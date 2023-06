Szef okupacyjnych władz obwodu chersońskiego Wołodymyr Saldo poinformował, że do ataku doszło ok. godz. 5:50 czasu lokalnego (godz. 4:50 czasu polskiego).

Jego zdaniem, do ataku użyto przekazanych przez Wielką Brytanię pocisków manewrujących Storm Shadow. Tutaj pojawiają się wątpliwości, bo zniszczenia są nieco ograniczone, co wskazywałoby raczej na użycie pocisków GMLRS. Mają one 2,5-krotnie mniejszą głowicę bojową niż brytyjskie rakiety.

Wołodymyr Saldo poinformował, że ruch odbywa się objazdami. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Co ciekawe, okupanci poinformowali o jednym uszkodzonym poście, tymczasem kanały na Telegramie, w tym np. Baza czy Mash, piszą o "kilku uszkodzonych mostach".

Dziennikarz "Wall Street Journal" Yaroslav Trofimov zauważył, że atak na most biegnący nad Cieśniną Chongar to poważne zakłócenie rosyjskiej logistyki, w tym dostaw dla sił rosyjskich okupujących południową Ukrainę.

Według niego, istnieje alternatywna droga przez Armiańsk na zachodzie, ale główna droga przebiega zbyt blisko linii ukraińskich.

W zeszłym tygodniu Ukraina wysadziła w powietrze duży skład broni na linii kolejowej z Czonharu do Melitopola.