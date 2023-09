Glapiński rzucił złotówkę na kolana i każe nam chodzić w marszach radości, bo podobno spada inflacja - reaguje na obniżkę stóp procentowych i wyjaśnienia prezesa NBP Izabela Leszczyna w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24. Wiceprzewodnicząca PO twierdzi, że sondaże Koalicji Obywatelskiej wystrzelą po konwencji z Tarnowie i po zaplanowanym na 1 października Marszu Miliona Serc.

Izabela Leszczyna / Michał Dukaczewski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Leszczyna: Ludzie boją się powiedzieć, że nie głosują na PiS

Zdaniem ekspertki KO od gospodarki i ekonomii, żeby zwalczyć inflację NBP powinien wyemitować antyinflacyjne obligacje, a rząd powinien postawić na inwestycje. To zaczarowane KPO i te pieniądze na inwestycje są nam bezwzględnie potrzebne (...) Mamy ogromny problem z osłabieniem złotego. Glapiński rzucił złotówkę na kolana. KPO to jest wzmocnienie złotego i wiarygodności, to są inwestycje - twierdzi Leszczyna.

8 lat rządów PiS przyzwyczaiło nas do tego, że rząd twierdzi, że na wszystko ma, potem okazuje się, że płacimy jakieś drakońskie ceny. I na dodatek prezes Glapiński każe nam wychodzić na ulice w marszach radości z powodu tego, że podobno inflacja spada. Nikt tego nie czuje oprócz prezesa Glapińskiego (...) Będzie racjonalnie, spokojnie, ale optymistycznie - mówi o jutrzejszych gospodarczych propozycjach KO posłanka. W Tarnowie odbędzie jutro konwencja Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni.

Wiceprzewodnicząca PO twierdzi, że KO jest niedoszacowana w sondażach. Bardzo dużo rozmawiam z ludźmi, proszę mi wierzyć, ludzie się boją. Dzisiaj czasami wywieszenie na własnym płocie baneru kandydata opozycji graniczy z heroizmem (...) myślę, że ludzie się po prostu boją dzisiaj powiedzieć, że nie głosują na PiS. Tak jak boją się iść i nie wziąć karty referendalnej - powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Leszczyna.

Przełomowym momentem ma być zaplanowany przez Donalda Tuska na 1 października Marsz Miliona Serc w Warszawie. Mam całą listę ludzi, którzy proszą, żeby zorganizować im wyjazd do Warszawy, bo nie stać ich na benzynę, i pewnie będziemy takie osoby wspierać. Sondaże, mam nadzieję, że już po sobocie (konwencja w Tarnowie - red.) poszybują, a po 1 października na tyle, że KO wygra z PiS-em - powiedziała Leszczyna.