieczeństwa ukraińskim elektrowniom atomowym w czasie trwającej rosyjskiej inwazji.

Ukrainka Dajana Jastremska, która w niedzielę przegrała w finale tenisowego turnieju WTA w Lyonie, zapowiedziała, że wygrane pieniądze przekaże na pomoc ojczyźnie. Tuż przed turniejem uciekła z oblężonej przez rosyjskie wojska Odessy.

Liczba osób, które uciekły z Ukrainy do Polski przekroczyła milion - podaje Straż Graniczna.

Przed Białym Domem ludzie z różnych stron świata wyrażają solidarność z Ukrainą - informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski.

Z Płocka wyruszył trzeci z kolei transport pomocowy dla partnerskiego miasta Żytomierz w Ukrainie. Tym razem autokar dojedzie do Lublina, tam dary zostaną przepakowane do autobusu, który dowiezie uchodźców z Żytomierza, a następnie z pomocą humanitarną ruszy w drogę powrotną.

Usługa Premium Spotify nie jest już dostępna w Rosji - informuje NEXTA.

Fundacja Kościuszkowska (KF) powiadomiła o zgromadzeniu 250 tys. dolarów dla kobiet i dzieci uciekających z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. KF ponawia apel o dalsze datki na ten cel.

Hakerzy z grupy Anonymous włamali się do dwóch rosyjskich serwisów streamingowych oraz państwowych stacji telewizyjnych i transmitowali materiały wojenne z Ukrainy.

Władze Ukrainy wprowadziły licencjonowanie eksportu kluczowych towarów rolnych, takich jak pszenica, kukurydza, drób, jaja kurze i olej słonecznikowy - podała agencja Interfax-Ukraina, powołując się na oświadczenie rządu w Kijowie.

Wojska rosyjskie ostrzeliwują wszystkie dzielnice Czernihowa - informuje agencja Ukrinform.

20:47

Rosjanie ściągnęli do miejscowości w okolicach Kijowa dużą liczbę wojsk; w następnych dniach najprawdopodobniej prezydent Rosji Władimir Putin podejmie próbę zajęcia stolicy Ukrainy - uważa doradca szefa MSW Ukrainy Wadym Denysenko, cytowany w niedzielę przez portal Ukrainska Prawda.

Według niego w najbliższych dniach odbędzie się kluczowa bitwa w rosyjsko-ukraińskiej wojnie.

"Na podejściach do Kijowa koncentruje się dosyć duża liczba rosyjskiego uzbrojenia i rosyjskich wojsk. Jesteśmy świadomi, że bitwa o Kijów to kluczowa bitwa następnych dni" - powiedział Denysenko.

Rosja rozpoczęła aktywne przygotowania do odłączenia się od globalnego internetu. "Nie później niż 11 marca wszystkie serwery i domeny muszą zostać przeniesione do strefy rosyjskiej - informuje NEXTA.

Rosjanie ostrzelali konsulat honorowy Azerbejdżanu w Charkowie.

W związku z nową ustawą o "fake newsach" w Rosji nie mamy innego wyboru, jak tylko zawiesić transmisje na żywo w tym kraju, a także publikację nowych nagrań - poinformował chiński portal społecznościowy TikTok w niedzielnym oświadczeniu.

Lekarze w Buczy pod Kijowem apelują o korytarz umożliwiający ewakuację rannych dzieci; dwoje z nich jest po amputacji rąk - podała ukraińska redakcja BBC.

"Lekarze, którzy pojechali, by pomagać w jednym ze szpitali w Buczy, proszą o korytarz, najlepiej pod ochroną Czerwonego Krzyża, by wywieźć ranne dzieci, z których dwoje ma amputowane ręce" - podaje BBC.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK) napisał w oświadczeniu na Twitterze, że od dwóch dni próba ewakuacji około 200 tys. cywilów z oblężonego przez wojska rosyjskie Mariupola jest niemożliwa ze względu na trwające działania wojenne.

"Dziś nasza ekipa zaczęła otwierać korytarz humanitarny z Mariupola przed wznowieniem działań wojennych. Pozostajemy w Mariupolu i jesteśmy gotowi pomóc w dalszych próbach (ewakuacji), jeśli strony dojdą do porozumienia, jakie tylko one mogą wdrożyć i uszanować" - poinformowano we wpisie.

