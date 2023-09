Ukraiński wywiad posiada listę rosyjskich obiektów strategicznych do zniszczenia. "Mamy wiele celów. Metodyczne je niszczymy" - oświadczył przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki.

Ukraińscy żołnierze (zdjęcie ilustracyjne) / AA/ABACA / PAP/Abaca

Pracujemy metodycznie, identyfikujemy cele i obiekty najbardziej krytyczne dla Federacji Rosyjskiej. Chodzi o obiekty wojskowe, obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego, który zapewnia produkcję rakiet, dronów, a także obiekty, które są związane z zapewnieniem logistyki dla grup wojsk rosyjskich działających na naszym terytorium - powiedział Skibicki.

Jak dodał, ustalonych zostało wiele celów. Wszystkie są ponumerowane, określone w hierarchii, ustalane jest ich znaczenie i celowo je niszczymy, aby zmniejszyć potencjał Federacji Rosyjskiej, aby wywołać efekt domina, gdy zniszczenie jednego przedsiębiorstwa spowoduje, że inne, związane z jego działalnością, przestaną produkować wyroby wojskowe - dodał.

Według Skibickiego nawet sami Rosjanie przyznają, że ukraiński wywiad pracuje nad zniszczeniem obiektów, które zapewniają Rosji zdolność do prowadzenia wojny.

Poinformował także, że Ukraina wykorzystuje w tym celu wszelkie dostępne środki.

To zintegrowane podejście polega na tym, że to nie tylko drony. To także systemy rakietowe i odpowiadające im jednostki wywiadowcze, które działają m.in. na terytorium Federacji Rosyjskiej. Bo jest to podejście, które pozwala zastosować różne metody i osiągnąć cel - powiedział.

Ataki na rosyjskie lotniska

19 sierpnia doszło do ataku dronów na lotnisko wojskowe w obwodzie nowogrodzkim, gdzie stacjonują bombowce dalekiego zasięgu Tu-22M3. Rosyjskie ministerstwo obrony informowało wówczas, że w wyniku pożaru uszkodzony został jeden samolot.

Z kolei pod koniec sierpnia w wyniku nocnego ataku na lotnisko w Pskowie doszczętnie zniszczone zostały cztery samoloty transportowe Ił-76.