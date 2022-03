Zapowiedź przyjazdu Bidena do Polski, wizyta premiera Morawieckiego w Kijowie, nowe unijne sankcje wobec Rosji oraz śmierć kolejnych dziennikarzy w strefie działań wojennych - to kluczowe informacje z 20. dnia inwazji Rosji w Ukrainie. Zobaczcie przegląd najważniejszych doniesień.

Charków, Ukraina / VASILIY ZHLOBSKY / PAP/EPA

W sklepach nie ma mleka i produktów mlecznych, świeżych warzyw, produktów codziennej higieny. Zostały płatki owsiane i makaron - wymienia w rozmowie z Polską Agencją Prasową Olha Ołtarzewska, 22-letnia mieszkanka Kijowa. Mimo wszystko, jak mówi, jest optymistką.

Kolejny dzień ostrzałów. Kiedy skończy się wojna?

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa już trzeci tydzień. Wojna zakończy się nie później niż w maju - przewiduje doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz w wywiadzie dla rosyjskiego opozycyjnego dziennikarza i prawnika Marka Fejgina w serwisie YouTube.

Siły ukraińskie ponoszą straty w walce z rosyjskim agresorem, ale są one kilkukrotnie mniejsze niż straty ponoszone przez Rosjan - przekazał naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. Dodał, że w niektórych rejonach ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły kontrofensywę.

Ukraińcy i Rosjanie wrócili do negocjacji po przerwie technicznej, która trwała niemal dobę. Wśród głównych tematów rozmów jest zawieszenie broni.

Rosja, dążąc do przejęcia kontroli politycznej nad Ukrainą, będzie podejmować kolejne próby podważania ukraińskiej demokracji i może przeprowadzić referendum w sprawie utworzenia separatystycznej republiki w Chersoniu, na południu Ukrainy - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

Przywrócono zasilanie w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej - podaje we wtorek Reuters, powołując się na telewizję Ukraina 24. Linia wysokiego napięcia zasilająca nieczynną siłownię została w poniedziałek uszkodzona przez wojska rosyjskie.

W Kijowie słychać było rano dwie eksplozje - poinformowała na Twitterze Nexta. Doszło do nich około godz. 4:50 czasu lokalnego. Według ostatnich doniesień zginęły dwie osoby. Pociski artyleryjskie spadły na trzy wielopiętrowe bloki na północy ukraińskiej stolicy. Spowodowały bardzo duże szkody. Budynki stanęły w płomieniach.

Był profesjonalistą, był dziennikarzem, był przyjacielem - tak amerykańska telewizja Fox News wspomina Pierre'a Zakrzewskiego, operatora kamery, który został zabity podczas filmowania działań wojennych w pobliżu Kijowa. Mężczyzna miał 55 lat.

Premier w Kijowie. Biden (prawdopodobnie) będzie w Polsce

Joe Biden 25 marca będzie w Polsce. Przyjął zaproszenie od prezydenta Andrzeja Dudy - dowiedział się nieoficjalnie Onet ze źródeł dyplomatycznych.

Premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim oraz premierami Czech i Słowenii przyjechali do Kijowa. W stolicy Ukrainy mają spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem.

Na naszej stronie można zobaczyć nagranie ze spotkania.

Rosyjski dron nad Polską?

Siły Powietrzne Ukrainy twierdzą, że rosyjski dron wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Maszyna miała zostać później zestrzelona.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk skomentował te doniesienia. To jest informacja medialna, której nie potwierdzają służby wojskowe polskie i ukraińskie - powiedział Dworczyk.

Laureatka Pokojowego Nobla o wojnie

To są 3 tygodnie. Nasza wojna trwała 14 lat. Trwanie w nadziei nie jest proste, ale utrzymywanie nadziei to nie jest wybór. Nie możesz pozwolić złu wygrać, więc utrzymywanie nadziei jest zapewnieniem, że wygra dobro. Bo jeśli się poddasz, będzie to znaczyć, że ci, którzy zaczęli agresję, już wygrali - mówi w rozmowie z RMF FM Leymah Roberta Gbowee, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 2011 roku, pochodząca z Liberii działaczka na rzecz pokoju i praw kobiet w Afryce, organizatorka ruchu Women of Liberia Mass Action for Peace.

Ruch, zrzeszający zarówno muzułmanki jak i chrześcijanki, odegrał kluczową rolę w zakończeniu wojny domowej w Liberii w 2003 roku, a także doprowadził do wyboru pierwszej kobiety - Ellen Johnson-Sirleaf - na głowę afrykańskiego państwa.

Nowe sankcje od Unii Europejskiej

Unia Europejska nałożyła sankcje na kolejnych 15 osób i 9 podmiotów w związku z wywołaną przez Rosję wojną w Ukrainie. Na liście znaleźli się m.in. czołowi oligarchowie Roman Abramowicz i German Chan oraz inni prominentni biznesmeni działający w kluczowych sektorach gospodarki.

Rosja opuściła Radę Europy - tak jak zapowiadała. Dziś Moskwa wysłała o tym zawiadomienie do sekretarz generalnej tej organizacji.

Ukraina - NATO

Ukraina musi przyjąć do wiadomości, że drzwi NATO nie są dla niej otwarte - oświadczył we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski. "Potrzebujemy wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, które będą odpowiadać zarówno nam, jak i społeczności międzynarodowej" - podkreślił.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że Sojusz Północnoatlantycki jest zaniepokojony, że Rosja może przeprowadzić na Ukrainie prowokacje z wykorzystaniem broni chemicznej.

Francja oferuje azyl dziennikarce

Rosyjska dziennikarka Marina Owsiannikowa podczas programu na żywo w państwowej telewizji zaprotestowała przeciwko wojnie. Została zatrzymana, a adwokaci przez wiele godzin nie mogli jej odnaleźć. Dzisiaj dziennikarka napisała, że jest w areszcie domowym.

Francja jest gotowa udzielić azylu politycznego dziennikarce - ogłosił to prezydent Emmanuel Macron. Zapowiedział, że będzie rozmawiał o tym z Wladimirem Putinem.