Od początku rosyjskiej inwazji zarejestrowano na Ukrainie prawie 4 tys. małżeństw oraz 4,3 tys. narodzin - poinformowało w niedzielę ministerstwo sprawiedliwości Ukrainy.

"Nawet jeśli wróg chce nas zniszczyć i złamać, życie toczy się dalej. Pomimo wojny rodzą się nowe dzieci i powstają nowe rodziny" - napisał na Facebooku ukraiński resort.

Około 2000 osób zostało ewakuowanych z obwodu ługańskiego w niedzielę.

W Melitopolu, na południowym-wschodzie Ukrainy, Rosjanie zablokowali dostęp do internetu - poinformował mer okupowanego przez wojska rosyjskie miasta Iwan Fedorow.

"Od godz. 11 w mieście zablokowano internet. Zrobili to ci, którzy okupują miasto. Chcą zrobić tak, byśmy byli bez łączności, byśmy nie mogli wymieniać się informacjami. Ale jestem pewny, że nawet bez łączności mobilnej będziemy w stanie się komunikować" - powiedział mer, cytowany przez agencję Ukrinform.

Zdjęcia mundurów galowych i odznaczeń, które mieli przy sobie rosyjscy wojskowi, wysłani walczyć na Ukrainę publikuje na Facebooku dowództwo Sił Operacji Specjalnych Ukrainy.

"Jechali zabijać nasze dzieci i niszczyć nasze domy, a potem zrobić defiladę na Chreszczatyku", głównej ulicy Kijowa - napisano na profilu dowództwa w sieci społecznościowej.

"Wzięli nawet mundury galowe z odznaczeniami. Ale coś poszło nie tak..." - dodano.

Nagranie pokazujące zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy.

Kolejny samolot rosyjskich okupantów ląduje na ziemi ukraińskiej - informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według wstępnych informacji Kwatery Głównej Obrony Obwodu Charkowa, jeden z dwóch pilotów samolotu zestrzelonego nad Charkowem przeżył i może ukrywać się w pasie leśnym niedaleko miejscowości Kulinicze - informuje Ukraińska Prawda.

Rosyjskie oskarżenia wobec Ukrainy o złamanie porozumienia o zawieszeniu broni w oblężonym Mariupolu są prawdopodobnie próbą zmniejszenia własnej odpowiedzialności za ofiary wśród ludności cywilnej - oceniło w niedzielę po południu brytyjskie ministerstwo obrony.

W wielu regionach Ukrainy zawyły w niedzielę wieczorem alarmy przeciwlotnicze. W Czernihowie na północy kraju trwa ostrzał we wszystkich dzielnicach - podaje agencja Ukrinform.

Według Ukrinformu w ciągu ostatnich 10 minut alarm ogłoszono w 17 miastach Ukrainy.

Syreny zawyły m.in. w Kijowie, Charkowie, Czernihowie, w obwodzie sumskim, rówieńskim, wołyńskim, w Białej Cerkwi, obwodzie kirowohradzkim, w Humaniu.

Premier Włoch Mario Draghi podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił go o solidarności z jego krajem i wsparciu dla jego "przynależności do rodziny europejskiej". O ich kolejnej rozmowie poinformowała w niedzielę na Twitterze Kancelaria Premiera w Rzymie.

Jak przekazała na Telegramie telewizja Ukraina 24, mer Buczy Anatolij Fedoruk doznał obrażeń z rąk kadyrowców. Więcej szczegółów na ten temat nie podano.

"Walki między Buczą i Worzelem trwają już czwartą godzinę. Do miasta weszli kadyrowcy - żołnierze wypierają ich" - informował wcześniej Fedoruk.

Media podają, że z Rosji w stronę Charkowa mają lecieć śmigłowce. NEXTA informuje jednak, że nie chodzi o desant, ale ratowanie pilota zestrzelonego w niedzielę samolotu.

Płonie budynek prokuratury obwodowej w Charkowie na wschodzie Ukrainy - podał portal telewizji Espreso.

"Będziemy w przyszłym tygodniu głosować nad pakietem środków, by położyć kres mordowaniu Ukraińców, to będą miliardy dolarów na broń, aby walka Ukrainy trwała dalej, aż do zwycięskiego końca" - powiedział w Rzeszowie amerykański kongresmen Michael McCaul.

