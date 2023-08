Pułk Azow, który w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji bronił Mariupolu na południu Ukrainy, wrócił na front - poinformował przedstawiciel Gwardii Narodowej Ukrainy Mykoła Urszałowicz, cytowany przez portal RBK-Ukraina. Ukraińska Prawda przekazała, że siły ukraińskie zestrzeliły rano dwa nowoczesne rosyjskie śmigłowce szturmowe Ka-52. Wartość jednej maszyny to ok. 16 mln dolarów. "Siły obronne Ukrainy kontynuują ofensywę na kierunkach bachmuckim, melitopolskim i berdiańskim. Na południe od wsi Urożajne odniosły sukces, umocniły się na zdobytych pozycjach, zadają ciosy artylerią na cele wroga, prowadzą walkę przeciwbateryjną" - poinformował rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowaliow. Czwartek to 540. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zebraliśmy w relacji z 17.08.2023 r.

23:29

Ukraina otrzyma amerykańskie F-16. Antony Blinken potwierdził oficjalne zapytanie Holandii i Danii, które mają przekazać Kijowowi maszyny, gdy tylko ukraińscy piloci ukończą szkolenia.

22:35

Kontenerowiec Joseph Schulte, który w środę rano wypłynął z Odessy ogłoszonym przez władze Ukrainy morskim korytarzem humanitarnym dotarł do Stambułu - podała w czwartek agencja AFP powołując się na dane portali śledzących ruch statków.

To pierwszy statek, który wypłynął z Ukrainy po tym, jak Rosja wycofała się z umowy zbożowej.

Kijów informował w ubiegłym tygodniu, że uruchamia tymczasowy korytarz humanitarny przez Morze Czarne. Stworzenie szlaku ma umożliwić wypływanie z Odessy, Czarnomorska i Piwdennego.

22:02

"Po incydencie ze statkiem strona rosyjska została w odpowiedni sposób ostrzeżona, by unikać tego rodzaju posunięć, które mogą doprowadzić do eskalacji napięć na Morzu Czarnym" - napisało na Twitterze biuro kancelarii tureckiego prezydenta odpowiedzialne za walkę z dezinformacją.

Resort obrony Rosji powiadomił w niedzielę, że rosyjski okręt patrolowy Wasilij Bykow oddał strzały ostrzegawcze w kierunku zmierzającego do Ukrainy statku handlowego Sukru Okan pod banderą Palau, gdy jego kapitan nie zareagował na wezwanie do zatrzymania się w celu przeprowadzenia kontroli. Następnie żołnierze rosyjscy dostali się na pokład jednostki ze śmigłowców Ka-29.

21:01

Wiele wskazuje na to, że Rosjanom kurczą się zapasy niektórych rodzajów amunicji i spieszą się teraz z produkcją nowych.

Pocisk z zaskakująco świeżą datą produkcji - 19 maja - znaleziono w obwodzie sumskim na północy Ukrainy w czerwcu - informuje agencja Bloomberga, która przeanalizowała zdjęcia pocisku wspólnie z ukraińską organizacją StateWatch. Zwykle zanim nowa partia pocisków trafia na front mija co najmniej kilka miesięcy, potrzebnych na testy. Co więcej, pocisk odnaleziony w Sumach ma też bardzo krótką datę przydatności - do 12 września br. Jak ocenia StateWatch, jest to kolejna wskazówka sugerująca, że rosyjscy producenci "idą na skróty" spiesząc się z wysłaniem pocisków na front.

20:40

Alarm przeciwlotniczy w całej Ukrainie. "Kolejny start MiG-31K! Zagrożenie rakietowe na całym terytorium Ukrainy" - przekazują ukraińskie władze.

19:30

Ukraińscy oficjele potwierdzają, że osiedle Urożajne w obwodzie donieckim, gdzie toczyły się zacięte walki - zostało wyzwolone.

Anton Heraszczenko opublikował nagranie, na którym widać rosyjskich żołnierzy opuszczających miejscowość w dużym pośpiechu.