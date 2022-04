Hollywoodzka aktorka Angelina Jolie przyjechała na Ukrainę. Widziano ją w jednej z kawiarni we Lwowie - podaje portal Ukraińska Prawda. Serwis przypuszcza, że aktorka przybyła na Ukrainę z misją humanitarną.

Ukraińska Prawda podkreśla, że gwiazda od początku wojny wspierała Ukrainę i apelowała do świata o pomoc dla uchodźców.

Pod koniec marca Jolie odwiedziła ukraińskie dzieci w szpitalu pediatrycznym Bambino Gesu (Dzieciątka Jezus) w Rzymie.

Angelina Jolie od wielu lat angażuje się w działalność humanitarną - szczególnie w pomoc uchodźcom w ramach ONZ.

W 2001 roku aktorka została mianowana - przez wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców - ambasadorem dobrej woli ONZ.

Mówiąc o powodach angażowania się w działalność humanitarną Jolie wyjaśniała: Nie możemy się zamknąć na informacje i ignorować faktu, że miliony ludzi cierpią. Po prostu chcę pomóc. Nie wierzę, że tylko ja tak czuję. Wydaje mi się, że wszyscy chcemy sprawiedliwości i równości, szansy na to, by życie nabrało sensu. Wszyscy chcielibyśmy wierzyć, że gdy my będziemy w złej sytuacji, ktoś nam pomoże.