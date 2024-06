Rosyjska ofensywa wytraca impet?

Informacje o taktyce motocyklowej pojawiają się w momencie, gdy coraz głośniej mówi się o rosyjskich stratach w ciężkim sprzęcie. Na początku czerwca pojawiły się doniesienia, że Rosjanie tracą trzykrotnie więcej czołgów niż są w stanie wyremontować i dostarczyć na front. W rezultacie w bój wysyłane są coraz starsze maszyny z najgłębszych zakamarków magazynów - a to z oczywistych powodów jeszcze potęguje straty.

Co więcej, dostawy amunicji artyleryjskiej z Zachodu wyrównują stosunek ogniowy. Ukraińcy odpowiadają teraz jednym pociskiem na trzy wystrzelone przez Rosjan, co stanowi ogromny postęp w porównaniu do sytuacji z początku roku, gdy okupanci mieli nawet dziesięciokrotną przewagę ogniową.

Serwis Defence24 podaje, że rosyjskie straty w czołgach i wozach bojowych to nie tylko suche statystyki propagandowego biura w Kijowie. Ostatnio zniszczenia potwierdzane są coraz częściej nagraniami filmowymi Ukraińców, którzy dążą nie tylko do uszkodzenia rosyjskiego sprzętu, ale zniszczenia go doszczętnie.

W tych doniesieniach tkwi jednak jeden szkopuł. Czołgi i wozy opancerzone są drogie, a ludzkie życie dla Władimira Putina nie ma żadnej wartości. Dlatego doniesienia o szokujących stratach w personelu, choćby w trwających walkach o Wołczańsk w obwodzie charkowskim, nie robią wrażenia na nikim w Moskwie.