„To jest taktyka nieudolnego, tchórzliwego agresora, który – po pierwsze – sądził, że tu ludzie go będą przyjmować z kwiatami. Potem się okazało, że nie, ale nie potrafi sobie poradzić z ukraińskim żołnierzem, więc niszczy. Próbuje stworzyć sytuację – też tutaj się myli – że ludzie będą woleli rosyjską okupację, byle ten koszmar się skończył” – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki, odnosząc się do sytuacji m.in. w Mariupolu, który jest oblężony przez wojska rosyjskie i nie dociera do niego pomoc humanitarna.

Bartosz Cichocki / Karolina Bereza / RMF FM

"Pewnie w pojedynczych przypadkach taka myśl może się pojawić. Trudno oceniać osoby zagrożone śmiercią, osoby widzące wokół siebie śmierć, śmierć także swoich bliskich. Nie sądzę, żebyśmy mieli moralny tytuł do oceniania takich przypadków, ale jeśli mówimy o sytuacji standardowej, czy masowej, to np. w Chersoniu - zajętym przez Rosjan - widzimy mieszkańców - cywili codziennie wychodzących na centralnych plac, śpiewających ukraiński hymn i domagających się od uzbrojonych rosyjskich żołnierzy opuszczenia miasta" - podkreślił gość Roberta Mazurka.

Jak dodał, jeśli Rosjanie sądzili, że poprzez zastraszanie, poprzez taki koszmar, stworzą presję społeczną, ukraińską na prezydenta Zełenskiego, by się poddał, to się przeliczyli. "Ale zbrodnia to jest zbrodnia" - dodał.

Bardzo Cichocki dodał, że w stolicy, czyli Kijowie toczy się życie.

"Oczywiście to jest namiastka tego życia przedwojennego, ale jednak. Wczoraj nawet kilku restauratorów zapowiedziało wznowienie pracy restauracji przy ograniczonym menu, takim na ile pozwalają dostawy żywności. Bez alkoholu, bo jest prohibicja. Wczoraj na mszy widziałem kilka razy więcej osób niż tydzień temu. Nadal jest to mała grupa, ale tydzień temu kościół był prawie pusty. Więc ludzie się jakoś adaptują, krzepną w tej sytuacji. Kijów nie jest reprezentatywny dla tego, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, bo te uderzenia rosyjskie, czy ataki one są skoncentrowane na Mariupolu. Tam jest tragiczna sytuacja, to jest zbrodnia równa tym największym - Guernice, Srebrenicy" - dodał.