NEXTA informuje, że American Express zawiesza działanie w Rosji i na Białorusi.

Okręt patrolowy "Słowiańsk" Marynarki Wojennej Ukrainy zatonął w rejonie Odessy w wyniku uderzenia rakietowego przez wojska rosyjskie. Osoby, które nim płynęły są uznane za zaginione.

Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF) wniosła skargę przeciwko Rosji do Międzynarodowego Trybunału Karnego za umyślny ostrzał wież telewizyjnych, co wedle RSF stanowi zbrodnię wojenną - poinformowała w niedzielę turecka agencja Anatolia za oświadczeniem organizacji.

500 obywateli Ukrainy, przede wszystkim matki z dziećmi, przywiózł w niedzielę wieczorem z Przemyśla na Dolny Śląsk pociąg humanitarny Kolei Dolnośląskich. To już drugi tego rodzaju skład, którym do województwa dolnośląskiego podróżują uchodźcy z polsko-ukraińskiej granicy.

Uchodźcom z Ukrainy, którzy mają rodziny w Wielkiej Brytanii, przyznano do godz. 10 w niedzielę około 50 wiz - poinformowało w niedzielę po południu brytyjskie MSW.

Agencja Ukrinform informuje o alarmie lotniczym w Kijowie.

Władze Rosji przygotowują możliwy scenariusz ostrzelania swoich gęsto zaludnionych terenów przy granicy z Ukrainą, by następnie oskarżyć o to ukraińskie wojsko - ostrzega Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO).

"Według planów kremlowskich władz będzie to wykorzystane jako podstawa do ogłoszenia powszechnej mobilizacji" - napisał z kolei Anton Heraszczenko, przedstawiciel ukraińskiego MSW.

Co najmniej 4816 osób w 59 rosyjskich miastach zostało w niedzielę zatrzymanych za udział w protestach przeciwko inwazji na Ukrainę - poinformował portal OWD-Info, monitorujący represje polityczne w Rosji. Informacja dotyczy danych zebranych do godz. 18:48 w Polsce.

Do największej liczby zatrzymań doszło w Moskwie, gdzie objęły one 1868 osób.

Według portalu od 24 lutego, dnia rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, za udział w antywojennych protestach zatrzymano w Rosji 13 158 osób.

Kilkusetosobowa demonstracja poparcia dla Ukrainy przeszła głównymi ulicami stolicy Serbii, Belgradu. Władze tego kraju wykluczyły wcześniej możliwość wprowadzenia sankcji przeciwko Rosji za trwającą od 24 lutego inwazję na Ukrainę.

Personel Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie dalej pracuje, jednak kierownictwo działa pod kierunkiem dowódcy sił rosyjskich, które zajęły elektrownię w zeszłym tygodniu - przekazała w niedzielę w oświadczeniu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

W komunikacie podano, że siły rosyjskie odcięły niektóre sieci komórkowe i internet, utrudniając tym samym kontakt z elektrownią.

W rosyjskich ostrzałach w Irpieniu zginęło podczas ewakuacji w niedzielę ośmioro cywilów - poinformował mer tego miasteczka w obwodzie kijowskim Ołeksandr Markuszyn.

"Mieliśmy dzisiaj w mieście ewakuację. (...) Autobusami. Rosyjscy najeźdźcy ostrzelali cywilów, naszych miejscowych mieszkańców" - powiedział mer w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Media donoszą o ostrzale Charkowa.

W ciągu niecałych 11 dni Siły Zbrojne Ukrainy unieszkodliwiły ok. 46 tys. wojskowych Rosji; obejmuje to zabitych, rannych i wziętych do niewoli - pisze portal NV.ua, powołując się na byłego ministra obrony Ukrainy Andrija Zahorodniuka. Unieszkodliwiono jedną trzecią zgromadzonego wojska - dodano.

Półtonowa bomba lotnicza zrzucona przez rosyjskie wojska została zneutralizowana w obwodzie żytomierskim - informuje agencja Ukrinform.

"Rasizm na polsko-ukraińskiej granicy to rosyjska propaganda" - powiedział w wywiadzie dla radia France Inter przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, komentując doniesienia o dyskryminacji afrykańskich studentów uciekających z Ukrainy.

