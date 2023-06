To już 484. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski apeluje do świata, by nie oczekiwał spektakularnych akcji na froncie. Tymczasem eksperci z ISW twierdzą, że brak pośpiechu w działaniach ukraińskiej armii może być celowy. Ukraińskie siły uderzyły w most łączący obwód chersoński z Krymem. Prezydent Ukrainy twierdzi, że dysponuje informacjami wywiadowczymi o przygotowaniu przez Rosjan "aktu terrorystycznego" na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Najnowsze informacje na temat wydarzeń za naszą wschodnią granicą zebraliśmy dla Was w relacji na żywo z 22 czerwca 2023 roku.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 15:22 Na terenie okupowanej przez Rosjan Zaporoskiej Elektrowni Atomowej instalowane są kolejne miny - powiedział Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Ostrzegł przed planami "dużego aktu terroru" rozpatrywanymi przez Rosję. 14:42 Rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow komentując w czwartek ostrzał mostu w miejscowości Czonhar, łączącego obwód chersoński z okupowanym Krymem, oświadczył, że "ciąg dalszy nastąpi". Wspomniał także o "planowej pracy" sił bezpieczeństwa i "ruchu oporu". 13:19 Rosyjski oligarcha Roman Abramowicz zainwestował miliony w znane niemieckie start-upy. Zostało to ujawnione w wyniku wycieku ponad 400 tys. dokumentów, do których dotarła stacja SWR. Oligarcha znajduje się na liście sankcji UE - pisze portal telewizji ARD. 13:18 Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej i do NATO nie jest kwestią dekady, lecz najbliższych kilku lat, myślę, że nastąpi to bardzo szybko - powiedział podczas odbywającej się w Londynie konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy premier tego kraju Denis Szmyhal. 12:05 Unia Europejska wypłaciła Ukrainie kolejną transzę w wysokości 1,5 mld euro w ramach corocznej pomocy finansowej. Poinformowała o tym szefowa KE Ursula von der Leyen. Premier Ukrainy Denys Szmyhal przekazał w czwartek, że po rozmowach na konferencji w Londynie ma pewność, że Kijów otrzyma 6,5 mld dolarów na odbudowę kraju. 10:50 Rosja planuje "akt terrorystyczny" w elektrowni jądrowej w Zaporożu - poinformował dzisiaj Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dysponuje informacjami wywiadu o możliwym ataku na elektrownię. Rosjanom ma zależeć na uwolnieniu substancji radioaktywnych. Największa w Europie elektrownia jądrowa w Zaporożu składa się z sześciu reaktorów i pozostaje pod rosyjską okupacją niemal od początku pełnowymiarowej inwazji. Przedstawiciele Kremla zaprzeczają oskarżeniom. Moskwa twierdzi, że zarzuty są bezpodstawne a na miejscu cały czas pracują inspektorzy, którzy "wysoko oceniają poziom bezpieczeństwa w elektrowni". Warto przypomnieć, że przed wysadzeniem zapory w Nowej Kachowce, Kijów wielokrotnie informował, że Rosjanie szykują się do jej zniszczenia. Telegram Zobacz również: Atak Rosjan na elektrownię w Zaporożu? Promieniowanie może uderzyć w każdego 09:40 Rosja, tworząc komisję ds. zbadania rzekomych przestępstw władz ukraińskich wobec nieletnich w Donbasie, próbuje odwrócić narrację w kwestii masowego uprowadzania przez nią dzieci z okupowanej części Ukrainy - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony. 20 czerwca rosyjska Duma zagłosowała za utworzeniem komisji parlamentarnej w celu zbadania rzekomych przestępstw popełnionych przez ukraiński rząd wobec nieletnich w Donbasie od 2014 roku, co prawie na pewno jest reakcją na międzynarodowe potępienie deportacji dzieci z okupowanej części Ukrainy przez Rosję od czasu jej pełnej inwazji. 09:10 Ukraińskie Dowództwo Sił Zbrojnych informuje, że tylko 21 czerwca wyeliminowano około 650 żołnierzy wroga. Według danych Kijowa, od początku inwazji w lutym 2022 roku Rosja straciła już ponad 222 tysiące żołnierzy. 08:07 Armia rosyjska w nocy ze środy na czwartek zaatakowała Odessę przy pomocy irańskich dronów Shahed. Trzy z nich zostały zestrzelone, jeden trafił w magazyn - powiadomiły władze regionu. Zestrzelenie trzech dronów potwierdziła rzeczniczka armii na południu Ukrainy Natalia Humeniuk oraz przedstawiciel władz Odessy Serhij Bratczuk. "Jeden dron trafił w pomieszczenie magazynowe. Pożar sprawnie zlikwidowano. Ludzie nie ucierpieli" - napisał Bratczuk w Telegramie w czwartek rano. Telegram 07:40 Koalicja państw zachodnich bierze pod uwagę Rumunię jako potencjalną lokalizację do szkolenia ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16; NATO zbliża się do rozpoczęcia działań mających na celu przekazanie tych samolotów siłom ukraińskim - poinformowało Politico, powołując się na anonimowe źródła w Departamencie Obrony. Żaden z europejskich oficjeli nie potwierdza, ani nie zaprzecza, że Rumunia brana jest pod uwagę jako miejsce szkolenia. Rzecznik holenderskiego ministerstwa obrony powiedział jedynie, że sojusznicy pracują nad utworzeniem centrum szkoleniowego F-16 w Europie Wschodniej. 07:20 Amerykański Instytut Badań nad Wojną proponuje, by nie patrzeć na ukraińską kontrofensywę przez pryzmat codziennych zdobyczy terytorialnych. Ukraińcy mogą grać na wyczerpanie sił przeciwnika, przygotowując w ten sposób grunt pod główne uderzenie - przekonują eksperci. Zobacz również: ISW: Ukraińcy mogą grać na wyczerpanie wroga 07:11 21 czerwca odnotowano ponad 40 poważnych starć na froncie. Ukraińskie Siły Powietrzne przeprowadziły 12 ataków na miejsca koncentracji wojsk okupanta i 6 uderzeń na systemy rosyjskiej obrony powietrznej. W starciach zniszczono rosyjski helikopter Mi-24 i 7 dronów zwiadowczych. W ciągu ostatniej doby Rosja dokonała z kolei 44 ataków z powietrza z użyciem rakiet i irańskich dronów Shahed. Okupanci koncentrują swoje działania w rejonie Łymanu, bachmutu, Awdijiwki i Marijinki. 07:00 Ukraińskie siły przeprowadziły ataki rakietowe na most łączący region Chersonia i Krym - podały źródła rosyjskie. Przedstawiciel rosyjskich władz obwodu chersońskiego, Władimir Saldo stwierdził, że most najprawdopodobniej zaatakowano przy pomocy systemu Storm Shadow. Nie ma informacji o ofiarach. Most Czonharski zbudowany nad Cieśniną Czonharską nazywany jest "bramą na Krym" i stanowi jedną z nielicznych przepraw łączących półwysep z lądem. Zobacz również: Atak na most łączący Krym z Chersońszczyzną. Celem rosyjska logistyka 06:30 "Niektórym wydaje się, że to film rodem z Hollywood i oczekują natychmiastowych postępów. Tak nie będzie" - zakomunikował Wołodymyr Zełenski tłumacząc, że stawką jest życie ludzi. Karol Żak, Jan Matoga