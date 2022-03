Moskwa rekrutuje do wojny w Ukrainie Syryjczyków wyszkolonych w walce miejskiej - pisze "Wall Street Journal". Według amerykańskich urzędników, na których powołuje się gazeta, Syryjczycy mają wspomóc rosyjskie wojska, które szykują się do wejścia w głąb miast.

Ludzie wznoszący barykady z piasku na ulicach Kijowa / ZURAB KURTSIKIDZE / PAP/EPA

Według amerykańskich źródeł Rosja już od kilku dni rekrutuje Syryjczyków. Nie wiadomo, ilu bojowników z Syrii jest już przygotowanych do zaangażowania się w walki. Podobno każdy z nich otrzymał od 200 do 300 dolarów za przyjazd do Rosji i możliwość przebywania na Ukrainie przez sześć miesięcy.

Rozmieszczenie przez Rosję bojowników z Syrii na Ukrainie zinternacjonalizuje wojnę ukraińską, a zatem może połączyć wojnę na Ukrainie z szerszą dynamiką międzyregionalną, szczególnie na Bliskim Wschodzie - powiedziała Jennifer Cafarella, pracownik ds. bezpieczeństwa narodowego w think tanku Institute for the Study of War w Waszyngtonie.

Według niej najemnicy syryjscy mogą także służyć jako siły wsparcia dla grup Wagnera, bowiem obie strony znają się dobrze z działań wojennych w Syrii.

"Wagnerowcy to nie są klasyczne „psy wojny”. Ich może wynająć tylko armia rosyjska" Jakub Rutka / RMF FM

Tajna mobilizacja w Kraju Krasnodarskim

Sztab Główny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował natomiast, że z powodu dużych strat rosyjskiego wojska w wojnie z Ukrainą Kreml zarządził tajną mobilizację w Kraju Krasnodarskim w Rosji - podała Ukraińska Prawda.



"W związku ze znacznymi stratami poniesionymi przez agresorów od początku wojny, w celu przyciągnięcia żołnierzy, w Kraju Krasnodarskim rozpoczęła się tajna mobilizacja i wzmożono tam propagowanie materiałów propagandowych, mówiących o "neofaszystowskich okrucieństwach i konieczności zniszczenie faszyzmu" - napisano w komunikacie ukraińskiego Sztabu Głównego.



Według ukraińskiego dowództwa armia rosyjska straciła do tej pory 285 czołgów, 985 wozów opancerzonych, 109 systemów artyleryjskich, 50 wyrzutni rakietowych, 21 systemów obrony powietrznej, 44 samoloty i 48 śmigłowców.



Według serwisu Suspilne ukraiński sztab przekazał także, iż siły Ukrainy odbiły miasto Czuhujiw na wschodzie kraju, a Rosjanie ponieśli duże straty osobowe i sprzętowe. Zginęli m.in. dowódca 61. oddzielnej brygady piechoty morskiej Sił Zbrojnych Rosji i zastępca dowódcy 11. oddzielnej brygady powietrznodesantowej Sił Zbrojnych Rosji.