"Rosja uruchomiła wrogą propagandę, aby spróbować zaszczepić podejrzenia, wątpliwości w krajach afrykańskich w czasie, gdy prowadziliśmy dyplomatyczną batalię w ONZ przeciwko wojnie na Ukrainie" - skomentował przewodniczący Rady Europejskiej.

"Ta 500-kilogramowa rosyjska bomba spadła na budynek mieszkalny w Czernihowie i nie wybuchła. Wiele innych jednak eksplodowało, zabijając niewinnych mężczyzn, kobiety i dzieci. Pomóżcie nam chronić naszych mieszkańców przed rosyjskimi barbarzyńcami! Pomóżcie nam zamknąć niebo. Dostarczcie nam samoloty bojowe. Zrób coś!" - napisał na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.

Portal Hromadske poinformował na Telegramie o trafieniu rakiety w wieżę telewizyjną w Charkowie i przerwaniu transmisji.

"Rosja uniemożliwiła w niedzielę utworzenie humanitarnego korytarza z oblężonego Mariupola, na południowym-wschodzie Ukrainy" - powiedziała ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk.

Przekazała, że uzgodnienia w sprawie korytarza humanitarnego osiągnięto ostatniej nocy. Mieszkańcy, którzy chcieli się ewakuować, mieli zebrać się w godzinach 9-11.

"Niestety około 9.20 zaczął się ostrzał Gradami. I korytarz humanitarny nie zadziałał" - powiedziała Wereszczuk.

W elektrowni jądrowej w Enerhodarze jest teraz 500 okupantów. Mają oni wykorzystywać przechwycone ukraińskie elektrownie jądrowe jako bazy wojskowe.

Nad Charkowem został zestrzelony rosyjski myśliwiec - poinformowało Dowództwo Obrony Regionu Charkowa.

Premier Izraela Naftali Benet w ciągu weekendu odwiedził Moskwę i Berlin oraz trzykrotnie rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Izrael będzie nadal próbował mediować między Rosją a Ukrainą, nawet jeśli sukces wydaje się mało prawdopodobny" - oświadczył w niedzielę Benet.

Polki przekazują wózki ukraińskim mamom, którym udało się uciec z dotkniętego wojną kraju. To zdjęcie z peronu na jednym z dworców.

Właśnie podpisałem oficjalny apel o zakończenie członkostwa Rosji i Białorusi w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (MFW) i wszystkich organizacjach Banku Światowego - napisał na komunikatorze Telegram premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Pismo skierowano do władz Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch oraz Japonii.

"Okupanci zabijają ukraińskie dzieci. Alicja z ukraińskiego miasteczka Ochtyrka. Nie dożyła swoich 8. urodzin. Zginęła razem z dziadkiem, który osłaniał ją przed ostrzałem" - napisała Zełenska. "Ile jeszcze dzieci będzie musiało umrzeć, zanim wojska rosyjskie przestaną strzelać i przejdą do korytarzy humanitarnych?" - napisała Ołena Zełenska, pierwsza dama Ukrainy na Instagramie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w niedzielnej rozmowie prezydenta Rosji Władimira Putina do zakończenia "operacji militarnych" na Ukrainie, umożliwienia pomocy humanitarnej i zapewnienia ochrony ukraińskim elektrowniom jądrowym - poinformował Pałac Elizejski.

Jak przekazano, Macron rozmawiał telefonicznie z Putinem przez około dwie godziny.

NEXTA opublikowała film, na którym widać, jak rosyjscy żołnierze plądrują sklep spożywczy na Ukrainie.

W sieci pojawiły się zdjęcia z ostrzału bloków w Kramatorsku.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w amerykańskiej telewizji CNN, że należy przeprowadzić dochodzenie w sprawie tego, czy Rosja popełniła zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Myślę, że w tej kwestii potrzebne jest intensywne i dokładne dochodzenie - oświadczyła von der Leyen w wywiadzie.



Rosjanie strzelali do mieszkańców wsi Jasnohorodka w obwodzie kijowskim, pięć osób zginęło - poinformowało MSW Ukrainy. Najprawdopodobniej wykorzystano karabin maszynowy. Policja apeluje do mieszkańców, by nie narażali się na niebezpieczeństwo i wstępowali do obrony terytorialnej.