"Wypowiedzi władz ukraińskich miały niewłaściwy, niepotrzebny charakter, były nacechowane złymi emocjami. To stanowisko szkodzi dobrym relacjom" - mówił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński po spotkaniu z charge d’affaires ambasady Ukrainy. Pod nieobecność w Polsce ambasadora Wasyl Zwarycz to on został zaproszony do resortu w związku z wypowiedziami zastępcy szefa kancelarii ukraińskiego prezydenta. Stwierdził on, że „nie ma nic gorszego, niż gdy twój wybawca żąda od ciebie opłaty za ratunek, nawet gdy krwawisz". Była to z kolei reakcja na słowa prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który powiedział, że Ukraina powinna zacząć doceniać pomoc ze strony Polski.